«Единая Россия» поддержит проект бюджета во втором чтении в полном составе

Проект федерального бюджета на 2024–2026 гг. был принят в первом чтении 26 октября большинством депутатов (320 голосов «за», или 71% всех участников голосования). В «Единой России» за проект проголосовал 291 депутат, 33 не голосовали, против не голосовал никто. Все 57 депутатов от КПРФ голосовали против, 22 справоросса – против, шесть не голосовали. В ЛДПР 18 за, не голосовали четверо. У «Новых людей» 11 за, четверо не голосовали.