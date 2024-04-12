США проводят трехсторонний саммит с лидерами Японии и Филиппин

США, Япония и Филиппины объявили, что намерены «расширять трехстороннее взаимодействие между нашими правительствами и активизировать наши совместные усилия во всех секторах». В первую очередь речь идет о взаимодействии не непосредственно с США, а со связанными с Вашингтоном военными союзами в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Quad (Австралия, Индия, США и Япония, создан в 2000 г.), AUKUS (Австралией, Великобританией и США, создан в сентябре 2021 г.) и трехсторонней структуры США-Япония-Южная Корея (создана в августе 2023 г.).