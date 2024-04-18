Жизнеописание лидера КПРФ переосмыслено с «учетом нового времени и угроз Запада»

Цитаты из книги:

Четвертая глава «Иголка для слона»

«Один любопытный феномен Зюганов не может объяснить до сих пор: многие высокопоставленные партийные чиновники с поразительным упорством продолжали расшатывать устои партии даже тогда, когда было ясно, что они и сами будут погребены под ее обломками, – люди утрачивали элементарную рассудочность, теряли естественное чувство самосохранения».

Шестая глава «У последней черты»

«Реальность сегодняшнего дня такова, что тяжелое бремя лидера левых сил, отягощенное не только неизбежными для политического деятеля собственными ошибками и просчетами, но и грузом проблем, унаследованных Компартией из прошлого, Зюганову приходится нести на себе чаще всего в одиночку. А кроме того, вынужден он тащить за собой еще целый воз всяческого хлама минувших лет, который упорно – кто исподтишка, а кто и в открытую – подбрасывают ему недоброжелатели как справа, так и слева. Причем те, кто слева, обычно выполняют эту работу с энтузиазмом и временами даже с каким-то странным упоением».

Десятая глава «В чрезвычайных условиях»

Зюганов в последние годы не раз повторял и при этом подчеркивал, что в период кризисов, обострений международной напряженности в различных регионах мира, осложнений социально-политической обстановки в тех или иных странах, затрагивающих интересы крупного капитала, авангардом современных империалистических сил становятся радикальные фашистские организации, заботливо взращенные при поддержке западных денег и консультантов. И говорилось об этом не для того, чтобы добавить мрачных красок в картину современного мира, которая давно уже изобилует тревожными и трагическими сюжетами. Сказанное – лишь беспристрастная оценка суровой реальности, и события на Украине являются тому подтверждением».