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«Интер РАО» займется ТЭЦ в Казахстане

Но источник средств на проекты пока не называется
Александр Волобуев
До 2019 г. «Интер РАО» владела в Казахстане 50% Экибастузской ГРЭС-2, но продала долю госхолдингу «Самрук-Казына» / gres2.kz

Строительством трех угольных ТЭЦ в Казахстане в рамках подписанного 9 ноября меморандума займется «дочка» российской компании «Интер РАО». Об этом сообщил «Ведомостям» ее представитель. В комментариях Минэнерго России уточняется, что российской уполномоченной организацией в рамках меморандума, подписанного между министерствами энергетики двух стран, станет «Интер РАО – экспорт». Казахстанская уполномоченная организация будет определена на стадии подготовки межправсоглашения, говорится в ответе пресс-службы российского министерства.

«Участие «Интер РАО – экспорт» в проектах на территории Казахстана рассматривается в качестве ЕРС(М)-подрядчика (обеспечивает комплексное проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта. – «Ведомости») с оказанием содействия казахстанскому заказчику в привлечении заемного коммерческого финансирования на их реализацию», – уточнил представитель «Интер РАО». Он добавил, что проекты по сооружению в Казахстане новых ТЭЦ будут реализованы в рамках поручения президента России по развитию несырьевого экспорта и национального проекта «Международная кооперация и экспорт». «Ведомости» направили запросы в крупные российские госбанки относительно возможного участия в финансировании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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