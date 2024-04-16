США и ЕС продолжают удерживать Израиль от удара по Ирану

США и ЕС продолжают удерживать Израиль от удара по ИрануНо его вероятность весьма высока
Военный кабинет Израиля во главе с премьером Биньямином Нетаньяху в ближайшие дни определится с ответом на атаку Ирана по территории еврейского государства, передала 15 апреля ABC News со ссылкой на источники. Reuters сообщило, что израильское правительство провело экстренное заседание через несколько часов после нападения Ирана 14 апреля. Но участники не договорились по срокам и масштабам ответного удара.
По данным CNN, рассматривается вариант бескровного воздушного удара по объекту на территории Ирана. Накануне представитель армии обороны Израиля Питер Лернер сообщил, что его страна может «нанести или не нанести удар» по Ирану. Министр военного кабинета Бени Ганц заявил, что израильские военные не планируют немедленно отвечать на иранскую атаку, а вместо этого он предложил сформировать антииранскую региональную коалицию и нанести удар в то время и такими силами, которые будут выгодны Израилю.
Ранее Reuters, Axios, CNN, Associated Press, The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме написали, что США не будут помогать Израилю в случае атаки на Иран. При этом Politico co ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Вашингтон призвал израильские власти взять паузу, перед тем как ответить Ирану, чтобы «завершить цикл насилия». Как пишет Politico, чтобы не допустить эскалации на Ближнем Востоке, президент США Джо Байден намеренно не делал публичных заявлений в телеобращении после начала кризиса.
Сразу после иранского нападения власти Египта, Катара и ОАЭ призвали стороны к сдержанности. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что народы региона столкнулись «с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта». К деэскалации на Ближнем Востоке также призвали израильское руководство лидеры европейских государств. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Израиль сосредоточиться на изоляции Ирана, а не на эскалации на Ближнем Востоке. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Тегеран не совершать новых атак по Израилю, но при этом попросил израильские власти внести свой вклад в деэскалацию. Россия воздержалась от публичной критики Ирана, но выразила обеспокоенность по поводу риска эскалации в регионе.
За время атаки в ночь на 14 апреля Иран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет в сторону Израиля. В результате удара пострадали 12 человек, ограниченные повреждения получила база ВВС «Неватим».
Вероятность нанесения Израилем симметричного удара по Ирану маловероятна, считает научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее словам, наименьшие риски для дальнейшей эскалации имели бы удары по проиранским группировкам в третьих странах, а наибольшие – атаки против ядерных объектов на иранской территории. С одной стороны, Израиль не заинтересован в раскручивании конфликта. С другой – с израильской точки зрения столь интенсивная атака иранцев требует реакции – как минимум для того, чтобы она в будущем не повторилась, рассуждает Самарская.
По мнению научного сотрудника отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрия Марьясиса, ответный удар Израиля может не случиться как из-за ограниченности ресурсов на фоне войны в секторе Газе, так и из-за предполагаемого давления США и их арабских умеренных ближневосточных союзников, старающихся убедить Тель-Авив не отвечать так же массированно.
В ирано-израильском конфликте арабский мир постарается «успокоить ситуацию», считает эксперт РСМД Кирилл Семенов. Если воронка эскалации расширится, в первую очередь она затронет арабские монархии Персидского залива, говорит он: «На очередном витке Иран может начать атаковать гражданское судоходство, как он это делал во время задержания западных судов ранее». И хотя власти арабских государств реагируют сдержанно, элитам придется еще учитывать позицию «арабской улицы», которая после атаки Ирана на Израиль настроена проирански, несмотря на конфессиональные и этнические различия, добавляет Семенов.