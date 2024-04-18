«Единая Россия» определила сложные для себя регионы на выборах осенью 2024 года

Как минимум 10 регионов «Единая Россия» включила в число тех, где партия ожидает возможные трудности на выборах. Они находятся в так называемой «красной зоне». Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в «Единой России». Среди таких регионов – республики Алтай, Марий Эл, Хабаровский край. В этих регионах пройдут выборы депутатов законодательных собраний. В Марий Эл также будут выборы гордумы Йошкар-Олы, а в Хабаровском крае – гордумы административного центра и Комсомольска-на-Амуре. Эти регионы «традиционно сложные» для «Единой России», говорят собеседники. На Алтае и в Марий Эл сильны коммунисты, а в Хабаровском крае была сильна ЛДПР. «Хотя сейчас в Хабаровском крае ситуация для партии нормализовалась, но все равно все помнят очень непростые выборы 2019 г.», – говорит один из источников. Тогда единороссы получили лишь два мандата на выборах в заксобрание и ни одного мандата на выборах в гордуму столицы региона.