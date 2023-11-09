Президент расширил полномочия и штат ФСТЭК

Еще одно полномочие службы в соответствии с указом президента от 8 ноября – оперативное информирование органов власти, местного самоуправления и организаций об угрозах безопасности информации и уязвимостях информационных систем и иных объектов КИИ, а также о мерах по технической защите от этих угроз и уязвимостей. Также ФСТЭК будет разрабатывать процессы управления технической защитой информации и обеспечением безопасности значимых объектов КИИ, учитывающие отраслевую специфику данных объектов (за исключением процессов обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ) и организовывать внедрение этих процессов.