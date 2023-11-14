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Руководитель аппарата фракции «Единая Россия» в Госдуме покинул свой пост

Максима Жаворонкова сменит Галина Емельянова
Елена Мухаметшина
Руководитель аппарата фракции «Единая Россия» Максим Жаворонков / Михаил Терещенко / ТАСС

Руководитель аппарата фракции «Единая Россия» Максим Жаворонков покинул свой пост. Об этом «Ведомостям» сказал собеседник во фракции. Вместо Максима Жаворонкова этот пост займет Галина Емельянова, давняя соратница руководителя фракции Владимира Васильева, писали ранее «Ведомости». Жаворонков сосредоточится на работе в центральном исполкоме партии, где занимает должность первого замруководителя, говорили собеседники.

О том, что Жаворонков покинет свой пост, написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Собеседники «Ведомостей» тогда говорили, что его пост во фракции займет Емельянова. Она работала с Васильевым в комитете Госдумы по безопасности, который он возглавлял с 2004 по 2011 г., после того как пришел в Госдуму из МВД. А когда в 2017 г. он (с позиции лидера фракции) был назначен врио главы Дагестана, она стала его советницей в регионе. После ухода Васильева в 2020 г. с поста главы региона и возвращения в Госдуму также перешла на работу в нижнюю палату.

Когда Васильев возглавлял думскую фракцию единороссов, руководителем аппарата Госдумы был также его человек – Владимир Иванов. Но он в 2021 г. сам избрался в Госдуму и сейчас руководит одной из внутрифракционных групп «Единой России».

Жаворонков с 2017 г. является первым замруководителя центрального исполкома партии, курирует юридические вопросы. До этого Жаворонков работал в должности вице-губернатора Псковской области, когда регионом руководил Турчак. А ранее был на руководящих постах в холдинге «Ленинец», основателем которого является Анатолий Турчак – отец секретаря генсовета «Единой России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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