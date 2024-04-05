Нападение на мурманского губернатора Чибиса. Главное

Нападение на мурманского губернатора Чибиса. ГлавноеВозбуждено уголовное дело о покушении на убийство
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, получивший ранение в живот после встречи с жителями в Апатитах, прооперирован ночью. Об этом сообщил врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев, передает оперативный штаб региона.
Операция длилась более часа. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев позже рассказал, что Чибису выполнили лапаротомию, ревизию и гемостаз Ночью он оценивал состояние губернатора как «тяжелое, стабильное». «На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта», – пояснял Ширяев.
Утром 5 апреля в Telegram-канале Чибиса опубликовано видео, на котором он после операции поблагодарил врачей за хорошо проделанную работу. Его пресс-секретарь Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что губернатор настроен оптимистично и «рвется вернуться к работе». По ее словам, пока неизвестно, сколько времени займет восстановление главы региона. В ближайшее время правительство Мурманской области назначит временно исполняющего обязанности губернатора, добавила Сечкина.
Вечером 4 апреля неизвестный напал с ножом на Чибиса в Апатитах. Инцидент случился вечером на выходе из здания ДК «Строитель», где губернатор проводил встречу с местными жителями. Его ранили в живот.
Нападавшего мужчину задержали, причины произошедшего выясняются. По данным СК, это местный житель Апатитов, в ходе задержания сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен. В пресс-службе мурманского управления Росгвардии рассказали, что омоновец применил табельное оружие. Расследование обстоятельств нападения на Чибиса поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн позже сообщил, что сотрудника Росгвардии представят к награде. Депутат рассказал, что во время нападения на Чибиса росгвардеец бросился к преступнику и «буквально отшвырнул его» от губернатора. Нападавший оказал сопротивление, и тогда омоновец применил оружие: после предупредительного выстрела в воздух он выстрелил преступнику в ногу.
По данным Хинштейна, сотруднику Росгвардии 41 год, он служит в органах правопорядка с 2007 г., является командиром отделения оперативной роты ОМОН «Медведь» Мурманского управления Росгвардии. Ранее также участвовал в спецоперации.
Задержанный объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», которого личного не знал, уточнили в СК утром 5 апреля. В областной прокуратуре заявили, что в отношении напавшего на губернатора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Апатитский городской суд изберет ему меру пресечения 6 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.
Тelegram-канал Baza сообщает, что нападавшим оказался 42-летний Александр Быданов. Свой поступок мужчина объяснил «голосом в голове», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию. По данным газеты, Быданов работает в РЖД, ранее он несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за ДТП.
После инцидента ряд российский политиков пожелали Чибису скорейшего выздоровления и прокомментировали нападение. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил губернатору Мурманской области телеграмму, в которой пожелал ему «побыстрее выздороветь, поправится и вернуться в строй». 5 апреля он лично позвонил Чибису и пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщила Сечкина «РИА Новости».