Минюст подал иск о приостановке регистрации партии Константина Бабкина

В 2019 г. Бабкин говорил «Коммерсанту», что партия привыкла постоянно находиться под угрозой ликвидации: списки партии регулярно не допускают на выборы в заксобрания. Путь партии достаточно необычен, говорит Кынев. На федеральном уровне она не участвовала ни в одной кампании, на региональных и местных выборах была достаточно активна, это, по его словам, «не партия-пустышка»: «Причем партсписки активно снимали с выборов – вероятно, как раз для того, чтобы партия не получила льготу на федеральные выборы. Поэтому на выборах в заксобрания участвовали одномандатники, партия часто подбирала местных оппозиционеров из уволенных чиновников».