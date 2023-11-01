Что известно о новом губернаторе Вологодской области

«Похоже, что это элемент запуска замены тех губернаторов, у кого полномочия в следующем году заканчиваются и нужно решать – оставлять все как есть или заменять уже сейчас», – говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Из 16 регионов, где должны быть прямые выборы, возможно повышенное внимание центра к ряду регионов, в числе которых Астраханская, Липецкая, Оренбургская области, Республика Алтай, Калмыкия, считает эксперт. Отставка Кувшинникова будет скорее единичной, традиционной серийной ротации за ней не последует, полагает эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Он обратил внимание, что в публичном поле «ничего не предвещало ротации». «Ощущение, что это индивидуальное кадровое решение, – говорит он. – Кувшинников отработал три срока, это ставит вопрос о его замене».