США проводят трехсторонний саммит с лидерами Японии и Филиппин

США проводят трехсторонний саммит с лидерами Японии и ФилиппинРечь идет об укреплении сети регионального сотрудничества против Китая
Президент США Джо Байден 11-12 апреля проводит первый в истории трехсторонний саммит с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который находится в стране со вторника, а также с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим
Обе азиатские страны имеют территориальные споры с Китаем и находятся в союзнических отношениях с США. 10 апреля Байден отдельно договорился с Кисидой о преобразовании действующего с 1960 г. двустороннего американо-японского военного альянса. Это включает реструктуризацию американского контингента в стране и более тесное взаимодействие с японскими Силами обороны.
«Мы вновь заявляем о нашем решительном неприятии любых попыток КНР в одностороннем порядке изменить статус-кво с помощью силы или принуждения в Восточно-Китайском море» - говорится в совместном заявлении, опубликованном Белым домом 12 апреля по Москве по итогам встречи накануне. То же самое повторяется и в отношении политики Китая в Южно-Китайском море. Поведение Пекина в этом районе лидеры трех стран назвали «опасным» и агрессивным», выразив обеспокоенность «милитаризацией освоенных территорий и незаконными морскими претензиями в Южно-Китайском море».
Территориальные споры
В контексте Японии и Восточно-Китайского моря в заявлении Вашингтона, Токио и Манилы отмечается ситуация с островами Сэнкаку (кит. Дяоюйдао, под управлением Токио с 1972 г. ), в случае Филиппин и Южно-Китайского моря – тянущийся многие годы и обострившийся в последний год конфликт вокруг острова Хуанъянь (риф Скарборо, под контролем КНР). Саммит лидеров США, Филиппин и Японии выразил «серьезную обеспокоенность по поводу неоднократных препятствий» свободе судоходства в открытом море, так как КНР мешает проходу филиппинских судов.
Участники саммита в Вашингтоне апеллировали к решению международного трибунала, созданного при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, который в 2016 г. постановил, что Китай не имеет «исторического права» на спорные территории в Южно-Китайском море.
США, Япония и Филиппины объявили, что намерены «расширять трехстороннее взаимодействие между нашими правительствами и активизировать наши совместные усилия во всех секторах». В первую очередь речь идет о взаимодействии не непосредственно с США, а со связанными с Вашингтоном военными союзами в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Quad (Австралия, Индия, США и Япония, создан в 2000 г.), AUKUS (Австралией, Великобританией и США, создан в сентябре 2021 г.) и трехсторонней структуры США-Япония-Южная Корея (создана в августе 2023 г.).
Американо-японский оборонный альянс действует с 1960 г., американо-филиппинский – с 1951 г. Три лидера подчеркнули, что «полны решимости развивать трехстороннее оборонное сотрудничество», в том числе посредством совместных военно-морских учений «между нашими тремя странами и дополнительными партнерами», В числе образцов такого сотрудничества упомянуты учения в Южно-Китайском море между Японией, Филиппинами, США и Австралией, прошедшие в канун трехстороннего саммита 7 апреля.
«США и Япония также приветствуют растущее оборонное сотрудничество между Австралией и Филиппинами, а также между Филиппинами и Республикой Корея», – подчеркивается в трехстороннем заявлении.
В ответ на трехсторонний саммит и поднятые на нем вопросы спорных территорий и обороны директор департамента стран Азии МИД КНР Лю Цзиньсун на встрече с представителем посольства Японии в Китае сделал японской стороне серьезное представление за «негативную динамику» на саммите в Вашингтоне. Об этом сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве.
Первая трехсторонняя встреча Байдена, Кисиды и Маркоса готовилась год – с 2023 г. Ее предваряли переговоры советников по нацбезопасности лидеров трех стран в Токио в июне и декабре, затем – встреча глав МИД в июле и сентябре и, наконец, Кисиды и Маркоса с вице-президентом США Камалой Харрис также в сентябре прошлого года. Даты трехстороннего саммита были анонсированы Вашингтоном уже в конце марта 2024 г.
Американская стратегия направлена на дополнение двусторонних американских соглашений с партнерами в АТР отдельными структурами многосторонних соглашений, где они бы взаимодействовали не только с Вашингтоном, но и друг с другом, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Это особенно важно, что многие европейские члены НАТО противятся планам «глобализации» ответственности блока на далекие от Европы регионы, а сам альянс – бюрократически тяжеловесный механизм со сложной механикой принятия решения, продолжает Кортунов.
«В отличие от принципа работы НАТО и его азиатских аналогов времен холодной войны сейчас американцы строят в АТР более гибкие и подвижные структуры, которые не будут содержать большого числа участников, но будут взаимодействовать между собой, причем даже, возможно, оперативней», – отмечает эксперт.
В этом раскладе, говорит Кортунов, Филиппины становятся важным элементом «второго оборонного периметра» США в составе островных государств в сдерживании Китая в АТР. «Первый периметр» составляют Тайвань, Южная Корея, Япония и, после сближения Ханоя с Вашингтоном – возможно, Вьетнам, куда Байден совершил визит в сентябре 2023 г., напоминает эксперт.
«С приходом к власти Маркоса-младшего Манила качнулась к Вашингтону, вернувшись на проамериканскую колею предыдущего столетия. Американцам хочется закрепить эту тенденцию и сделать необратимой», – считает Кортунов. По его словам, многое в развитие американский стратегии в АТР зависит от результатов выборов в ноябре и того, кто победит – Байден или Дональд Трамп.
Американцы последовательно ведут курс на «окружение» Китая многосторонними форматами сотрудничества своих союзников в АТР, согласен научный сотрудник Центра индоокеанского региона ИМЭМО РАН Михаил Терских. В идеале США бы хотели бы создать сети своих союзников в регионе, где они сами непосредственно не были бы задействованы, а также несли бы меньшую финансовую нагрузку, продолжает Терских.
«То, что в трехстороннем заявлении США, Филиппин и Японии говорится о взаимодействии с Quad, AUKUS, формально никого ни к чему не обязывает. Но посылает красноречивый сигнал Китаю, что в случае необходимости эти сети союзов могут создать ему проблемы. То есть Вашингтон активизирует и реорганизует союзнические обязательства времен холодной войны с указанием конкретного врага – Пекина», – отмечает эксперт.
По его словам, в этом контексте особенно важна позиция Филиппин. При этом, отмечает Терских, проамериканская позиция правящего с 2022 г. Маркоса-младшего и долгая традиция союза с США еще не гарантирует «отката».
«Определенную популярность имеет дочь антиамериканского и прокитайского президента Родриго Дутерте – Сара, вице-президент. Она имеет все шансы стать лидером после Маркоса. На Филиппинах можно занимать президентский срок лишь раз и в течение пяти лет. Так что следует ждать результатов выборов 2027 года», – заключает эксперт.