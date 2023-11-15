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Руководство Госдумы приедет на выставку «Россия»

Единороссам посоветовали посещать ВДНХ в дни регионов
Елена Мухаметшина
Кирилл Зыков / Фотохост-агентство РИА Новости

Руководство нижней палаты парламента посетит международный форум «Россия» на ВДНХ 27 ноября. Такое решение принял Совет Госдумы 13 ноября, сообщил журналистам лидер КПРФ и ее думской фракции Геннадий Зюганов. «Россия» открылась в Москве 4 ноября. В течение марафона «Знание» 4–6 ноября в рамках форума выступили высокопоставленные сотрудники Кремля и правительства, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и др.

По словам двух собеседников во фракции «Единая Россия», депутатам ее руководство посоветовало приезжать на ВДНХ в дни регионов, которые они представляют в нижней палате парламента. После открытия выставки на ней уже прошли дни Камчатского края, Сахалинской и Амурской областей, Чукотского края и Приморья, Якутии и Еврейской автономной области, Хабаровского края, Магаданской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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