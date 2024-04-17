Собянин уволил Андрея Бочкарева с должности вице-мэра

Собянин уволил Андрея Бочкарева с должности вице-мэраМэр Москвы произвел перестановки в столичном правительстве
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уволен по собственной инициативе. Соответствующий указ, подписанный главой города Сергеем Собяниным, опубликован на официальном сайте мэра столицы.
Его место займет Владимир Ефимов, который прежде занимал должность заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Согласно еще одному указу, руководителем департамента экономической политики и развития Москвы станет Мария Багреева. Прежде она работала на посту министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города.