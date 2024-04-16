Трамп стал первым экс-президентом США, которого привлекли к уголовному суду

Трамп пока выигрывает от дела с Дэниэлс, так как у многих американцев справедливо есть ощущение его политической мотивированности, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. При этом в ближайшее время активно вести кампанию ему просто нет необходимости – Трамп уже победил на праймериз, а свою позицию он сможет высказывать до и после заседаний. Такая своеобразная социализация, вероятнее всего, приведет лишь к повышению рейтингов Трампа. При этом Васильев допускает, что присяжные могут признать экс-президента виновным, что даст оппонентам возможность приклеить ярлык «уголовника». В таком случае Трамп сможет обжаловать приговор, что тоже займет определенное время, напоминает Васильев. Кроме того, Трамп может при критическом развитии ситуации призвать своих сторонников выйти на улицы, а в случае победы на выборах он получит возможность так или иначе отомстить, добавляет эксперт.