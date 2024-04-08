В России обсуждают усиление охраны губернаторов после нападения на Чибиса

Как сообщил председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»), росгвардеец, защитивший Чибиса, будет представлен к награде. «По оценке ведомства, офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и сумел предотвратить гораздо более тяжкие последствия. В момент нападения, когда губернатор выходил из здания ДК, росгвардеец находился среди людей, следовавших за Чибисом. Он мгновенно среагировал на ситуацию и бросился к преступнику, который продолжал еще удерживать губернатора», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Офицеру пришлось применить оружие: после предупредительного выстрела в воздух «он ранил преступника в ногу, а затем скрутил и передал подоспевшим полицейским».