СК: напавший на мурманского губернатора объяснил поступок неприязнью к нему
Обвиняемый в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержан и допрошен, он объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», которого личного не знал. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.
«В рамках уголовного дела о покушении на убийство губернатора Мурманской области задержан и допрошен нападавший, которому также оказана необходимая медицинская помощь. <...> Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая», – указано в сообщении СК РФ.
Следователи сообщили, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легкого вреда здоровью.
В настоящее время СК проводит работу по установлении всех обстоятельств преступления, в том числе изучаются круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей задержанного.
В областной прокуратуре уточнили, что в отношении напавшего на губернатора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Ему грозит срок до 20 лет.
Утром 5 апреля в Telegram-канале Чибиса опубликовано видео, на котором он после операции благодарит врачей за хорошо проделанную работу.
Вечером 4 апреля мужчина напал с ножом на Чибиса в Апатитах. Инцидент случился вечером на выходе из здания ДК «Строитель», где губернатор проводил встречу с местными жителями. Его ранили в живот. Нападавшего мужчину задержали, причины произошедшего выясняются. По данным СК, это местный житель Апатитов, в ходе задержания сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен.