В России обсуждают усиление охраны губернаторов после нападения на Чибиса

В России обсуждают усиление охраны губернаторов после нападения на ЧибисаВряд ли произошедшее приведет к тому, что региональные чиновники откажутся от встреч с избирателями
4 апреля на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал неизвестный. Инцидент случился вечером на выходе из здания ДК «Строитель» (Апатиты), где губернатор проводил встречу с местными жителями. Его ранили в живот ножом, чиновник был госпитализирован и прооперирован. Нападавшего мужчину отправили в СИЗО на два месяца, им оказался 42-летний Александр Быданов, сообщили СМИ. Свой поступок мужчина объяснил «голосом в голове», сообщил «Коммерсантъ».
После этого член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Колбин сказал журналистам, что «возможно, по крайней мере на период спецоперации, стоит сделать охрану высших должностных лиц [регионов] обязательной». По его словам, этот вопрос стоит обсудить на уровне Госдумы и Совета Федерации.
Эту идею развил член экспертного совета «Единой России» политолог Дмитрий Орлов: он заявил, что «возможно, нужен полный временный мораторий на публичные акции с участием губернаторов до аудита и коррекции работы контуров безопасности». Сам же порядок, регламентирующий охрану глав субъектов во время встреч с населением, по его мнению, должен быть проанализирован и, вероятно, изменен.
В Кремле пока воздержались от комментариев по поводу усиления безопасности губернаторов и чиновников. «Должны делать вывод соответствующие службы, специальные службы. Здесь нужна экспертная оценка, является ли это какой-то системной угрозой или это отдельно взятый, так сказать, случай, связанный с теми или иными причинами, которые опять же предстоит выяснить следствию», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Случай вопиющий, но к каждому депутату, министру и губернатору невозможно приставить охрану, сказал «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин (КПРФ). Охрана, отвечающая за безопасность, должна присутствовать рядом, но «сверхординарные меры» и усиление безопасности выглядят просто «неправильно», поскольку это дополнительные госрасходы, добавил он.
В 2018 г. был принят закон, согласно которому право охранять губернаторов появилось у Росгвардии. Речь идет именно о возможности, а не об обязанности: если регион предусмотрит соответствующий бюджет, для губернатора могут заказать такую охрану, разместив соответствующую госзакупку. До 2018 г. охраной занимались в основном ЧОПы, это до сих пор практикуется, так как это дешевле, пояснил «Ведомостям» источник в одном из сибирских регионов. Губернатора Чибиса, впрочем, охраняла Росгвардия.
Как сообщил председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»), росгвардеец, защитивший Чибиса, будет представлен к награде. «По оценке ведомства, офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и сумел предотвратить гораздо более тяжкие последствия. В момент нападения, когда губернатор выходил из здания ДК, росгвардеец находился среди людей, следовавших за Чибисом. Он мгновенно среагировал на ситуацию и бросился к преступнику, который продолжал еще удерживать губернатора», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Офицеру пришлось применить оружие: после предупредительного выстрела в воздух «он ранил преступника в ногу, а затем скрутил и передал подоспевшим полицейским».
Собеседник, близкий к охране губернатора в одном из дальневосточных регионов, сказал «Ведомостям», что существенного ужесточения требований и регламента охраны они не ожидают. «Защитить от всего невозможно, губернаторы открыты к общению с населением. Если полностью оградить их, это помешает и работе, и восприятию людей», – говорит собеседник.
В ближайшее время губернаторы будут «беречься» сильнее, а охрана будет бдительнее, предполагает политолог Виталий Иванов. Как долго это продлится и насколько радикальными будут изменения – говорить пока сложно, добавил он. По его словам, воспрепятствовать усилению охраны могут сами губернаторы – не все хотят, чтобы за ними постоянно «присматривали». «Жить под этим контролем, присмотром не всем комфортно», – пояснил Иванов.
Ситуация экстраординарная, но она не носит системного характера, считает президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Учет в работе важен, а вот глобальные превентивные меры вряд ли». Встречи же глав регионов с людьми – это обязательная и неотъемлемая часть работы высших должностных лиц, говорит он. «Меньше встреч [с людьми] стать не должно и не станет», – уверен Костин.
Сам же формат и содержание встреч губернаторов с жителями вряд ли изменится, считает заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов. «Это рабочий и необходимый любому губернатору инструмент взаимодействия с гражданами, его невозможно полностью заместить социальными сетями и платформами обратной связь», – сказал он «Ведомостям». По его словам, сейчас запрос у жителей на такие встречи есть, региональным администрациям не стоит исключать его из информационного и политического планирования.
При этом в части регламентов охраны глав регионов изменений ждать стоит, но вряд ли они будут кардинальными, предполагает эксперт: «Самым правильным решением в диспозиции «глава региона – жители» видится именно усиление коллективной безопасности».