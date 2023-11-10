О чем говорили президенты России и Казахстана в Астане

Путин же всячески подчеркивал дружеские отношения между двумя странами: «Мы находимся в постоянном контакте с президентом. У нас очень добрые отношения – и личные, и деловые. И это помогает в работе». Он напомнил, что недавно они встречались с Токаевым в Бишкеке на саммите глав стран СНГ, вскоре встретятся еще раз в Минске на саммите ОДКБ, а затем на саммите ЕАЭС и на неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.