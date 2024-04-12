/ Экономика

Власти собираются заменить курортный сбор туристическим налогом

Законопроект о его распространении на всю страну и передаче в ФНС внесут весной
Дарья Мосолкина
Маргарита Соболь
Дмитрий Гринкевич
Как пилотный проект курортный сбор доказал свою эффективность, уверены в Минэке. Минфин с этой позицией не согласен. Там считают администрирование сбора гостиницами непрозрачным/ Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В правительстве собираются трансформировать курортный сбор в туристический налог. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с обсуждением вопроса. Информацию подтвердили два собеседника, близких к правительству. Фактически речь идет о передаче администрирования от коллективных средств размещения (КСР; отелей, гостевых домов и т. д.) в ФНС. По словам источников, внести законопроект в Госдуму планируется уже этой весной – до окончания эксперимента по взиманию курортного сбора в четырех пилотных регионах (должен завершиться 1 января 2025 г.).

Пока идет дискуссия о том, какой должна быть концепция налога, в частности что считать налоговой базой, говорят собеседники. Ее ключевые участники – Минэк и Минфин. Основной на данный момент вариант – это налогообложение стоимости размещения. Два источника говорят, что фигурирует ставка в размере 3% от цены проживания. При этом предполагается, что покупатель услуги будет видеть наценку – в счете от гостиницы, в стоимости проживания, которая публикуется на туристических агрегаторах, и т. д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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