Арабо-исламский саммит не договорился о конкретных шагах против Израиля

Арабские и исламские страны изначально не собирались вводить против Израиля жесткие меры на практике, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. Объявлять войну Израилю, разумеется, не хотели даже в мыслях, а экономическая блокада, в том числе по предложению Алжира, была бы бессмысленной. Сам алжирский план оказался более пиар-ходом, нежели практическим, и потому был заблокирован прагматичной позицией Саудовской Аравии и ОАЭ. Совершенно непонятно, кто и как мог бы блокировать Израиль, особенно в условиях, когда основным союзником многих региональных государств являются США. Как итог, сам саммит был организован для того, чтобы его участники могли «взяться за руки и нащупать почву под ногами». Происходящее сейчас на Ближнем Востоке, продолжает эксперт, показывает, что после многих лет нормализации отношений с Израилем никто не ожидал подобной эскалации. Саммит подтвердил тот факт, что «Хамас» удалось добиться успеха и вернуть палестинскую повестку на первое место в ближневосточных делах.