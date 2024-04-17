/ Политика

Собянин уволил Андрея Бочкарева с должности вице-мэра

Мэр Москвы произвел перестановки в столичном правительстве
Инна Шульгина
Виталий Белоусов / РИА Новости

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уволен по собственной инициативе. Соответствующий указ, подписанный главой города Сергеем Собяниным, опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Его место займет Владимир Ефимов, который прежде занимал должность заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Согласно еще одному указу, руководителем департамента экономической политики и развития Москвы станет Мария Багреева. Прежде она работала на посту министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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