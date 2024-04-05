Нападение на мурманского губернатора Чибиса. Главное

Утром 5 апреля в Telegram-канале Чибиса опубликовано видео, на котором он после операции поблагодарил врачей за хорошо проделанную работу. Его пресс-секретарь Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что губернатор настроен оптимистично и «рвется вернуться к работе». По ее словам, пока неизвестно, сколько времени займет восстановление главы региона. В ближайшее время правительство Мурманской области назначит временно исполняющего обязанности губернатора, добавила Сечкина.