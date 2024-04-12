Власти собираются заменить курортный сбор туристическим налогом

Власти собираются заменить курортный сбор туристическим налогомЗаконопроект о его распространении на всю страну и передаче в ФНС внесут весной
В правительстве собираются трансформировать курортный сбор в туристический налог. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с обсуждением вопроса. Информацию подтвердили два собеседника, близких к правительству. Фактически речь идет о передаче администрирования от коллективных средств размещения (КСР; отелей, гостевых домов и т. д.) в ФНС. По словам источников, внести законопроект в Госдуму планируется уже этой весной – до окончания эксперимента по взиманию курортного сбора в четырех пилотных регионах (должен завершиться 1 января 2025 г.).
Пока идет дискуссия о том, какой должна быть концепция налога, в частности что считать налоговой базой, говорят собеседники. Ее ключевые участники – Минэк и Минфин. Основной на данный момент вариант – это налогообложение стоимости размещения. Два источника говорят, что фигурирует ставка в размере 3% от цены проживания. При этом предполагается, что покупатель услуги будет видеть наценку – в счете от гостиницы, в стоимости проживания, которая публикуется на туристических агрегаторах, и т. д.