13 ноября будет открыт прием заявок на соискание премии «Служение»Ее победители будут награждены в начале 2024 года
Сегодня будет открыт прием заявок на соискание премии «Служение», которая по поручению президента Владимира Путина будет присуждаться выдающимся представителям муниципального сообщества. Об этом рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник.
Организатором «Служения» стала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ), которая с 13 по 14 ноября проводит в мастерской управления «Сенеж» свой съезд. О премии будет объявлено на предстоящем съезде, подтвердила «Ведомостям» сопредседатель высшего совета ВАРМСУ Ирина Гусева.
Наблюдательный совет премии, как уточнил собеседник «Ведомостей», возглавил первый заместитель руководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко. Во время марафона «Муниципальный диалог» 14 февраля он сообщил, что поддерживает введение «Служения» для поддержки местного самоуправления (МСУ). «Очень важно, чтобы лучшие практики, которые создаются сегодня в муниципалитетах по всей нашей стране, быстро становились достоянием всей страны, чтобы они могли максимально быстро передаваться друг другу, – говорил Кириенко. – Говорили вместе с руководством ВАРМСУ о том, что было бы правильно учредить премию – такую премию служения для поддержки лучших руководителей муниципального уровня, лучших проектов, лучших практик муниципального уровня».
По словам первого заместителя руководителя АП, президент уделяет особое внимание роли и значению муниципальной службы. «Когда обсуждали, как должна называться премия для лучших работников и лучших проектов муниципальной сферы, появилось название "Служение", – пояснял Кириенко. – Потому что, конечно, госслужба – от слова "служение", но муниципальная служба – в первую очередь». По итогам заседания Совета по развитию МСУ 20 апреля Владимир Путин поручил АП и правительству подготовить предложения по учреждению муниципальной премии «Служение» для представителей МСУ, «внесших значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления, предусмотрев выделение соответствующего финансирования».
По данным собеседника «Ведомостей», премия будет вручаться в 10 номинациях за «лучшие проекты и управленческие решения». Поучаствовать, отметил он, смогут главы и сотрудники органов МСУ, работники муниципальных организаций, а также сельские старосты, местные депутаты и др.
Примеры номинаций
«Прямой разговор – доверие к власти» (создание каналов коммуникации с гражданами);
«Новые технологии – новые возможности» (внедрение цифровых технологий);
«Новые технологии – новые возможности» (внедрение цифровых технологий);
«Малая родина – сила России» (повышение качества жизни);
«Объединяя усилия – умножаем возможности» (проекты, реализованные вместе с бизнесом) и др.
По словам Гусевой, прием заявок начинается 13 ноября и продлится месяц: «Итоги будут подведены в конце января 2024 г.». Вопрос о создании специальной премии поднимало само муниципальное сообщество на Совете при президенте по развитию МСУ, который проходил в апреле этого года, отметила она, добавив, что «Служение» позволит «показать лица муниципального сообщества».
«Философия простая: слово «чиновник» превратилось в ругательное, поэтому труд значительного количества людей, которые отдают себя целиком муниципальной службе, должен быть заметен и отмечен», – заявил «Ведомостям» мэр Арзамаса (Нижегородская обл.) Александр Щелоков. По его словам, идея премии была поддержана «и под Архангельском, и под Калининградом, и под Читой», поэтому она «должна состояться». Но «Служение», отметил он, «не столько для руководителей, сколько для служащих», т. е. специалистов муниципалитетов: «Их работа не видна в новостях, но это множество вещей, которые в серых буднях рождаются».
Член Общественной палаты Андрей Максимов отметил, что внимание к МСУ усиливается и независимо от тайминга выборной кампании активнее работает ВАРМСУ, предпринимаются усилия по объединению в единый фронт всех муниципальных ассоциаций. «О такого рода премии говорили давно, в настоящий момент идея вызрела», – говорит Максимов. «Для государства важно обеспечить и кадрово, и ресурсно этот [муниципальный] уровень власти, – заявил «Ведомостям» глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. – Особенно когда речь идет о совсем небольших поселениях. Создать необходимую систему мотивации для работы в муниципалитетах».
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина