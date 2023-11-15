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Политика

«Единая Россия» поддержит проект бюджета во втором чтении в полном составе

КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» проголосуют против
Александр Тихонов
Пресс-служба Госдумы

15 ноября в Госдуме пройдет второе чтение проекта закона о бюджете на 2024 г. и 2025–2026 гг. «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» намерены голосовать за него, КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» по традиции против. Партия власти обещает поддержать проект единогласно, сообщил журналистам ее представитель, так как в него вошли партийные поправки на сумму 138,6 млрд руб.

Вероятность принятия предложенных «Единой Россией» поправок в проект закона о федеральном бюджете на следующую трехлетку довольно высока, так как предложения фракции прорабатывались с членами правительства, сообщил «Ведомостям» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Учитывая набор направлений, выбранных фракцией для дополнительного финансирования, Сафонов охарактеризовал пакет изменений в проект закона как «предвыборный» (см. врез).

На что пойдут предложенные единороссами деньги

21 млрд руб. на покупку транспортных средств бизнесом,
15 млрд руб. на стимулирование спроса граждан на покупку отечественных автомобилей,
26,4 млрд руб. на обеспечение комплексного развития сельских территорий,
6 млрд руб. на профессиональное обучение и дополнительное образование отдельных категорий граждан (включая участников спецоперации),
6 млрд руб. на расширение лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
5 млрд руб. на развитие космической отрасли в части поддержки Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал «Ведомостям», что очень многие партийные поправки были «учтены либо поддержаны». «Социальная политика получила дополнительное финансирование. В тех условиях, в которых находится страна, самые главные социальные обязательства выполняются, наши поправки учтены, поэтому мы в полной мере будем поддерживать бюджет», – заявил депутат.

Проект федерального бюджета на 2024–2026 гг. во втором чтении, как и в первом, не поддержат КПРФ и «Справедливая Россия – За правду», сообщили «Ведомостям» представители обеих фракций. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сказал «Ведомостям», что коммунисты будут поддерживать только свои поправки, которые, «судя по всему, почти все отвергнуты».

Справороссы считают, что «постоянно не решаются вопросы, связанные с межбюджетными отношениями», сказал «Ведомостям» заместитель руководителя фракции Анатолий Лисицын. «70% регионов закредитованы на 3 трлн руб., эта проблема очень болезненная, существенная, она из года в год не решается», – отмечает он.

Проект федерального бюджета на 2024–2026 гг. был принят в первом чтении 26 октября большинством депутатов (320 голосов «за», или 71% всех участников голосования). В «Единой России» за проект проголосовал 291 депутат, 33 не голосовали, против не голосовал никто. Все 57 депутатов от КПРФ голосовали против, 22 справоросса – против, шесть не голосовали. В ЛДПР 18 за, не голосовали четверо. У «Новых людей» 11 за, четверо не голосовали.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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