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В Минфине оценят целесообразность предоставления регионам права вводить турсбор

Инструмент в текущем виде неэффективен
Ярослава Костенко Дмитрий Гринкевич
Артур Лебедев / РИА Новости

В правительстве засомневались в целесообразности курортного сбора – суточного взноса туристов в региональный бюджет, предназначенного для обновления инфраструктуры гостеприимства. Как сообщил «Ведомостям» близкий к кабмину источник, Минфин собирается оценить эффективность этого квазиналога в 2023–2024 гг. Информацию подтвердил еще один собеседник, знакомый с планами ведомства. По их словам, введение сбора, который пока в тестовом режиме запущен в трех регионах и с 1 августа начнет действовать в Санкт-Петербурге, приводит к удорожанию услуг, что противоречит целенаправленным усилиям правительства по снижению нагрузки на отрасль (власти в прошлом году обнулили НДС для гостиниц и туроператоров). Более того, проконтролировать целевой характер платежей также достаточно сложно, уточнил один из источников. По итогам анализа будет сделан вывод о том, надо ли предоставлять регионам право вводить сбор, сохранять ли в принципе инструмент для строительства и модернизации туристической инфраструктуры и в каком виде. 

Как пояснил «Ведомостям» близкий к правительству источник, уже сейчас понятно, что курортный сбор – малоэффективный инструмент с точки зрения как администрирования (деньги с туристов взимают гостиницы), так и прозрачности (возможно уклонение от его уплаты). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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