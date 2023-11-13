Минюст подал иск о приостановке регистрации партии Константина Бабкина

Минюст подал иск о приостановке регистрации партии Константина БабкинаРуководство Партии дела обещает исправить нарекания ведомства и продолжить работу
Минюст подал в Верховный суд (ВС) иск о приостановке регистрации Партии дела предпринимателя Константина Бабкина на два месяца, говорится в сообщении на сайте организации. Карточка иска пока не появилась на сайте ВС, «Ведомости» направили запрос в Минюст. Как пояснил «Ведомостям» секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин, 9 ноября на электронную почту организации пришла копия административного иска.
Представитель Партии дела пояснил, что с февраля по июнь 2023 г. федеральный Минюст и территориальные управления проводили проверки отделений. «Значимых нарушений выявлено не было. Региональные отделения успешно прошли проверки, все требования территориальных органов Минюста были исполнены в полном объеме», – подчеркнул собеседник «Ведомостей».
При этом по итогам федеральной проверки было направлено предупреждение с требованием устранить нарушения, переизбрать рабочие органы и внести изменения в устав до 1 сентября 2023 г. На сайте Бабкин был указан как «лидер партии», и Минюст потребовал заменить название на «председателя» в соответствии с уставом.
17 августа партия провела съезд, на котором устранила все нарушения, о чем уведомила Минюст 29 августа. Ответа ведомства партия не получила. При отсутствии замечаний контролирующего органа предупреждение можно считать исполненным, указал политолог Александр Кынев.
«Сейчас претензии Минюста касаются проведения августовского съезда. Минюст предположил, что в связи с якобы нарушением порядка созыва недействителен сам съезд. При этом, проверяя документацию партии и все решения федерального совета с 2020 по 2023 г., Минюст нарушений не выявил», – говорится в ответе партии на запрос «Ведомостей».
«Партия нацелена на конструктивную работу с Минюстом. Партийную работу продолжаем без изменений, в плановом режиме ведется подготовка съезда для повторного внесения изменения в устав», – пояснил Лапушкин.
Партия дела была основана в 2010 г., тогда ей дважды отказывали в регистрации: сделать это удалось только после либерализации партийного законодательства в 2012 г. (в частности, число необходимых для регистрации членов партии снизили до 500). Бабкин – президент ООО «Новое содружество» и ассоциации «Росспецмаш», председатель совета Торгово-промышленной палаты по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики.
Своей целью представители партии называли помощь промышленным и сельхозпредприятиям России. Партия поддерживает спецоперацию, критикует Центробанк, продвигает патриотическую повестку (к примеру, Бабкин проводил Московский экономический форум, среди гостей которого был в том числе Игорь Стрелков, обвиненный летом 2023 г. в призывах к экстремистской деятельности по ст. 280 УК). Сейчас у партии более 60 реготделений.
В 2019 г. Бабкин говорил «Коммерсанту», что партия привыкла постоянно находиться под угрозой ликвидации: списки партии регулярно не допускают на выборы в заксобрания. Путь партии достаточно необычен, говорит Кынев. На федеральном уровне она не участвовала ни в одной кампании, на региональных и местных выборах была достаточно активна, это, по его словам, «не партия-пустышка»: «Причем партсписки активно снимали с выборов – вероятно, как раз для того, чтобы партия не получила льготу на федеральные выборы. Поэтому на выборах в заксобрания участвовали одномандатники, партия часто подбирала местных оппозиционеров из уволенных чиновников».
К примеру, в 2023 г. список партии не был зарегистрирован в Якутии (в регионе партию представляет известный местный политик Виталий Обедин). Впрочем, в последнее время эта партия была менее заметна, говорят глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Политолог Александр Немцев считает, что нишу партии предпринимателей занимают Партия роста Бориса Титова и «Новые люди» Алексея Нечаева, а потому электорального интереса к Партии дела в этом смысле нет: «Это партия персоналистская, личный пиар-проект одного конкретного человека».