США и ЕС продолжают удерживать Израиль от удара по Ирану

Ранее Reuters, Axios, CNN, Associated Press, The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме написали, что США не будут помогать Израилю в случае атаки на Иран. При этом Politico co ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Вашингтон призвал израильские власти взять паузу, перед тем как ответить Ирану, чтобы «завершить цикл насилия». Как пишет Politico, чтобы не допустить эскалации на Ближнем Востоке, президент США Джо Байден намеренно не делал публичных заявлений в телеобращении после начала кризиса.