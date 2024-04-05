СК: напавший на мурманского губернатора объяснил поступок неприязнью к нему

Вечером 4 апреля мужчина напал с ножом на Чибиса в Апатитах. Инцидент случился вечером на выходе из здания ДК «Строитель», где губернатор проводил встречу с местными жителями. Его ранили в живот. Нападавшего мужчину задержали, причины произошедшего выясняются. По данным СК, это местный житель Апатитов, в ходе задержания сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен.