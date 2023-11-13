Арабо-исламский саммит не договорился о конкретных шагах против Израиля

Арабо-исламский саммит не договорился о конкретных шагах против ИзраиляБойкот Тель-Авива не встретил поддержки Саудовской Аравии и некоторых других стран
Руководители арабских и мусульманских стран решительно осудили военную операцию Израиля в секторе Газа и потребовали ее немедленного прекращения. Эти требования были отражены в итоговой резолюции саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС). Заседание организации вслед за саммитом Лиги арабских государств (ЛАГ) состоялось 11 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Изначально предполагалось, что саммиты ЛАГ и ОИС пройдут отдельно, 11 и 12 ноября соответственно. Решение об объединении этих саммитов было принято «с учетом исключительных обстоятельств, происходящих в секторе Газа». Кроме того, объединение мероприятий произошло, поскольку лидеры всех стран «осознали важность выработки коллективной позиции в отношении происходящего кризиса», сообщают СМИ.
Страны – участницы арабо-исламского саммита обвинили Израиль в совершении военных преступлений в секторе Газа. «Мы осуждаем израильскую агрессию против сектора Газа и военные преступления, а также варварские, бесчеловечные и жестокие массовые убийства, совершаемые колониальным оккупационным правительством против сектора и палестинского народа на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим», – говорится в итоговой резолюции.
Государства ЛАГ и ОИС пришли к выводу, что «предварительным условием мира с Израилем и установления нормальных отношений является прекращение им оккупации всех палестинских и арабских территорий». Стороны в очередной раз обратили внимание на необходимость создания независимого палестинского государства на основе границ от 4 июня 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме.
Усилия ООН по решению конфликта участники встречи сочли неудовлетворительными. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обвинил организацию в неспособности оказать влияние на Израиль и вынудить его прекратить боевые действия в секторе Газа. «Мы столкнулись с гуманитарной катастрофой, которая свидетельствует о неспособности Совбеза ООН и международного сообщества положить конец преступлениям Израиля, что является проявлением политики двойных стандартов», – подчеркнул кронпринц.
С трибун саммита также прозвучал призыв вооружить палестинцев. Инициатором здесь выступил Иран, президент которого Ибрахим Раиси впервые посетил Саудовскую Аравию. «Мусульманским странам следует вооружать палестинский народ. Сопротивление – единственный способ противостоять израильскому насилию. Странам мира, включая мусульманские, надо обеспечить защиту палестинского народа на оккупированных территориях», – заявил Раиси на полях саммита.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал в Эр-Рияде созвать международную конференцию для решения палестинского вопроса. По мнению президента Турции, решением конфликта станет создание палестинского государства в границах 1967 г., что может быть достигнуто на предлагаемой им конференции. Участие в ней смогут принять все страны Ближнего Востока, в том числе Палестина и Израиль. «У нас для этого есть силы и возможности», – процитировало Эрдогана агентство Anadolu.
Несмотря на высказанное лидерами арабских и исламских стран решительное осуждение действий Израиля, сторонам не удалось договориться о принятии жестких мер в отношении Тель-Авива. Была отклонена инициатива Алжира о введении санкций против Израиля арабскими государствами.
Предложения включали в себя предотвращение использования американских и других военных баз в арабских странах для снабжения Израиля, замораживание экономических, военных и дипломатических отношений арабских стран с Израилем, а также угрозу использовать нефть и экономические возможности арабских стран для оказания давления на Запад с целью прекращения агрессии.
Этот план был поддержан 11 странами ЛАГ, в том числе Сирией, Ливаном, Тунисом и Палестиной. Достичь консенсуса членам ЛАГ не удалось, так как против алжирского плана выступили Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Марокко.
Арабские и исламские страны изначально не собирались вводить против Израиля жесткие меры на практике, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. Объявлять войну Израилю, разумеется, не хотели даже в мыслях, а экономическая блокада, в том числе по предложению Алжира, была бы бессмысленной. Сам алжирский план оказался более пиар-ходом, нежели практическим, и потому был заблокирован прагматичной позицией Саудовской Аравии и ОАЭ. Совершенно непонятно, кто и как мог бы блокировать Израиль, особенно в условиях, когда основным союзником многих региональных государств являются США. Как итог, сам саммит был организован для того, чтобы его участники могли «взяться за руки и нащупать почву под ногами». Происходящее сейчас на Ближнем Востоке, продолжает эксперт, показывает, что после многих лет нормализации отношений с Израилем никто не ожидал подобной эскалации. Саммит подтвердил тот факт, что «Хамас» удалось добиться успеха и вернуть палестинскую повестку на первое место в ближневосточных делах.
Конкретных военных и политических шагов против Израиля участниками саммита в самом деле не планировалось, соглашается ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Если в 1973 г. во время войны Судного дня арабским странам удалось ввести нефтяное эмбарго против Запада, то сейчас ситуация изменилась и ОПЕК+ не может пойти на подобный шаг из-за связей с мировой экономикой.
Нежизнеспособным выглядит и алжирский план по блокаде Израиля – у ОИС и ЛАГ банально не хватает рычагов для его осуществления, уверен эксперт. Учитывая тесные связи Израиля с Западом, добавляет Долгов, решить такую проблему практически нереально. «Тем не менее совместный арабо-исламский саммит стал очень значительным событием в жизни региона и засвидетельствовал энергичную поддержку палестинцев его странами-участницами, в особенности Ираном. К конкретным достижениям встречи можно отнести призыв к созданию международной конференции по палестинскому вопросу, которая должна преуспеть там, где не справилась ООН», – резюмирует Долгов.