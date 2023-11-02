В большинстве регионов сокращается количество участковых избирательных комиссий

В большинстве регионов сокращается количество участковых избирательных комиссийЭто происходит из-за развития ДЭГ, многодневного голосования и демографических процессов
В регионах сокращается количество участковых избирательных комиссий (УИК). Этот процесс продолжался со 2 марта по 28 августа, заметили «Ведомости». Из 85 субъектов, публикующих составы комиссий, в 63 количество комиссий уменьшилось. В девяти регионах количество УИК никак не изменилось, в 13 же число УИК выросло. Новые регионы данные не публикуют.
Лидер среди регионов по сокращению УИК за период со 2 марта по 28 августа – Москва (на 38% – с 3594 до 2217 участков). Как писали «Ведомости», члены Центризбиркома (ЦИК) РФ объясняли это растущей популярностью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и снижением нагрузки на традиционные участки.
На 2-м месте по количеству сокращенных УИК стоит Курская область, в общей сложности там сократили 134 участка – с 1111 до 977 (12%), рассказал «Ведомостям» электоральный эксперт Иван Шукшин. На 3-м месте – Еврейская автономная область (ЕАО): со 173 участков сократили до 160 (7,5%). Затем с незначительным отличием в результатах следуют Архангельская область (7%), Чувашия (6,7%), Костромская (6,4%), Курганская (6,2%), Тверская (6%), Саратовская (6%), Пензенская (5,8%) области и Коми (5,8%). «Ведомости» направили запрос в региональные избиркомы. Далее идут субъекты РФ, в которых сократили количество УИК менее чем на 5%: это, например, Оренбургская, Смоленская, Московская области, Республика Мордовия, Липецкая, Волгоградская, Брянская и Тамбовская области.
Сокращение количества УИК связано с укрупнением избирательных участков и уменьшением численности жителей в небольших населенных пунктах, сообщил «Ведомостям» представитель Архангельского избиркома. Зампред ЦИК Николай Булаев сказал «Ведомостям», что ЦИК анализирует процессы реорганизации УИК. «Где-то сокращение УИК – это естественный процесс из-за уменьшения численности населения, где-то оптимизируется работа комиссий», – уточнил он. Булаев сообщил, что в Архангельске сокращение произошло за счет того, что несколько участков было в одном здании: их определили в более удобные помещения для голосования в школах. Ряд участков упразднены из-за отсутствия пригодных помещений, наличия претензий надзорных органов, которые технически невозможно устранить. В Курской области, по его словам, долгое время не проводилось инвентаризации избирательных участков: упразднили участки с избирателями менее 100 человек, объединили несколько участков. 51 участок был в непригодных помещениях – или без отопления, или располагался на обстреливаемых приграничных территориях. В ЕАО сократили УИК в поселках, где в одном помещении было две комиссии.
Никак не поменялась ситуация с количеством избиркомов в девяти регионах: на Чукотке, в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Камчатском крае, Карачаево-Черкесии, НАО, Севастополе, ЯНАО. В 13 регионах УИК стало немного больше: в Ингушетии, Чечне, Тюменской, Калининградской, Иркутской областях, Ставропольском и Пермском крае, Туве, Карелии, ХМАО, Крыму, Омской и Ростовской областях.
УИК сокращают для уменьшения «общей силы наблюдения», считает Шукшин. «Тысячи выбывших [членов] из комиссий не могут пойти в оставшиеся комиссии от своих же партий, поскольку, согласно п. 4 ст. 22 закона об основных гарантиях избирательных прав, партии могут назначить лишь одного члена комиссии», – добавил он. При этом, согласно п. 5 ст. 27 этого же закона, квоту на место в комиссии имеют лишь партии, представленные в Госдуме, региональных законодательных органах и муниципалитете, напомнил он. Для того чтобы пойти в состав другой комиссии от другой партии, требуется «значительное приложение сил», поэтому многие опытные люди «окажутся выкинутыми из системы избиркомов», опасается Шукшин.
Это может привести к сокращению партийцев в составах УИК, согласен депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. «Сейчас у партии в УИК остается только член комиссии с решающим голосом, у которого нет «свободы рук» – он выполняет поручения председателя комиссии», – считает он. После ликвидации института члена комиссии с совещательным голосом изменилась вся концепция закона об основных избирательных гарантиях, в которой ключевым принципом был партийный контроль за выборами. Партийное влияние на ход выборов уменьшается, добавил Обухов.
«Изменение границ УИК – постоянный и естественный процесс. Сокращается количество населенных пунктов – уменьшается количество УИК», – сказал «Ведомостям» замруководителя центрального аппарата ЛДПР Владимир Костин. Сократится и число представителей партии на выборах: «Нет УИК – нет закрепленного за ним представителя, но на деятельности ЛДПР это никак не отразится».
Представитель пресс-службы «Новых людей» тоже считает, что на деятельности партии это никак не отразится. «Наоборот, при формировании УИК потребуется меньшее количество людей, которых придется привлекать на постоянной основе», – уточнил он.
Также непосредственно в единый день голосования понадобится меньше наблюдателей, так как участков будет меньше. Это позволит покрыть больший процент участков и эффективнее защищать результаты выборов, уверены в партии «Новые люди». «С сокращением количества УИК сокращается количество представителей всех партий в УИК», – сказал представитель «Справедливой России – За правду». На фоне низкой явки логичнее сокращать не число УИК, а количество дней для голосования, считают в партии.
УИК сокращают для экономии: вводится ДЭГ, явка на большинстве традиционных участков маленькая, из-за чего сокращают количество комиссий и, соответственно, их членов, пояснил «Ведомостям» электоральный эксперт Станислав Андрейчук. «С одной стороны, маленькие УИК легче контролировать – там проще считать голоса (особенно когда много совмещенных выборов). С другой – у нас в стране почти 100 000 УИК. Чтобы их контролировать, нужно огромное количество наблюдателей (хотя бы по 300 000 от каждой партии)», – поделился Андрейчук.
Также на сокращение УИК может влиять проведение трехдневного голосования, из-за которого «явка в течение одного дня становится все ниже», добавил электоральный эксперт Аркадий Любарев. Еще один фактор – трудности в поиске желающих работать в УИК, считает он.
«Число участников ДЭГ растет с каждым годом, претензии его противников уже не так резонируют, и с его распространением в регионах возникает понятный соблазн сократить количество обычных участков», – сказал политтехнолог Олег Захаров. На примере ДЭГ Москвы можно прогнозировать дальнейшее сокращение «100-тысячной армии УИК», предположил Захаров. Как этот механизм будет запускаться в других регионах, пока не совсем ясно, но перспектива секвестирования числа обычных УИК уже выглядит как тенденция ближайшего будущего, заявил он.
Сокращение количества УИК – это объективный процесс, поскольку число избирателей уменьшается, считает политюрист Антон Рудаков. «Например, Рязанская и Орловская области за последние несколько – в том числе ковидных – лет «усохли» на 15 000–20 000 избирателей», – пояснил он «Ведомостям».