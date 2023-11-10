«Интер РАО» займется ТЭЦ в Казахстане

«Участие «Интер РАО – экспорт» в проектах на территории Казахстана рассматривается в качестве ЕРС(М)-подрядчика (обеспечивает комплексное проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта. – «Ведомости») с оказанием содействия казахстанскому заказчику в привлечении заемного коммерческого финансирования на их реализацию», – уточнил представитель «Интер РАО». Он добавил, что проекты по сооружению в Казахстане новых ТЭЦ будут реализованы в рамках поручения президента России по развитию несырьевого экспорта и национального проекта «Международная кооперация и экспорт». «Ведомости» направили запросы в крупные российские госбанки относительно возможного участия в финансировании.