О чем говорили президенты России и Казахстана в Астане

О чем говорили президенты России и Казахстана в АстанеГлавы двух государств подчеркнули союзнические отношения
Владимир Путин посетил Казахстан с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Токаев встречал Путина рано утром 9 ноября в аэропорту Астаны. Позже переговоры президент Казахстана начнет с фразы о «хороших знаках»: «Сегодня, когда вы рано утром прилетели в Астану, на небе вышел полумесяц в сопровождении очень ярких звезд. Это редкое явление. Я сегодня обратил внимание всех, кто был в аэропорту. И я полагаю, что это хороший знак».
Разговор союзников
Сама церемония официальной встречи прошла в резиденции казахстанского президента «Акорда» в Астане. После нее лидеры двух стран приняли участие по видеоконференц-связи в 19-м Форуме межрегионального сотрудничества, который в этом году посвящен сельскому хозяйству. Путин говорил, что по итогам мероприятия планируется подписание контрактов на $100 млн. А Токаев рассуждал о рекордном товарообороте, который составил $27 млрд в 2022 г.
На переговорах в узком составе Токаев поздравил Путина с 10-летием заключения Договора о добрососедстве и союзничестве. По его мнению, визит российского лидера в Казахстан носит большое «политическое и, можно сказать, историческое значение». Токаев снова говорил о рекордном товарообороте между Москвой и Астаной.
Между странами сейчас реализуются 143 проекта в области промышленной кооперации на сумму $33 млрд, из них 140 проектов – в Казахстане, отмечал Токаев. По словам Токаева, Казахстан оценивает объем прямых инвестиций со стороны России в его экономику в $20 млрд (по оценке России – $17–18 млрд).
А объем казахстанских инвестиций в Россию – $6 млрд. «Договоренности по транзиту российской нефти в Китай, а также газа в Узбекистан через территорию нашей страны вывели взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень», – отметил Токаев.
Путин же всячески подчеркивал дружеские отношения между двумя странами: «Мы находимся в постоянном контакте с президентом. У нас очень добрые отношения – и личные, и деловые. И это помогает в работе». Он напомнил, что недавно они встречались с Токаевым в Бишкеке на саммите глав стран СНГ, вскоре встретятся еще раз в Минске на саммите ОДКБ, а затем на саммите ЕАЭС и на неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.
На расширенных переговорах Токаев говорил, что достигнуто «полное взаимопонимание» в совместной работе между двумя странами. «Мы союзники, стратегические партнеры, каких-либо принципиальных вопросов или проблем не существует в нашем сотрудничестве, в наших взаимоотношениях», – заявил Токаев. Путин в ответ сказал, что Россия и Казахстан «не просто союзники, а наиболее близкие союзники – во всяком случае, мы так на это в России смотрим».
Он отметил, что на переговорах в узком составе подробно обсуждалось финансовое взаимодействие: «Мы понимаем все сложности, которые связаны с текущей ситуацией. Но <...> всегда сможем решить вопросы, которые представляют очевидный взаимный национальной интерес».
По итогам визита было принято совместное заявление двух президентов к 10-летию подписаниям Договора о добрососедстве между странами, а также подписано шесть других документов. Среди них – план совместных действий двух стран на 2024–2026 гг., меморандум министерств энергетики по строительству ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск» в Казахстане (подробнее о том, кто будет заниматься этим проектом, см. статью на стр. 08), план мероприятий между ФТС и комитетом госдоходов минфина Казахстана и др.
В совместном заявлении среди задач на стратегическую перспективу говорится, что в русле союзнической внешней политики стороны обязуются поддерживать международную архитектуру мира и друг друга, выступая против попыток подрыва внутриполитической стабильности.
Лидеры двух стран выступили с заявлениями для СМИ. Токаев говорил об углублении сотрудничества: «Мы выстроили межгосударственные отношения, которые являются ярким примером воплощения в жизнь взаимных интересов во многих областях». Он отметил, что важным является увеличение поставок российского газа в южных направлениях и объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан.
Путин также говорил о результативности переговоров, о росте товарооборота и расширении использования национальных валют во взаиморасчетах до 75%. По его словам, есть вопросы, которые требуют «определенного согласования и прояснения по цифрам» в сфере энергетики и Россия готова идти навстречу Казахстану.
России известно о потребностях экономики Казахстана в энергоносителях, это также обсуждалось, сказал Путин: «И [мы] готовы к совместному долгосрочному – хочу это подчеркнуть – долгосрочному сотрудничеству на длительную перспективу». Он напомнил, что на прошлой неделе подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере.
Оценка визита
Визит Путина состоялся спустя неделю после приезда в Казахстан президента Франции Эмманюэля Макрона. Среди целей визита Макрона было углубление сотрудничества по урану, с поставками которого из Нигера у Парижа возникли проблемы после переворота там, писало агентство Bloomberg. Впрочем, публичных договоренностей по этому вопросу в Казахстане достигнуто не было. Другой задачей французов в СМИ называлось желание снизить влияние России в регионе.
В ходе разговора с Токаевым Макрон благодарил руководство Казахстана за его позицию в отношении конфликта на Украине и антироссийских санкций. В конце октября с рабочим визитом Астану посещал председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Продолжают взаимодействие с Астаной и США. Госсекретарь США Энтони Блинкен побывал в Астане 28 февраля, где встречался с Токаевым. В кулуарах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября прошел первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США.
Рост активности стран Запада в отношении Казахстана и его соседей замечают и в Москве. В интервью белорусскому агентству БелТА 28 октября Лавров говорил, что «наших центральноазиатских соседей, друзей, союзников пытаются утянуть в сторону Запада» с помощью создания соответствующих форматов.
Многие обратили внимание, что Токаев назвал визит Путина историческим, но неделю назад он говорил это же Макрону, отмечает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин: «Казахстан старается поддерживать в отношениях одинаковый тонус и с европейцами, и с Россией, что продолжает его традицию многовекторной внешней политики – лавируя между основными центрами силы, извлекая из конкуренции различные дивиденды».
Эта политика была заложена при первом президенте Нурсултане Назарбаеве, когда Токаев стоял у истоков казахстанского МИДа и был «идейным отцом» концепции многовекторности, говорит Грозин. «Представители западных стран пытаются перетянуть Астану на свою сторону», – говорит эксперт.
Участники переговоров
В узком составе в переговорах с российской стороны кроме Путина участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министры экономического развития Максим Решетников и финансов Антон Силуанов, посол России в Казахстане Алексей Бородавкин. Затем к ним присоединились другие чиновники, а также гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, предправления банка ВТБ Андрей Костин и предправления «Газпрома» Алексей Миллер.
Но даже если в Казахстане могут применять неприятную риторику для России, цифры свидетельствуют о том, что товарооборот растет за счет казахстанского экспорта, говорит Грозин. Хотя, отмечает он, растет и товарооборот с Китаем. В июле inbusiness.kz сообщал, что к июню доля КНР во внешнеторговых операциях с Казахстаном достигла 19,2%, а доля России составила 18,8%.
Если судить по организации официального визита Путина в Казахстан и уровню представительства сторон, то можно говорить, что переговоры 9 ноября максимально соответствовали союзническому уровню двух стран, считает эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «И хотя конкретные достигнутые договоренности выглядят достаточно скромно, это не должно смущать, так как уже реализованные на данный момент проекты говорят о всеобъемлющем партнерстве», – подчеркивает эксперт.
Сотрудничество России и Казахстана по транзиту энергоресурсов можно назвать успешным, указывает Притчин. Что касается сложностей в финансовой сфере, о которых говорилось на переговорах, то проблемы после ввода западных санкций между странами достаточно серьезны, отмечает эксперт.
Казахстан в силу интегрированности в западные финансовые структуры и мировую финансовую систему постарался обезопасить свою банковскую систему, говорит эксперт. По ряду позиций по сотрудничеству с российскими компаниями он фактически ввел сакционные меры, к примеру, «Сбер» и Альфа-банк закрыли свои дочерние банки в Казахстане. «Эти возможности пока не могут быть восстановлены, если только Казахстан не начнет проявлять более суверенную позицию», – считает Притчин.
Определенные сложности в обмене денежными потоками у России и Казахстана были на начальном этапе западных санкций, говорит директор Казахстанского центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев. Сейчас же 70% товарооборота переведено на национальные валюты, продолжает он: «Контакты двух стран были и остаются дружественными и прагматичными – ожидать иного при наличии самой протяженной сухопутной границы в мире были бы странно».