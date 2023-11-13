Германия решила удвоить военную помощь Украине в 2024 году

Германия решила удвоить военную помощь Украине в 2024 годуЭто может быть связано с возможным снижением расходов США и ЕС на Украину
Правящая коалиция Германии согласовала решение о двукратном увеличении объемов помощи Украине в 2024 г. до 8 млрд евро, сообщило 12 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В ближайшее время решение должны одобрить в комитете по бюджету немецкого парламента, что увеличит общие затраты Германии на оборону до 2,1% от ее ВВП (2% – нижний желательный предел, установленный на саммите НАТО в Вильнюсе, для ФРГ эта сумма примерно составляет 85 млрд евро).
11 ноября о принятом решении в правительстве Германии сообщало и издание Bild. Согласно данным немецкой газеты, изначально минфин ФРГ заложил в бюджет на 2024 г. только 4 млрд евро на военную помощь Украине, которые были при этом зарезервированы под ранее обещанные проекты. Увеличение помощи Украине произошло после запроса министра обороны Бориса Писториуса выделить на эти цели дополнительно 5 млрд евро.
О том, что Берлин в 2024 г. доведет свои расходы на оборону до 2% от ВВП впервые за три десятилетия, еще 10 ноября сообщил и канцлер ФРГ Олаф Шольц, не делая при этом акцент на увеличении помощи Украине. «Мы нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут защитить нашу страну, которые располагают способностями, материальной базой и личным составом для защиты безопасности альянса [НАТО] там, где требуется», – сказал он. Он также вспомнил о созданном бундестагом еще в конце февраля 2022 г. специальном фонде в 100 млрд евро на модернизацию бундесвера. Эти средства планировалось потратить в основном на закупку вооружений и других материальных средств.
Германия – крупнейший донор военной помощи Украине среди европейских государств, а в мире уступает лишь США. Согласно данным Кильского института мировой экономики, с января 2022 г. по июль 2023 г. объем военной помощи Киеву от Берлина достиг 17 млрд евро, куда входят поставки танков Leopard 2, БМП Marder, противоракетных комплексов Iris-T и Patriot, зенитных установок Gepard и РСЗО. Шольц говорил о такой же сумме еще в мае 2023 г. Сейчас правительство Германии оценивает всю оказанную им помощь Украине (военную и гуманитарную) в сумму 24 млрд евро.
При этом военная помощь Украине со стороны ЕС на ближайшие годы пока не утверждена. Речь, в частности, идет о предложении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля создать специальный фонд поддержки на 2024–2027 гг. с ежегодными расходами в 5 млрд евро, которое 14 ноября будут обсуждать министры обороны стран объединения. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что план в его нынешнем виде может быть отклонен, так как несколько стран, в том числе и Германия, высказывают сомнения в выделении средств на годы вперед. Некоторые члены ЕС указывают, что у них может просто не хватить средств на такой объем помощи.
Помимо этого, 11 ноября Боррель предположил, что странам Европейского союза придется «компенсировать» уменьшение помощи Киеву со стороны США. «Страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится», – сказал он. До этого демократы в сенате США отказались рассматривать одобренный палатой представителей законопроект о предоставлении Израилю военной помощи без расходов на Украину.
Вероятнее всего, увеличение помощи Украине со стороны Германии связано с разговорами о том, что эта помощь будет уменьшаться со стороны Запада как из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке, так и из-за скромных результатов контрнаступления украинской армии, отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. При этом на Западе не могут пойти на открытое сокращение помощи Украине, и потому там выдвигаются разные инициативы с целью создать у внешних наблюдателей впечатление того, что поддержка продолжается, а в чем-то даже увеличивается. Решение Берлина об удвоении военной помощи Украине в 2024 г. – пример из этой серии, считает эксперт.
Кроме того, эта мера выставляет Берлин в качестве одного из надежных союзников Вашингтона в Европе, в том числе в области соблюдения финансовой дисциплины в части повышения военных расходов до 2% ВВП. То есть одним действием правящая немецкая коалиция решает несколько задач сразу, завершает Соколов.
Решение Берлина во многом объясняется тем, что американцы постепенно снижают военную помощь Украине, перенаправляя свои ресурсы на Ближний Восток, считает старший научный сотрудник сектора анализа политических изменений и идентичности ИМЭМО РАН Александр Камкин. Соответственно, принятое на себя обязательство Германии, ближайшего союзника США в Европе, поможет частично компенсировать недостаток, добавляет эксперт. Косвенно решение об удвоении помощи Киеву имеет отношение и к цели Берлина поднять военные расходы до 2% от ВВП, но изначально в НАТО добивались того, чтобы они шли именно на военную инфраструктуру, что, впрочем, сейчас пересматривается в пользу вооружения Украины, говорит эксперт.