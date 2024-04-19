Закон о туристическом сборе планируется принять не позднее I квартала 2025 года

Закон о туристическом сборе планируется принять не позднее I квартала 2025 годаВ регионах позитивно относятся к инициативе, но хотят изучить опыт пилотного проекта
Закон о праве регионов вводить туристический сбор и устанавливать его размер планируется принять до конца 2024 г. или в I квартале 2025 г. Об этом заявила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на встрече с женщинами – главами муниципальных образований. По ее словам, сенаторы сейчас работают с правительством над этим вопросом. «Постараемся до конца этого года, чтобы такой закон вышел. Максимум – I квартал следующего [года], потому что надо состыковать с Налоговым кодексом, там есть такие юридические правовые моменты, которые надо отработать, чтобы он был правильный, чтобы он поступал в муниципалитеты», – сказала Матвиенко.
По ее словам, решение о введении туристического сбора будет приниматься на уровне губернаторов. Пилотный проект по взиманию специального сбора с туристов действует с 2018 г. в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, 5 декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин продлил его до 31 декабря 2024 г., включив в список участников Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус». По мнению спикера СФ, пилотный проект показал, что «курортные города, туристические города получили целевое дополнительное финансирование».
К примеру, в бюджет Краснодарского края благодаря туристическому сбору за весь период действия эксперимента дополнительно поступило свыше 2,1 млрд руб., Ставропольского края – более 1,9 млрд руб. В бюджет Алтайского края в 2023 г. поступило 54,4 млн руб. за счет взимания курортного сбора, в 2022 г. – около 50 млн.
Глава Карелии Артур Парфенчиков сказал «Ведомостям», что поддерживает разработку законопроекта. По его словам, в республике есть ряд районов с достаточно высоким туристическим потоком: Приладожье, а также Беломорье – северное направление сейчас становится очень популярным у туристов, говорит Парфенчиков. «Введение туристического сбора на этих территориях позволит нам направить средства на развитие инфраструктуры и благоустройство. Тем самым повысить туристическую привлекательность и уровень комфорта для наших гостей», – сказал глава Карелии.
Курортный сбор – один из способов развития туристической инфраструктуры и обеспечения уровня сервиса, который требуется для привлечения и удержания туристов, говорит первый замгубернатора Владимирской области Александр Ремига. По его словам, введение такого сбора позволит финансировать мероприятия по улучшению туристических объектов, созданию новых рабочих мест, поддержке культурных программ. «Но мы также должны понимать, что перед введением курортного сбора необходимо дать оценку результативности нововведения и услышать мнение и пожелания местных жителей. Их опыт и точка зрения должны быть приняты во внимание при принятии данного решения», – отметил он. По словам Ремиги, введение курортного сбора должно быть сопровождено прозрачным использованием средств, четким контролем и обеспечением разумных тарифов. По словам Ремиги, Владимирская область «заинтересована принять участие в данном эксперименте».
Собеседник в администрации одного из регионов европейской части России более осторожно относится к инициативе: «Мы хотим понять опыт регионов-пилотов, так как еще идет дискуссия». «Наши отели сами не очень этого хотят, говорят, что и так у нас высокие цены. Но вообще история интересная, чтобы эти поступления шли на развитие туриндустрии, но пока смотрим, изучаем», – сказал он.
Что такое курортный (туристический) сбор
Курортный сбор взимается с туристов в экспериментальном порядке с 2018 г. в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, с 1 апреля 2023 г. – в «Сириусе», с 1 апреля 2024 г. – в Санкт-Петербурге. Его размер определяют местные власти, но по закону сумма не должна превышать 100 руб. в сутки. Средства от курортного сбора поступают в региональный бюджет, а затем направляются на благоустройство курортной инфраструктуры. Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов, при заселении в гостиницу. За неуплату курортного сбора туристу грозит штраф в размере от 500 до 2000 руб. При этом отказать в размещении гостя, отказывающегося платить туристический сбор, отель не имеет права.
По информации от регионов, эксперимент по курортному сбору является эффективным механизмом развития туристической инфраструктуры, говорит профессор кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Галина Дехтярь. «Но это палка о двух концах. С одной стороны, мы призываем людей путешествовать по своей стране, а с другой – говорим, что человек должен за это доплатить некий курортный сбор», – замечает она. Также Дехтярь обращает внимание на проблематичность взимания сбора: «Гостиницы, санатории или пансионаты могут взимать налог при заселении, но если люди приехали на своей машине и в частный сектор, то они находятся в серой зоне бизнеса», – сказала профессор РАНХиГС «Ведомостям».
В Краснодарском крае 70% туристов размещаются в частном секторе, т. е. большая часть рынка фактически находится за пределами правового поля, согласен вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, это ставит отели в неравное положение. «Регионы, участвующие в пилотном проекте, увидели в том числе и отрицательный эффект от введения этого сбора, поэтому необходим взвешенный подход, должно быть общественное обсуждение этой инициативы», – сказал он «Ведомостям».
О том, что в правительстве собираются трансформировать курортный сбор в туристический налог, «Ведомости» сообщали 12 апреля. По данным собеседников, пока идет дискуссия о том, какой должна быть концепция налога – в частности, что считать налоговой базой. Ключевые участники дискуссии – Минэк и Минфин. Основной на данный момент вариант – это налогообложение стоимости размещения.