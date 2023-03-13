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Экономика

Только каждый пятый турист в 2022 году заплатил курортный сбор в Краснодарском крае

Ведомости

В 2022 г. благодаря курортному сбору бюджет Кубани пополнился на 747 млн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В прошлом году доходы региона от курортного сбора выросли в 4,5 раза, в 2021 г. они составили лишь 165 млн руб. Отмечается, что показатель стал рекордным за пять лет эксперимента. В то же время кратный рост доходов объясняется увеличением ставки самого налога. В 2022 г. в Краснодарском крае он вырос с 10 до 30 руб., а на территории Сочи курортный сбор подняли с 10 до 50 руб.

Кроме того, увеличилось и число плательщиков курортного сбора — с 3,1 млн в 2021 г. до 3,6 млн в 2022. Как уточняет РБК, рост показателя связан не с увеличением турпотока, а с расширением территории эксперимента и включением в него федеральной территории «Сириус» с августа 2021 г.

По подсчетам РБК, в 2022 г. курортный сбор заплатили чуть больше половины туристов, которые останавливались в краснодарских отелях. По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, налог уплатили 55% туристов.

В то же время губернатор Вениамин Кондратьев указывает на рост турпотока на краснодарских курортах. В 2022 г. в регионе отдохнули 17,4 млн туристов против 16,8 млн в 2021 г. Таким образом, курортный сбор заплатил каждый пятый отдыхающий, подсчитали в РБК. Это связано с тем, что на курортах отдыхает большое количество туристов, относящихся к льготной категории. Кроме того, некоторые отдыхающие останавливаются в гостевых домах и частном секторе, в которых налог не взимается.

Эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы платят при заселении в гостиницы, идет в России с 2018 г. В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий эксперимент в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2024 г. Кроме того, в число регионов, которым разрешено взимать курортный сбор, включили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», где проходила зимняя Олимпиада 2014 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных