Что Израиль намерен сделать с жителями сектора Газа

Что Израиль намерен сделать с жителями сектора ГазаУ разведки есть план депортации жителей анклава в Египет, но Каиру он не нравится
Израиль признал наличие плана депортации более 2,3 млн палестинцев из сектора Газа в Египет. Об этом сообщило 31 октября издание The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. В копии подготовленного министерством разведки документа, опубликованной еще 28 октября порталом Sicha Mekomit, правительству рекомендуется переселить все гражданское население анклава в Египет. План, разработанный 13 октября, также предполагает создание «стерильной» буферной зоны в несколько километров внутри соседней страны, гарантирующей невозможность расселения там палестинцев или возвращения в Газу.
В отчете израильская разведка предложила три этапа реализации плана. Сначала все население отправляется в палаточные городки на севере Синайского полуострова в Египте с последующим строительством там городской инфраструктуры. Затем внутри Израиля создадут зоны безопасности для недопущения возвращения перемещенных лиц. Отмечается, что Египет не будет конечным пунктом приема палестинцев: Турция, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ якобы могут поддержать план финансово или принять жителей Газы как беженцев, а в долгосрочной перспективе – как полноправных граждан. Как пункт приема палестинцев израильская разведка рассматривает Канаду из-за ее мягкой миграционной политики. Все эти меры, по мнению израильской разведки, желательны для обеспечения безопасности страны.
В документе не говорится о будущем анклава после депортации. При этом AP со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщило, что документ не имеет обязательной силы, а кабмин не проводил предметные разговоры по нему с представителями разведки. Как сообщает Haaretz, в канцелярии Нетаньяху назвали отчет «концептуальным документом», подобным тем, что готовятся на всех уровнях правительства и органов безопасности.
Доклад осудило руководство Палестинской национальной администрации (ПНА). «Мы против переселения палестинцев в какой-либо форме в любое место. Мы считаем это красной линией, которую не позволим пересечь. То, что произошло в 1948 г. (бегство арабов со своих земель. – «Ведомости»), не должно повториться», – заявил пресс-секретарь главы ПНА Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейне.
Египетские власти последовательно говорят о недопустимости исхода палестинцев. 18 октября президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем сообщил, что это «положит конец палестинскому национальному делу». По его словам, наплыв беженцев из Газы может привести и к проникновению на Синай палестинских боевиков, откуда они смогут нападать на Израиль, что поставит под угрозу мирный договор 1979 г. между странами.
Египетский лидер предложил Тель-Авиву временно разместить жителей Газы в пустыне Негев на юге Израиля до конца операции. 20 октября министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с депутатами кнессета предложил три этапа для «решения» проблемы Газы. На заключительном этапе он допускает создание «нового режима безопасности в регионе», не уточнив деталей. 31 октября Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Нетаньяху на саммите ЕС 26–27 октября пытался оказать давление на его чиновников, чтобы те убедили Египет принять жителей Газы. Франция, Германия и Великобритания назвали этот сценарий «нереалистичным».
Предыдущий исход арабов
События первой арабо-израильской войны 1947–1949 гг. в арабских странах получили название «Накба» (катастрофа, потрясение), в результате нее 700 000 арабов были вынуждены покинуть дома. По оценкам международных правозащитников, число тех беженцев и их потомков сейчас достигает 5 млн человек.
На информацию о плане депортации по состоянию на 18.30 мск из египетского руководства отреагировал только премьер-министр Мустафа Мабдули. Инспектируя войска на Синае, он заявил, что Египет «не будет принуждаться решать региональные проблемы за свой счет». «Мы, египтяне, готовы пожертвовать жизнями, чтобы никто не приблизился и к песчинке на Синае, это четкий сигнал», – сказал он (цитата по Al Ahram). Другие лица из высшего руководства не комментировали это. «Ведомости» запросили оценку данного плана Израиля у МИД Египта и канцелярии президента страны ас-Сиси. На момент публикации заметки они не ответили на запрос.
Каир не желает брать на себя проблему палестинских беженцев из-за социально-экономических проблем в стране, отмечает программный координатор РСМД Иван Бочаров: «Треть египтян – за чертой бедности, наплыв миллионов палестинцев усугубит положение». По словам эксперта, Каир опасается инфильтрации боевиков «Хамас», связанных с египетскими «Братьями-мусульманами», с которыми власти несколько десятилетий ведут политическую борьбу. Не готовы принять палестинцев и другие государства, считает эксперт.
Проблему жителей Газы должен решать не Израиль или государства региона, а международные структуры, уверен научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. По его словам, по протоколу этим не одно десятилетие занималась ООН в рамках верховного комиссариата по делам беженцев. Ответственность за судьбу этих людей ложится в том числе на Международный Красный Крест, добавил эксперт. Бочаров не исключает, что по итогам конфликта восстановится довоенный статус-кво. «Многое будет зависеть от масштабов наземной военной операции Израиля в Газе и насколько будет ослаблен потенциал палестинских боевиков», – заключил эксперт.