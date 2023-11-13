13 ноября будет открыт прием заявок на соискание премии «Служение»

«Философия простая: слово «чиновник» превратилось в ругательное, поэтому труд значительного количества людей, которые отдают себя целиком муниципальной службе, должен быть заметен и отмечен», – заявил «Ведомостям» мэр Арзамаса (Нижегородская обл.) Александр Щелоков. По его словам, идея премии была поддержана «и под Архангельском, и под Калининградом, и под Читой», поэтому она «должна состояться». Но «Служение», отметил он, «не столько для руководителей, сколько для служащих», т. е. специалистов муниципалитетов: «Их работа не видна в новостях, но это множество вещей, которые в серых буднях рождаются».