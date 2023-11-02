Американские арабы не доверяют Байдену

Осуждая атаку «Хамас» на Израиль, американские арабы тем не менее считают непропорциональным ответ на нее Тель-Авива. Не устраивает их и тот факт, что Байден не осудил израильскую бомбардировку сектора Газа, нарушив таким образом свое обещание выстраивать политику вокруг соблюдения прав человека. Как сообщает агентство Reuters, Байден назначил больше арабов и мусульман на государственные посты, чем любой из его предшественников, но это разнообразие не отразилось на произраильской политике Белого дома. В частности, на встрече 21 октября с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Байден назвал себя сионистом.