Трамп стал первым экс-президентом США, которого привлекли к уголовному суду

Известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг выдвинул обвинения сразу по 34 эпизодам, за что Трампу грозит до четырех лет тюрьмы, пишет The New York Times. Информацию о выплатах Дэниэлс за неразглашение информации впервые опубликовала газета The Wall Street Journal в 2018 г. В том же году Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинению в махинациях при финансировании избирательной кампании Трампа, банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, что было связано со сделкой с Дэниэлс. Затем Коэн стал сотрудничать со следствием и заявил, что выплаты ей были осуществлены именно по указанию Трампа. Тогда политик имел иммунитет от уголовного преследования как президент, и потому расследование против него началось в ноябре 2022 г.