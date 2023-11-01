Что известно о новом губернаторе Вологодской области

Что известно о новом губернаторе Вологодской областиЗампред правительства Московской области Филимонов сменил «старожила» Кувшинникова
Президент сменил губернатора Вологодской области. Вместо Олега Кувшинникова, который подал в отставку, Владимир Путин своим указом назначил врио главы региона Георгия Филимонова. Это первая отставка губернатора после прошедших в сентябре региональных выборов. Причем Путин, что бывает при кадровой ротации не часто, провел встречу в Ново-Огареве «на троих»: вместе с Кувшинниковым и Филимоновым. Президент поблагодарил уходящего руководителя региона за работу, которую он провел за 12 лет. Он отметил, что знает о желании Кувшинникова «остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем».
Уроженец крупнейшего города и промышленного центра области – Череповца, единоросс Кувшинников оставался одним из немногих губернаторов-старожилов: он руководил регионом с 2011 г. Политическую карьеру начал в 2002 г. как депутат Череповецкой городской думы. В 2006 г. занял пост первого вице-мэра, а спустя год победил на выборах главы города с результатом 65,3%. В декабре 2011 г., после отставки губернатора Вячеслава Позгалева (занимал этот пост с 1996 г.), Кувшинников был назначен президентом Дмитрием Медведевым врио главы региона, а затем утвержден в этой должности. Дважды переизбирался на прямых выборах.
Филимонов перед назначением врио занимал пост зампреда правительства Мособласти (с ноября 2021 г.). Новый руководитель региона родился в 1980 г. в Томске. Через год с семьей переехал в Череповец, где жил до 1997 г. По образованию он политолог: в 2003 г. окончил факультет гуманитарных и социальных наук РУДН по специальности «международные отношения». В 2007 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Внешняя культурная политика США как компонент «мягкой силы», а в 2013 г. защитил докторскую диссертацию в Дипакадемии МИДа.
С 2005 по 2009 г. Филимонов работал в администрации президента советником управления по внешней политике. С 2009 по 2014 г. – замгендиректора ЗАО «Согласие» по внешнеэкономическому сотрудничеству. С 2014 по 2017 г. был директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. С 2017 по 2021 г. был референтом управления президента по внутренней политике.
Кроме того, Филимонов – заслуженный мастер спорта России, неоднократный чемпион мира по кикбоксингу. Воспитанник череповецкого Центра боевых искусств. Причем его отец – заслуженный тренер России, старший тренер национальной сборной России по кикбоксингу, исполнительный директор Российского союза боевых искусств в Вологодской области. Он занимается и общественной деятельностью, работая с организациями вроде Боевого братства, Союза десантников России и др.
Георгий Филимонов в случае победы на выборах станет первым губернатором Вологодской области, не занимавшим пост мэра Череповца. Филимонов поблагодарил Путина за доверие, а также губернатора Подмосковья Андрея Воробьева – за работу в «передовой управленческой команде». Филимонов отметил, что Вологодская область ему родная: «Это регион, в котором я вырос. Хорошо его знаю, люблю и чувствую». Он отметил заслуги Кувшинникова и пообещал, что будет от них «отталкиваться в нашей работе».
В целом у Кувшинникова в регионе не было каких-то очевидных проблем, но он уже довольно давно занимает свой пост, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Филимонов в Подмосковье курировал сельское хозяйство. Важный момент, что он имеет опыт работы в большом регионе. Соответственно, этот опыт пригодится как раз в Вологодской области». Проведение кампании по президентским выборам не является сдерживающим фактором для губернаторских отставок, подчеркивает Костин.
«Похоже, что это элемент запуска замены тех губернаторов, у кого полномочия в следующем году заканчиваются и нужно решать – оставлять все как есть или заменять уже сейчас», – говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Из 16 регионов, где должны быть прямые выборы, возможно повышенное внимание центра к ряду регионов, в числе которых Астраханская, Липецкая, Оренбургская области, Республика Алтай, Калмыкия, считает эксперт. Отставка Кувшинникова будет скорее единичной, традиционной серийной ротации за ней не последует, полагает эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Он обратил внимание, что в публичном поле «ничего не предвещало ротации». «Ощущение, что это индивидуальное кадровое решение, – говорит он. – Кувшинников отработал три срока, это ставит вопрос о его замене».
Кувшинников занимает пост достаточно давно – 12 лет, указал политолог Александр Кынев, добавив, что это один из немногих случаев, когда президент встречается одновременно с отставником и новым врио. «Пока все замены, которые происходили, были точечными и касались губернаторов старой волны, т. е. назначенных до [первого замглавы администрации президента Сергея] Кириенко. Можно прогнозировать: будут вымываться губернаторы, назначенные до 2017 г.», – отметил он. Кириенко занял свой пост в октябре 2016 г., т. е. первые губернаторы, назначенные врио под его кураторством, выиграли выборы через год.