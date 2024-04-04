/ Общество

Губернатора Мурманской области ранили после встречи с жителями

Он госпитализирован в Апатитско-Кировскую ЦГБ
Инна Шульгина
Екатерина Гробман
Ведомости / Андрей Гордеев

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали в Апатитах, сообщил «Ведомостям» представитель главы региона.

На месте работают правоохранительные органы, Чибис госпитализирован в Апатитско-Кировскую ЦГБ.

Как сообщает «Интерфакс», инцидент случился вечером на выходе из здания ДК «Строитель», где Чибис встречался с жителями. Его ранили в живот. По данным РБК, мурманский губернатор получил ножевое ранение. Сейчас он находится операционной. Угрозы для его жизни нет, сообщает ТАСС.

Нападавшего мужчину задержали, его мотивы пока неизвестны. По данным Telegram-канала Baza, напавший был ранен в ногу при задержании.

Отмечается, что раненый губернатор самостоятельно добрался до машины. Как сообщают «Известия», на момент госпитализации Чибис находился в сознании.

На месте происшествия работают следователи СК России, проводится допрос очевидцев.

«Ведется работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления», – отметили в Следственном комитете.

«Коммерсант» со ссылкой на источник в СКР рассказал, что преступник – житель Апатит Александр Быданов, предварительно, сотрудник РЖД. По словам мужчины, он совершил нападение по указанию «голоса в голове». Несколько раз привлекался к административной ответственности, в частности, за ДТП. В настоящее время его допрашивают в той же больнице, где оказывают помощь раненому губернатору.

Чибис был назначен губернатором Мурманской области в сентябре 2019 г. По данным «Коммерсанта», в 2024 г. срок его полномочий истекает, он может снова переизбраться на пост. До назначения на пост губернатора Чибис работал замглавы Минстроя (в 2013–2019 гг.) и занимал должность главного жилищного госинспектора (2014–2019). Является секретарем Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», членом генерального совета партии.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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