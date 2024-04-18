Жизнеописание лидера КПРФ переосмыслено с «учетом нового времени и угроз Запада»Биография Геннадия Зюганова вышла в серии «Жизнь замечательных людей»
В Центральном доме литераторов в Москве собрался полный зал сторонников КПРФ на презентацию биографической книги «Геннадий Зюганов». Издание из серии «Жизнь замечательных людей» написано писателем Анатолием Житнухиным. Всем в зале места не хватило – молодые люди простояли в дверях на протяжении двухчасовой презентации. Многие из пришедших постарались надеть на церемонию что-то красное – шарф, носки, – а кто-то пришел в целиком алых костюмах.
«Я надеюсь, что эта работа послужит своего рода уроком и предостережением. Анатолий Житнухин справился с очень сложной задачей: показать не только мою жизнь и судьбу страны, но и свет в конце тоннеля», – заявил без ложной скромности герой книги Зюганов. В аннотации говорится, что «большое внимание уделяется личным качествам политического лидера, благодаря которым он сохраняет свой авторитет в массах и человеческую привлекательность». Сам Зюганов признал, что книга о нем получилась именно такая, какой он ее видел, благодаря автору и издательству «Молодая гвардия».
Автор книги Житнухин обратил внимание на «исключительность личности Зюганова в современной истории». Герой книги, по его мнению, был не просто современником событий – он стал их участником и повлиял на многие процессы. Благодаря чему, говорит писатель, Россию в 90-е удалось оттащить от пропасти и уберечь от полного разграбления и гражданской войны. Житнухин резюмировал, что значительная часть вины за развал СССР лежит на некоторых «высокостоящих органах КПСС, которые не нашли в себе мужества противостоять горбачевщине». В ЦК тогда работал и сам Зюганов.
Цитаты из книги:
Четвертая глава «Иголка для слона»
«Один любопытный феномен Зюганов не может объяснить до сих пор: многие высокопоставленные партийные чиновники с поразительным упорством продолжали расшатывать устои партии даже тогда, когда было ясно, что они и сами будут погребены под ее обломками, – люди утрачивали элементарную рассудочность, теряли естественное чувство самосохранения».
Шестая глава «У последней черты»
«Реальность сегодняшнего дня такова, что тяжелое бремя лидера левых сил, отягощенное не только неизбежными для политического деятеля собственными ошибками и просчетами, но и грузом проблем, унаследованных Компартией из прошлого, Зюганову приходится нести на себе чаще всего в одиночку. А кроме того, вынужден он тащить за собой еще целый воз всяческого хлама минувших лет, который упорно – кто исподтишка, а кто и в открытую – подбрасывают ему недоброжелатели как справа, так и слева. Причем те, кто слева, обычно выполняют эту работу с энтузиазмом и временами даже с каким-то странным упоением».
Десятая глава «В чрезвычайных условиях»
Зюганов в последние годы не раз повторял и при этом подчеркивал, что в период кризисов, обострений международной напряженности в различных регионах мира, осложнений социально-политической обстановки в тех или иных странах, затрагивающих интересы крупного капитала, авангардом современных империалистических сил становятся радикальные фашистские организации, заботливо взращенные при поддержке западных денег и консультантов. И говорилось об этом не для того, чтобы добавить мрачных красок в картину современного мира, которая давно уже изобилует тревожными и трагическими сюжетами. Сказанное – лишь беспристрастная оценка суровой реальности, и события на Украине являются тому подтверждением».
Книга о Зюганове, по признанию главного редактора издательства «Молодая гвардия» Марии Залесской, стала спасением (не уточнив, впрочем, от кого кто-то или что-то было спасено). «Отношения издательства и Зюганова достойны отдельной книги», – резюмировала она.
Лидер КПРФ рассказал, что эта книга в «нынешних реалиях» может стать «подспорьем для молодых политиков». По его словам, сейчас впервые в истории «русскому миру» объявлена война на уничтожение. «Это страшнее нашествия Батыя, Наполеона и Гитлера, вместе взятых. <....> Англосаксы пошли дальше, и это меня потрясло: никогда не думал, что англичане в нынешних условиях, прекрасно понимая, что одного залпа большой ядерной лодки хватит, чтобы стереть с лица земли любую европейскую страну, объявят русскому миру войну на уничтожение», – сказал Зюганов соратникам. Он с сочувствием отметил, что абсолютное большинство нового поколения не чувствует этого. «Одна из главных задач (книги. – «Ведомости») состояла в том, чтобы люди опомнились. На мой взгляд, эта ответственность до конца еще не осознана», – добавил он.
Пока выступал герой книги, несколько пожилых дам периодически то смеялись, то кивали в такт его речи. Молодые же делали записи в блокнотах. Зампредседателя КПРФ Дмитрий Новиков заметил, что для Зюганова всегда было важно служить своей стране и быть с теми, кто так же воспринимает этот мир. «А таких людей в нашей стране абсолютное большинство», – считает он.
В середине презентации выступил народный оркестр с исполнением «Цыганочки». Зюганов и полный зал хлопали в ладоши.
Поздравить Зюганова на презентацию пришел первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов (член фракции КПРФ). Он прочитал книгу еще до презентации в ЦДЛ.
Для него она стала «символом созидания». Шаргунов поделился, что его жизнь связана с Зюгановым «странно и таинственно». Он также считает, что книга о переломах истории: «Время, когда была шоковая терапия, криминальная приватизация, миллионы русских людей, соотечественников, оставшихся за пределами нашей страны, – все это взывало к сердцу каждого совестного человека, и Зюганов совсем наперекор тогдашним правилам, эфирам и тогдашней в моде конъюнктуре, вышел и отстаивал эту близкую, понятную безгласному, но абсолютному большинству позицию». О личности лидера КПРФ Шаргунов сказал, что Зюганов очень добрый, гуманный и любящий природу (особенно пчел) человек.
«Книги все чаще становятся утолщенными газетами, а не способом посмотреть на ситуацию со стороны», – говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Раньше традиции выпуска книг при жизни не было, а сейчас это обыденная практика. При этом жанр политических мемуаров в кризисе и почти умирает: воспоминаний про эпоху 80-х и 90-х гг. было куда больше, чем про 2000-е и последующие. «А те, что выходят, проходят малозаметно – как недавние мемуары Сергея Шахрая или Сергея Степашина», – отмечает он.