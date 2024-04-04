Губернатора Мурманской области ранили после встречи с жителями

Губернатора Мурманской области ранили после встречи с жителямиОн госпитализирован в Апатитско-Кировскую ЦГБ
На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали в Апатитах, сообщил «Ведомостям» представитель главы региона.
На месте работают правоохранительные органы, Чибис госпитализирован в Апатитско-Кировскую ЦГБ.
Нападавшего мужчину задержали, его мотивы пока неизвестны. По данным Telegram-канала Baza, напавший был ранен в ногу при задержании.
Отмечается, что раненый губернатор самостоятельно добрался до машины. Как сообщают «Известия», на момент госпитализации Чибис находился в сознании.
«Ведется работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления», – отметили в Следственном комитете.
«Коммерсант» со ссылкой на источник в СКР рассказал, что преступник – житель Апатит Александр Быданов, предварительно, сотрудник РЖД. По словам мужчины, он совершил нападение по указанию «голоса в голове». Несколько раз привлекался к административной ответственности, в частности, за ДТП. В настоящее время его допрашивают в той же больнице, где оказывают помощь раненому губернатору.
Чибис был назначен губернатором Мурманской области в сентябре 2019 г. По данным «Коммерсанта», в 2024 г. срок его полномочий истекает, он может снова переизбраться на пост. До назначения на пост губернатора Чибис работал замглавы Минстроя (в 2013–2019 гг.) и занимал должность главного жилищного госинспектора (2014–2019). Является секретарем Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», членом генерального совета партии.