Беглов подписал закон о курортном сборе в Санкт-Петербурге

Эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы платят при заселении в гостиницы, идет в России с 2018 г. В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий эксперимент в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2024 г. Тогда же в число регионов, которым разрешено взимать курортный сбор, включили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», где проходила зимняя Олимпиада 2014 года.