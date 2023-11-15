Руководство Госдумы приедет на выставку «Россия»

По словам двух собеседников во фракции «Единая Россия», депутатам ее руководство посоветовало приезжать на ВДНХ в дни регионов, которые они представляют в нижней палате парламента. После открытия выставки на ней уже прошли дни Камчатского края, Сахалинской и Амурской областей, Чукотского края и Приморья, Якутии и Еврейской автономной области, Хабаровского края, Магаданской области.