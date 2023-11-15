Руководство Госдумы приедет на выставку «Россия»Единороссам посоветовали посещать ВДНХ в дни регионов
Руководство нижней палаты парламента посетит международный форум «Россия» на ВДНХ 27 ноября. Такое решение принял Совет Госдумы 13 ноября, сообщил журналистам лидер КПРФ и ее думской фракции Геннадий Зюганов. «Россия» открылась в Москве 4 ноября. В течение марафона «Знание» 4–6 ноября в рамках форума выступили высокопоставленные сотрудники Кремля и правительства, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и др.
По словам двух собеседников во фракции «Единая Россия», депутатам ее руководство посоветовало приезжать на ВДНХ в дни регионов, которые они представляют в нижней палате парламента. После открытия выставки на ней уже прошли дни Камчатского края, Сахалинской и Амурской областей, Чукотского края и Приморья, Якутии и Еврейской автономной области, Хабаровского края, Магаданской области.