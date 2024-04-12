Власти собираются заменить курортный сбор туристическим налогом

Пока идет дискуссия о том, какой должна быть концепция налога, в частности что считать налоговой базой, говорят собеседники. Ее ключевые участники – Минэк и Минфин. Основной на данный момент вариант – это налогообложение стоимости размещения. Два источника говорят, что фигурирует ставка в размере 3% от цены проживания. При этом предполагается, что покупатель услуги будет видеть наценку – в счете от гостиницы, в стоимости проживания, которая публикуется на туристических агрегаторах, и т. д.