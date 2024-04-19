Закон о туристическом сборе планируется принять не позднее I квартала 2025 года

Закон о праве регионов вводить туристический сбор и устанавливать его размер планируется принять до конца 2024 г. или в I квартале 2025 г. Об этом заявила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на встрече с женщинами – главами муниципальных образований. По ее словам, сенаторы сейчас работают с правительством над этим вопросом. «Постараемся до конца этого года, чтобы такой закон вышел. Максимум – I квартал следующего [года], потому что надо состыковать с Налоговым кодексом, там есть такие юридические правовые моменты, которые надо отработать, чтобы он был правильный, чтобы он поступал в муниципалитеты», – сказала Матвиенко.