Газета
Политика

Американские арабы не доверяют Байдену

Их много в ключевых для выборов 2024 года штатах
Глеб Мишутин
Stephan Savoia / Reuters

Президент США Джо Байден потерял поддержку среди американцев арабского происхождения. Об этом говорят данные опроса, проведенного Арабо-американским институтом – НКО, которая занимается защитой прав эмигрантов. Согласно ему, в пользу Байдена теперь высказываются только 17% арабских избирателей, при том что в 2020 г. уровень поддержки этого кандидата в президенты составлял 59%.

Арабские избиратели впервые с начала соответствующих опросов в 1997 г. перестали идентифицировать себя как сторонников демократической партии. По результатам исследования 32% отнесли себя к республиканцам, 31% – к независимым. 40% заявили о своей готовности проголосовать за кандидата от республиканцев, если им снова станет Дональд Трамп, хотя в 2020 г. отдать за него свой голос хотели лишь 5%.

Такое падение доверия к президенту вызвано поддержкой Байдена действий Израиля в палестинском конфликте. 68% американских арабов уверены, что США не должны помогать Тель-Авиву вооружениями, а вместо этого Вашингтону стоит оказать воздействие на еврейское государство для прекращения огня.

Осуждая атаку «Хамас» на Израиль, американские арабы тем не менее считают непропорциональным ответ на нее Тель-Авива. Не устраивает их и тот факт, что Байден не осудил израильскую бомбардировку сектора Газа, нарушив таким образом свое обещание выстраивать политику вокруг соблюдения прав человека. Как сообщает агентство Reuters, Байден назначил больше арабов и мусульман на государственные посты, чем любой из его предшественников, но это разнообразие не отразилось на произраильской политике Белого дома. В частности, на встрече 21 октября с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Байден назвал себя сионистом.

Республиканцы предложили помочь Израилю за счет бюджета американских налоговиков

Вопрос оказания финансовой поддержки США Украине не закрыт

Для Байдена положение осложняется еще и тем, что недовольные его деятельностью арабские избиратели проживают в так называемых колеблющихся штатах, результат выборов в которых зачастую определяет победителя. Например, в Мичигане они составляют 5% избирателей, в Пенсильвании и Огайо – от 1,7 до 2%. В 2020 г. в Мичигане и Пенсильвании с небольшим отрывом выиграл Байден.

Отношения Байдена с арабской диаспорой действительно ухудшаются из-за поддержки Вашингтоном Израиля и это создает дополнительную головную боль для администрации, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Арабская диаспора всегда была важным фактором поддержки демократов наряду с афроамериканцами, а сейчас в ней нарастают антисемитские настроения, плохо сочетающиеся с избранным Байденом курсом. Тем не менее ситуация для арабских избирателей в принципе остается безальтернативной, считает эксперт.

Учитывая исключительно произраильскую позицию республиканцев, арабам остается только голосовать за демократов или же быть пассивными в своем выборе. При этом вся ситуация с падением рейтинга не означает немедленного краха Байдена – последствия пока остаются неопределенными и этот кризис может быть преодолен, резюмирует эксперт.

Падение доверия арабских и мусульманских избирателей для Байдена исключительно важно, так как президент теряет поддержку левых прогрессистов в демократической партии, отмечает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Это куда серьезнее одного только разочарования мусульман, так как именно левые прогрессисты являются усиливающейся группировкой в среде демпартии, в то время как влияние центристов, наоборот, падает.

Левые демократы выступают против действий Израиля в Палестине и обвиняют Байдена в покрывании израильских военных преступлений. Этот кризис создает дискурс внутри демократической партии о возможной замене Байдена на другого кандидата. По словам эксперта, если Байден останется, то многие потенциальные избиратели попросту не проголосуют за него.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных