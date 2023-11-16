Бизнес заинтересован в успехе встречи лидеров КНР и США

Бизнес заинтересован в успехе встречи лидеров КНР и СШАПравила «здоровой конкуренции» по-прежнему зависят от уровня политической напряженности
Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел 14 ноября по местному времени в Сан-Франциско для переговоров с президентом Джо Байденом и участия в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. У трапа самолета его встречали губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который сам лишь в октябре побывал с визитом в КНР, и министр финансов США Джанет Йеллен. Американская сторона принимает Си согласно протоколу на уровне государственного визита, сообщают источники гонконгской газеты South China Morning Post.
При этом в Сан-Франциско начались демонстрации как в поддержку китайского лидера, так и с критикой его политики. Местом переговоров двух лидеров, которые должны продлиться примерно 4–5 часов, был выбран построенный в 1917 г. особняк Филоли в 40 км от города. Резиденция площадью около 5000 кв. м получила известность из-за съемок там мыльной оперы «Династия», а также триллера «Игра» Дэвида Финчера и комедии «Джордж из джунглей» с Бренданом Фрейзером.
Риторика руководителей КНР и США перед форумом свидетельствует о том, что обе стороны заинтересованы в развитии сотрудничества. Так, Байден перед вылетом в Сан-Франциско заявил, что ожидает по итогам разговора с Си «возвращения к нормальному курсу общения: иметь возможность поднять трубку и побеседовать друг с другом в кризисной ситуации». «Мы не пытаемся отделиться от Китая. Мы пытаемся изменить наши отношения к лучшему», – заверил он.
В том, что экономическое «разъединение» двух крупнейших экономик мира будет плохим сценарием для всех сторон, сходились и министр финансов США Джанет Йеллен с вице-премьером госсовета КНР Хэ Лифэном, последняя встреча которых прошла в США в первой половине ноября. Летом Йеллен сама посещала Китай, как и министр торговли США Джина Раймондо. По ее словам, Вашингтон стремится к «здоровой конкуренции», не намерен препятствовать экономическому прогрессу Китая, но не будет идти на компромиссы в сфере нацбезопасности. Это подтверждает то, что на следующий день после переговоров Байдена и Си, 16 ноября, Вашингтон расширит ограничения по чипам, введя запрет американским компаниям продавать в КНР современные вычислительные микросхемы и изделия для их производства.
В целом экономическое сотрудничество двух стран пострадало в последнее время на фоне политических разночтений. Согласно данным главного таможенного управления КНР, по итогам первых 10 месяцев 2023 г. товарооборот Китая и CША сократился на 13,2% в годовом выражении и составил $550,7 млрд. За весь 2022 год, по данным китайской таможни, он равнялся $759,427 млрд. Рекордно падают и прямые иностранные инвестиции в Китай – в III квартале 2023 г. этот показатель впервые с 1998 г. ушел в минус.
Возможность лично убедить представителей американских инвесторов в надежности Китая для их вложений представится Си на ужине с представителями американского бизнеса, который организуют Американо-китайский деловой совет и Национальный комитет по американо-китайским отношениям, куда продавались билеты стоимостью от $2000.
13 ноября агентство Bloomberg сообщало, что по итогам переговоров Си и Байдена прорыв может ожидать компанию Boeing. Для нее может открыться возможность возобновления продажи своих самолетов 737 MAX на рынке Китая. Для этого нужна отмена фактического моратория со стороны правительства КНР, который, вероятно, был введен после аварии самолета этого типа в Эфиопии в марте 2019 г. При этом количество продаж самолетов компании в Китай сокращалось еще с 2018 г.
Пересмотр этого решения был бы сигналом потепления в отношениях Пекина и Вашингтона, но окончательно оно еще не принято. В августе 2023 г. сообщалось, что Boeing планировал возобновить поставки самолетов 737 MAX для China Southern Airlines после четырех лет паузы, из-за которой в том числе Airbus с 2020 г. опережает Boeing в глобальных поставках. И, вероятно, потому агентство «Синьхуа» символично отметило, что именно Сан-Франциско стал первым американским городом, куда 7 января 1981 г. прилетел первый китайский коммерческий рейс – пассажирский самолет Boeing 747SP.
Технологические санкции США против Китая останутся в силе в любом случае, а вот американским инвестициям в эту страну может быть дан зеленый свет по итогам переговоров лидеров, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Михаил Карпов. КНР по-прежнему остается технологическим реципиентом и потому все ключевые решения по сферам, где возможно развивать экономическое сотрудничество, куда в большей степени зависят от американцев, заключает эксперт.