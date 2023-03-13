Только каждый пятый турист в 2022 году заплатил курортный сбор в Краснодарском крае
В прошлом году доходы региона от курортного сбора выросли в 4,5 раза, в 2021 г. они составили лишь 165 млн руб. Отмечается, что показатель стал рекордным за пять лет эксперимента. В то же время кратный рост доходов объясняется увеличением ставки самого налога. В 2022 г. в Краснодарском крае он вырос с 10 до 30 руб., а на территории Сочи курортный сбор подняли с 10 до 50 руб.
Кроме того, увеличилось и число плательщиков курортного сбора — с 3,1 млн в 2021 г. до 3,6 млн в 2022. Как уточняет РБК, рост показателя связан не с увеличением турпотока, а с расширением территории эксперимента и включением в него федеральной территории «Сириус» с августа 2021 г.
По подсчетам РБК, в 2022 г. курортный сбор заплатили чуть больше половины туристов, которые останавливались в краснодарских отелях. По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, налог уплатили 55% туристов.
В то же время губернатор Вениамин Кондратьев указывает на рост турпотока на краснодарских курортах. В 2022 г. в регионе отдохнули 17,4 млн туристов против 16,8 млн в 2021 г. Таким образом, курортный сбор заплатил каждый пятый отдыхающий, подсчитали в РБК. Это связано с тем, что на курортах отдыхает большое количество туристов, относящихся к льготной категории. Кроме того, некоторые отдыхающие останавливаются в гостевых домах и частном секторе, в которых налог не взимается.
Эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы платят при заселении в гостиницы, идет в России с 2018 г. В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий эксперимент в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2024 г. Кроме того, в число регионов, которым разрешено взимать курортный сбор, включили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», где проходила зимняя Олимпиада 2014 года.