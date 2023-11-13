Германия решила удвоить военную помощь Украине в 2024 году

О том, что Берлин в 2024 г. доведет свои расходы на оборону до 2% от ВВП впервые за три десятилетия, еще 10 ноября сообщил и канцлер ФРГ Олаф Шольц, не делая при этом акцент на увеличении помощи Украине. «Мы нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут защитить нашу страну, которые располагают способностями, материальной базой и личным составом для защиты безопасности альянса [НАТО] там, где требуется», – сказал он. Он также вспомнил о созданном бундестагом еще в конце февраля 2022 г. специальном фонде в 100 млрд евро на модернизацию бундесвера. Эти средства планировалось потратить в основном на закупку вооружений и других материальных средств.