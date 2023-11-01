Что Израиль намерен сделать с жителями сектора Газа

На информацию о плане депортации по состоянию на 18.30 мск из египетского руководства отреагировал только премьер-министр Мустафа Мабдули. Инспектируя войска на Синае, он заявил, что Египет «не будет принуждаться решать региональные проблемы за свой счет». «Мы, египтяне, готовы пожертвовать жизнями, чтобы никто не приблизился и к песчинке на Синае, это четкий сигнал», – сказал он (цитата по Al Ahram). Другие лица из высшего руководства не комментировали это. «Ведомости» запросили оценку данного плана Израиля у МИД Египта и канцелярии президента страны ас-Сиси. На момент публикации заметки они не ответили на запрос.