Руководитель аппарата фракции «Единая Россия» в Госдуме покинул свой пост

О том, что Жаворонков покинет свой пост, написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Собеседники «Ведомостей» тогда говорили, что его пост во фракции займет Емельянова. Она работала с Васильевым в комитете Госдумы по безопасности, который он возглавлял с 2004 по 2011 г., после того как пришел в Госдуму из МВД. А когда в 2017 г. он (с позиции лидера фракции) был назначен врио главы Дагестана, она стала его советницей в регионе. После ухода Васильева в 2020 г. с поста главы региона и возвращения в Госдуму также перешла на работу в нижнюю палату.