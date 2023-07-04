Беглов подписал закон о курортном сборе в Санкт-Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора. Его начнут взимать в городе с 1 апреля 2024 г., сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Согласно закону, с 1 октября 2023 г. по 31 марта 2024 г. на территории города будет проводиться эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. В этот период будет действовать нулевая ставка сбора. С 1 апреля 2024 г. размер курортного сбора составит 100 руб. в сутки.
Уточняется, что в первый день нахождения в Санкт-Петербурге курортный сбор взиматься не будет. Кроме того, от уплаты освобождаются более 20 льготных категорий граждан, включая граждан, которые постоянно работают на территории города по трудовому договору или служебному контракту, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников спецоперации и многодетных семей.
Средства от курортного сбора пойдут на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры, пояснили в пресс-службе.
7 июня законопроект о курортном сборе в первом чтении приняло Законодательное собрание Санкт-Петербурга. По оценке представителя губернатора в заксобрании Константина Сухенко, введение курортного сбора принесет в бюджет Санкт-Петербурга за девять месяцев около 310 млн руб.
Эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы платят при заселении в гостиницы, идет в России с 2018 г. В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий эксперимент в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2024 г. Тогда же в число регионов, которым разрешено взимать курортный сбор, включили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», где проходила зимняя Олимпиада 2014 года.