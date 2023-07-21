В Минфине оценят целесообразность предоставления регионам права вводить турсбор

В правительстве засомневались в целесообразности курортного сбора – суточного взноса туристов в региональный бюджет, предназначенного для обновления инфраструктуры гостеприимства. Как сообщил «Ведомостям» близкий к кабмину источник, Минфин собирается оценить эффективность этого квазиналога в 2023–2024 гг. Информацию подтвердил еще один собеседник, знакомый с планами ведомства. По их словам, введение сбора, который пока в тестовом режиме запущен в трех регионах и с 1 августа начнет действовать в Санкт-Петербурге, приводит к удорожанию услуг, что противоречит целенаправленным усилиям правительства по снижению нагрузки на отрасль (власти в прошлом году обнулили НДС для гостиниц и туроператоров). Более того, проконтролировать целевой характер платежей также достаточно сложно, уточнил один из источников. По итогам анализа будет сделан вывод о том, надо ли предоставлять регионам право вводить сбор, сохранять ли в принципе инструмент для строительства и модернизации туристической инфраструктуры и в каком виде.