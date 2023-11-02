Американские арабы не доверяют Байдену

Американские арабы не доверяют БайденуИх много в ключевых для выборов 2024 года штатах
Президент США Джо Байден потерял поддержку среди американцев арабского происхождения. Об этом говорят данные опроса, проведенного Арабо-американским институтом – НКО, которая занимается защитой прав эмигрантов. Согласно ему, в пользу Байдена теперь высказываются только 17% арабских избирателей, при том что в 2020 г. уровень поддержки этого кандидата в президенты составлял 59%.
Арабские избиратели впервые с начала соответствующих опросов в 1997 г. перестали идентифицировать себя как сторонников демократической партии. По результатам исследования 32% отнесли себя к республиканцам, 31% – к независимым. 40% заявили о своей готовности проголосовать за кандидата от республиканцев, если им снова станет Дональд Трамп, хотя в 2020 г. отдать за него свой голос хотели лишь 5%.
Такое падение доверия к президенту вызвано поддержкой Байдена действий Израиля в палестинском конфликте. 68% американских арабов уверены, что США не должны помогать Тель-Авиву вооружениями, а вместо этого Вашингтону стоит оказать воздействие на еврейское государство для прекращения огня.
Осуждая атаку «Хамас» на Израиль, американские арабы тем не менее считают непропорциональным ответ на нее Тель-Авива. Не устраивает их и тот факт, что Байден не осудил израильскую бомбардировку сектора Газа, нарушив таким образом свое обещание выстраивать политику вокруг соблюдения прав человека. Как сообщает агентство Reuters, Байден назначил больше арабов и мусульман на государственные посты, чем любой из его предшественников, но это разнообразие не отразилось на произраильской политике Белого дома. В частности, на встрече 21 октября с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Байден назвал себя сионистом.
Для Байдена положение осложняется еще и тем, что недовольные его деятельностью арабские избиратели проживают в так называемых колеблющихся штатах, результат выборов в которых зачастую определяет победителя. Например, в Мичигане они составляют 5% избирателей, в Пенсильвании и Огайо – от 1,7 до 2%. В 2020 г. в Мичигане и Пенсильвании с небольшим отрывом выиграл Байден.
Отношения Байдена с арабской диаспорой действительно ухудшаются из-за поддержки Вашингтоном Израиля и это создает дополнительную головную боль для администрации, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Арабская диаспора всегда была важным фактором поддержки демократов наряду с афроамериканцами, а сейчас в ней нарастают антисемитские настроения, плохо сочетающиеся с избранным Байденом курсом. Тем не менее ситуация для арабских избирателей в принципе остается безальтернативной, считает эксперт.
Учитывая исключительно произраильскую позицию республиканцев, арабам остается только голосовать за демократов или же быть пассивными в своем выборе. При этом вся ситуация с падением рейтинга не означает немедленного краха Байдена – последствия пока остаются неопределенными и этот кризис может быть преодолен, резюмирует эксперт.
Падение доверия арабских и мусульманских избирателей для Байдена исключительно важно, так как президент теряет поддержку левых прогрессистов в демократической партии, отмечает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Это куда серьезнее одного только разочарования мусульман, так как именно левые прогрессисты являются усиливающейся группировкой в среде демпартии, в то время как влияние центристов, наоборот, падает.
Левые демократы выступают против действий Израиля в Палестине и обвиняют Байдена в покрывании израильских военных преступлений. Этот кризис создает дискурс внутри демократической партии о возможной замене Байдена на другого кандидата. По словам эксперта, если Байден останется, то многие потенциальные избиратели попросту не проголосуют за него.