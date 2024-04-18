«Единая Россия» определила сложные для себя регионы на выборах осенью 2024 года

«Единая Россия» определила сложные для себя регионы на выборах осенью 2024 годаВ «красной зоне» находятся как минимум 10 регионов, среди них Хабаровский край, Алтай, Марий Эл и Хакасия
Как минимум 10 регионов «Единая Россия» включила в число тех, где партия ожидает возможные трудности на выборах. Они находятся в так называемой «красной зоне». Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в «Единой России». Среди таких регионов – республики Алтай, Марий Эл, Хабаровский край. В этих регионах пройдут выборы депутатов законодательных собраний. В Марий Эл также будут выборы гордумы Йошкар-Олы, а в Хабаровском крае – гордумы административного центра и Комсомольска-на-Амуре. Эти регионы «традиционно сложные» для «Единой России», говорят собеседники. На Алтае и в Марий Эл сильны коммунисты, а в Хабаровском крае была сильна ЛДПР. «Хотя сейчас в Хабаровском крае ситуация для партии нормализовалась, но все равно все помнят очень непростые выборы 2019 г.», – говорит один из источников. Тогда единороссы получили лишь два мандата на выборах в заксобрание и ни одного мандата на выборах в гордуму столицы региона.
К «красным регионам» отнесли также Мурманскую область, где будут выбирать губернатора и гордуму столицы. Больших проблем может и не быть, но регион традиционно со сложной электоральной историей, говорит один из собеседников. Также в числе «красных» оказалась Хакасия, где пройдут выборы мэра Абакана и довыборы по округу в Госдуму. Это, пожалуй, для «Единой России» самый непростой регион в последние годы. В прошлом году партия на губернаторских выборах выдвинула там депутата Госдумы Сергея Сокола против действующего губернатора-коммуниста Валентина Коновалова. За неделю до голосования Сокол снялся с выборов. В итоге Коновалов выборы выиграл. После этого Сокол, который возглавлял список единороссов на выборах в заксобрание, перешел из Госдумы в региональный парламент, где стал спикером.
В «красную зону» включили выборы на Чукотке – там будут избирать гордуму Анадыря и мэра города. Хотя один из собеседников и оговаривается, что, скорее, это сделано «на всякий случай». Также к «красной зоне» отнесли Санкт-Петербург и Курганскую область, где пройдут губернаторские выборы. В Петербурге будет большая муниципальная кампания, а в Кургане – выборы депутатов. Собеседники отмечают, что в данном случае партия все-таки имеет опосредованное отношение к кампаниям губернаторов. Но в Санкт-Петербурге всегда кампании сложные, особенно муниципальные, говорит собеседник. А Курганская область попала в этот список в том числе из-за сложившейся ситуации с паводками, которые могут повлиять и на электоральные настроения.
Также сложной для единороссов будет муниципальная кампания в Иркутской области, где пройдут выборы в гордумы Иркутска, Братска, Усть-Илимска и выборы в гордуму Нарьян-Мара в НАО.
К «желтым регионам» отнесли Москву и Севастополь, где будут выбирать парламенты, а также Тульскую область – здесь выберут депутатов заксобрания и гордумы Тулы. Из регионов, где будут избирать губернаторов, к «желтым» относятся Сахалинская, Челябинская, Астраханская область, Калмыкия, Ставропольский край, Башкирия, Забайкалье. В Южно-Сахалинске, Челябинске, Элисте, Чите будут также избирать гордумы, а в Башкирии будет большая муниципальная кампания. Собеседники в партии добавляют, что при распределении регионов по трем зонам учитывается не только электоральная ситуация, но и количество уровней выборов. К «желтым регионам» отнесли и Оренбургскую область, где будут избирать губернатора. Но тут может быть «переоценка» в связи с ситуацией с паводками, говорит один из собеседников.
К «зеленым», т. е. простым для партии, отнесли выборы в заксобрания Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Тувы, Брянской (здесь будут избирать и депутатов горсовета Брянска) и Волгоградской областей и Крыма. Губернаторские выборы простыми должны быть для кандидатов от партии в Ставрополье, Курской и Липецкой областях. В Волгоградской области также будут выбирать главу региона на прямых выборах, а в Крыму и Кабардино-Балкарии – через голосование в парламенте.
«Единая Россия» уже провела защиты региональных стратегий предварительного голосования, сказал «Ведомостям» замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов: «По сути, подготовка кампании началась в ноябре. В конце марта было запущено предварительное голосование. Сейчас отрабатываются поведенческие модели на праймериз. До июня будет проходить отбор кандидатов и проработка их дальнейшего позиционирования». По словам Перминова, партия следит за тем, что происходит в регионах, и проводит с региональными командами консультации по партийному позиционированию.
Часть регионов из «красной зоны» вряд ли можно отнести к реально сложным для «Единой России», считает политолог Александр Кынев: «Что называется, подстелили соломку. В Анадыре никогда не было особых проблем на выборах. В Хакасии были сложности, но вряд ли их можно ожидать в этом году на довыборах в Госдуму и выборах мэра Абакана». То же самое можно сказать и про Курганскую область, говорит Кынев: «На фоне ситуации с паводками может быть протестное голосование, но там нет сильной оппозиции, которая бы боролась с единороссами». Действительно сложные для «Единой России» регионы – это Хабаровский край, Марий Эл и Алтай, добавляет эксперт: «Там всегда было протестное голосование».
Эксперт по региональной политике Виталий Иванов согласен с оценкой выборов в субъектах РФ от «Единой России». «Суть [партийной оценки] в теоретических рисках не сохранить большинство или в необходимости, наоборот, его вернуть. Также учитывается риск набрать существенно меньше голосов, чем ранее, получить меньше мандатов и тем самым понести репутационный или даже политический урон. В «красных регионах» риски выше, чем в «желтых», – поясняет эксперт. Риски обычно обуславливают плохая электоральная история, слабость регионального главы и его аппарата, конфликты внутри регионального отделения, кризисы в ключевых муниципалитетах, говорит Иванов.