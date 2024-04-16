Трамп стал первым экс-президентом США, которого привлекли к уголовному суду

Трамп стал первым экс-президентом США, которого привлекли к уголовному судуЕго обвиняют в подлоге документации при выплатах порноактрисе
Бывший президент США Дональд Трамп 15 апреля стал первым руководителем страны в истории, который предстал в качестве обвиняемого по уголовному делу в нью-йоркском суде Манхэттена. Речь идет о разбирательстве вокруг возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization при сделке в 2016 г. с порноактрисой Сторми Дэниэлс, получившей $130 000 за ее молчание об интимной связи с Трампом за 10 лет до этого. Ключевой фигурант в деле – бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн, который и платил Дэниэлс, а затем получил от Трампа компенсацию по подложной документации. Начавшееся разбирательство – единственное из четырех уголовных против Трампа, которое будет слушаться по существу до президентских выборов в ноябре 2024 г. Экс-президент считает процесс политически мотивированной охотой на ведьм.
Известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг выдвинул обвинения сразу по 34 эпизодам, за что Трампу грозит до четырех лет тюрьмы, пишет The New York Times. Информацию о выплатах Дэниэлс за неразглашение информации впервые опубликовала газета The Wall Street Journal в 2018 г. В том же году Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинению в махинациях при финансировании избирательной кампании Трампа, банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, что было связано со сделкой с Дэниэлс. Затем Коэн стал сотрудничать со следствием и заявил, что выплаты ей были осуществлены именно по указанию Трампа. Тогда политик имел иммунитет от уголовного преследования как президент, и потому расследование против него началось в ноябре 2022 г.
Обвинение полагает, что Трамп нарушил законодательство, оформив в бухгалтерских книгах Trump Organization возвращение денег Коэну как его ежемесячные юридические гонорары. Сама фальсификация подобных документов по законам Нью-Йорка могла расцениваться как мелкое правонарушение, но прокурор увидел в этих действиях цель скрыть другие преступления. Речь идет о возможном нарушении избирательного (реальной целью выплат, по словам Коэна, было желание предотвратить репутационный ущерб перед выборами и речь шла именно о расходах на кампанию) и налогового законодательства. Обвинение считает, что контракт с Дэниэлс был лишь частью более широкой кампании – также были выплаты от связанной с Трампом компанией American Media в $30 000 экс-швейцару в Trump Tower, который говорил, что у него есть история о внебрачном ребенке миллиардера, и $150 000 экс-модели Playboy Карен Макдугал тоже за молчание о сексе.
Сам процесс и даже обвинительный приговор не могут помешать ему вести нынешнюю избирательную президентскую кампанию и снова стать президентом. Трамп отрицает все обвинения, а его представитель назвал процесс «провальной стратегией вмешательства в выборы» со стороны демократов. При этом экс-президент будет обязан присутствовать на каждом судебном заседании, а разбирательство с участием присяжных займет 6–8 недель. Ожидается, что лишь отбор присяжных (12 основных и шесть запасных) на предмет их беспристрастности с обеих сторон может занять несколько недель. В течение процесса Трамп сможет свободно вести свою предвыборную кампанию во внесудебное время – ночью, по средам и выходным.
Еще год назад, в марте 2023 г., ведущий дело судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан запретил Трампу публично высказываться о свидетелях, присяжных заседателях и других участниках разбирательства, если это делается с целью «существенно вмешаться» в ход процесса. На практике Трамп неоднократно нарушал запрет и в последний раз назвал Коэна «опозоренным адвокатом и преступником», который не подвергся наказанию за, как утверждает Трамп, ложь.
Возможный обвинительный приговор может значительно повлиять на ход президентской кампании, где Трамп сейчас имеет примерно одинаковый рейтинг с действующим президентом Джо Байденом. Согласно январскому опросу Bloomberg, более половины избирателей в колеблющихся штатах не будут голосовать за Трампа, если его признают виновным в уголовном преступлении. Среди других уголовных обвинений в адрес Трампа – четыре пункта дела о штурме Капитолия в 2021 г., дела о хранении у себя в поместье секретных документов и о попытке добиться пересмотра результатов выборов президента 2020 г. в штате Джорджия.
Трамп пока выигрывает от дела с Дэниэлс, так как у многих американцев справедливо есть ощущение его политической мотивированности, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. При этом в ближайшее время активно вести кампанию ему просто нет необходимости – Трамп уже победил на праймериз, а свою позицию он сможет высказывать до и после заседаний. Такая своеобразная социализация, вероятнее всего, приведет лишь к повышению рейтингов Трампа. При этом Васильев допускает, что присяжные могут признать экс-президента виновным, что даст оппонентам возможность приклеить ярлык «уголовника». В таком случае Трамп сможет обжаловать приговор, что тоже займет определенное время, напоминает Васильев. Кроме того, Трамп может при критическом развитии ситуации призвать своих сторонников выйти на улицы, а в случае победы на выборах он получит возможность так или иначе отомстить, добавляет эксперт.
Начавшийся 15 апреля процесс, скорее всего, будет больше работать на Трампа, нежели против него, согласна руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Его избиратель лишний раз убедится, что Трамп подвергается несправедливым преследованиям, считает эксперт.