Губернатора Мурманской области ранили после встречи с жителями

«Коммерсант» со ссылкой на источник в СКР рассказал, что преступник – житель Апатит Александр Быданов, предварительно, сотрудник РЖД. По словам мужчины, он совершил нападение по указанию «голоса в голове». Несколько раз привлекался к административной ответственности, в частности, за ДТП. В настоящее время его допрашивают в той же больнице, где оказывают помощь раненому губернатору.