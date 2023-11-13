Чему будут учить в «школе мэров»

Как будет работать «школа мэров», могут рассказать на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который состоится на этой неделе, говорит один из источников «Ведомостей». По его словам, в будущем планируется, что похожие курсы будут организовывать и в регионах, курировать их будут вице-губернаторы по внутренней политике, а обучаться – муниципальные служащие среднего звена. Еще один собеседник считает, что тему могут затронуть на съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления 13–14 ноября в мастерской управления «Сенеж».