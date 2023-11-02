В большинстве регионов сокращается количество участковых избирательных комиссий

Сокращение количества УИК связано с укрупнением избирательных участков и уменьшением численности жителей в небольших населенных пунктах, сообщил «Ведомостям» представитель Архангельского избиркома. Зампред ЦИК Николай Булаев сказал «Ведомостям», что ЦИК анализирует процессы реорганизации УИК. «Где-то сокращение УИК – это естественный процесс из-за уменьшения численности населения, где-то оптимизируется работа комиссий», – уточнил он. Булаев сообщил, что в Архангельске сокращение произошло за счет того, что несколько участков было в одном здании: их определили в более удобные помещения для голосования в школах. Ряд участков упразднены из-за отсутствия пригодных помещений, наличия претензий надзорных органов, которые технически невозможно устранить. В Курской области, по его словам, долгое время не проводилось инвентаризации избирательных участков: упразднили участки с избирателями менее 100 человек, объединили несколько участков. 51 участок был в непригодных помещениях – или без отопления, или располагался на обстреливаемых приграничных территориях. В ЕАО сократили УИК в поселках, где в одном помещении было две комиссии.