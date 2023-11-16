Бизнес заинтересован в успехе встречи лидеров КНР и США

В том, что экономическое «разъединение» двух крупнейших экономик мира будет плохим сценарием для всех сторон, сходились и министр финансов США Джанет Йеллен с вице-премьером госсовета КНР Хэ Лифэном, последняя встреча которых прошла в США в первой половине ноября. Летом Йеллен сама посещала Китай, как и министр торговли США Джина Раймондо. По ее словам, Вашингтон стремится к «здоровой конкуренции», не намерен препятствовать экономическому прогрессу Китая, но не будет идти на компромиссы в сфере нацбезопасности. Это подтверждает то, что на следующий день после переговоров Байдена и Си, 16 ноября, Вашингтон расширит ограничения по чипам, введя запрет американским компаниям продавать в КНР современные вычислительные микросхемы и изделия для их производства.