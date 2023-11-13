Чему будут учить в «школе мэров»За четыре потока через программу пройдет 320 человек
В декабре планируется запустить обучение в «школе мэров» – по программе развития муниципального кадрового управленческого резерва в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Об этом «Ведомостям» сказали три источника, близких к администрации президента (АП), которая курирует эти курсы. «Ведомости» ознакомились с проектом программы «школы мэров». Ее подлинность подтвердили два источника «Ведомостей».
Целью «школы мэров» будет подготовка «высококвалифицированных компетентных специалистов, способных реализовывать проекты развития муниципальных образований для повышения качества жизни населения». Всего планируется четыре потока обучения, каждый из которых будет состоять из шести модулей – модули будут проходить в разных регионах. На каждом потоке будет обучаться 80 человек, т. е. за четыре потока через «школу мэров» пройдет 320 человек.
«Современного мэра» создатели программы описывают как «лидера, которому доверяют и за которым идут», который заряжен «на позитивные изменения», знает жителей и «чувствует их «боли» как свои». У него должно быть «видение развития муниципалитета», умение общаться с гражданами «на одном языке». Мэр – универсальный управленец, который умеет решать «задачи в «новой нормальности», когда нет типовых решений».
Среди принципов программы – знакомство с лучшими практиками в муниципалитетах страны, выездные мероприятия на предприятия, разработка управленческих решений. Среди партнеров проекта – профильные министерства и компании, а также регионы-лидеры, при посещении которых будут проводиться очные модули обучения.
Программа каждого потока будет состоять из шести модулей.
1. «Современные тренды муниципального управления» (при поддержке Минэка и Минцифры). В нем расскажут об оптимизации бизнес-процессов, кадровой политике, проектном управлении, «стратегии клиентоцентричности», реформе контрольно-надзорной деятельности, создании «личного бренда руководителя». Модуль также будет включать в себя «погружение в профессию», «утренние физические практики», личностно-профессиональную диагностику и «эффективные коммуникации».
2. «Операционная и командная эффективность» (при поддержке «Сбера» и «Росатома»). Модуль включает командное взаимодействие, работу с «внешними стейкхолдерами» – властью, бизнесом, населением, практики регулярного менеджмента, «бережливый муниципалитет», наставничество, обучение мастерству переговоров и искусству публичных выступлений. Здесь к «утренним физическим практикам» добавятся «встреча с выдающимся человеком» и командообразующие мероприятия, которые предстоит пройти ученикам школы.
3. «Стратегия и развитие муниципалитетов» (при поддержке Минэка, Минстроя и ВЭБ.РФ). Модуль будет включать рассказ о госполитике и нормативно-правовом регулировании в сфере стратегического и территориального планирования, о вовлечении населения в процесс стратпланирования, погружение в информацию об особом статусе территорий, роли МСУ в реализации нацпроектов. Здесь к мероприятиям добавятся командная интеллектуальная игра и встречи с «лидерами публичного управления».
4. «Экономика и финансы муниципалитетов» (при поддержке ФНС и Минфина). Здесь участников «школы мэры» будут учить муниципальным финансам и налогам, бюджетной политике, управлению долгами, антикоррупционной деятельности, развивать инвестиционную привлекательность, ознакомят с муниципальным инвестиционным стандартом. Здесь к мероприятиям добавят «симулятор по управлению городами».
5. «Хозяйственная деятельность и развитие территорий» (при поддержке Минстроя и Минтранспорта). Учить будут организации и проведению госзакупок, управленческому учету, взаимодействию с местным бизнесом, реорганизации бюджетных учреждений, маркетингу и брендингу территорий и государственным мерам поддержки.
6. «Политика, выборы и позиционирование в СМИ» (при поддержке АП и АНО «Диалог. Регионы»). В этом модуле расскажут, как государству общаться с гражданами и бизнесом, о кризисных коммуникациях, эффективной работе со СМИ и сложными аудиториями, технологиях работы с местными сообществами, цифровой коммуникации, об образе мэра в соцсетях, взаимодействии с центрами управления регионом (их курирует «Диалог»), о «противостоянии манипуляциям». В этом же модуле и «итоговая защита» ученика школы.
Кроме того, в «школе мэров» будет «культурно-патриотический трек». Это встречи с «выдающимися людьми», изучение исторического опыта, посещение достопримечательностей в городах, где проходят модули, и даже практикум по оказанию первой помощи. К практической работе отнесли выездные мероприятия на предприятия и даже «в колхозы», а также «погружение в различные профессии», к примеру, в муниципальном транспорте, сфере ЖКХ и др.
80 человек
будет обучаться на каждом потоке в «школе мэров», по подсчетам кураторов курса
Как будет работать «школа мэров», могут рассказать на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который состоится на этой неделе, говорит один из источников «Ведомостей». По его словам, в будущем планируется, что похожие курсы будут организовывать и в регионах, курировать их будут вице-губернаторы по внутренней политике, а обучаться – муниципальные служащие среднего звена. Еще один собеседник считает, что тему могут затронуть на съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления 13–14 ноября в мастерской управления «Сенеж».
О том, что нужно выстроить подготовку кадров муниципального уровня, заявил 14 февраля 2023 г. на марафоне «Муниципальный диалог» первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко. На заседании совета по развитию МСУ с участием президента 20 апреля глава Кольского района Мурманской области Андрей Малхасян предложил создать «школу мэров». Его тогда поддержал Алексей Комиссаров (тогда и. о., теперь ректор РАНХиГС). А 4 июня по итогам заседания совета Владимир Путин поручил АП и правительству при участии РАНХиГС разработать программу развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров», предусмотрев выделение финансирования.
Запуск «школы мэров» является системным продолжением «школы губернаторов», потому что эффективная команда в регионе – это связка сильной региональной и муниципальной власти, говорит директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына. «Поэтому подходы к управлению, к хозяйству, к коммуникациям, к командообразованию должны быть общими для достижения результатов», – указывает она.
Мэры городов близки к населению, поэтому восприятие их работы напрямую проецируется и на другие уровни власти, добавляет эксперт: «Особенно эта связка актуализировалась в связи с принятием закона о публичной власти». «Школа губернаторов» претендует на то, чтобы помочь ликвидировать дефицит кадров на муниципальном уровне, задавая определенную планку их подготовки, говорит она.
«Думаю, для мэров будут в приоритете те же управленческие составляющие, что и для губернаторов [прошедших «школу губернаторов» РАНХиГС], – отмечает Кислицына. – Это близость к людям, решение их проблем, умение работать на высоких скоростях в режиме многозадачности, в том числе над антикризисными мерами».
Если раньше муниципальное сообщество имело множество форм самостоятельной активности, то сейчас происходит регионализация системы управления – когда мэры завязаны на губернаторов и приоритеты регионального уровня, то ограничиваются коммуникации между мэрами, говорит член Общественной палаты России Андрей Максимов: «Мэры больше понимают региональные приоритеты, но не всегда вплотную коммуницируют между собой». «Школа мэров» как раз может выполнить задачу связки этого сообщества, уделить внимание стратегическому управлению, дать новые навыки, а также помочь выполнить политические задачи, отмечает он.