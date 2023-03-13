Только каждый пятый турист в 2022 году заплатил курортный сбор в Краснодарском крае

В прошлом году доходы региона от курортного сбора выросли в 4,5 раза, в 2021 г. они составили лишь 165 млн руб. Отмечается, что показатель стал рекордным за пять лет эксперимента. В то же время кратный рост доходов объясняется увеличением ставки самого налога. В 2022 г. в Краснодарском крае он вырос с 10 до 30 руб., а на территории Сочи курортный сбор подняли с 10 до 50 руб.