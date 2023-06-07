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Общество

Курортный сбор в Петербурге могут начать взимать с 1 апреля 2024 года

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Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении одобрило введение курортного сбора с 1 апреля 2024 г., пишет «Интерфакс». В поддержку законопроекта высказались 42 депутата, трое воздержались, еще один – выступил против.

Уточняется, что документ вступит в силу с 1 октября 2023 г., однако сбор начнут взимать только с 1 апреля следующего года. Ставка составит 100 руб. в сутки. При этом сумма не будет автоматически включаться в стоимость проживания, туристам необходимо будет заплатить за фактическое число дней проживания в отеле за исключением дня заезда на месте, при заселении.

По словам представителя губернатора в заксобрании Константина Сухенко, введение курортного сбора принесет в бюджет Санкт-Петербурга за девять месяцев около 310 млн руб. Все средства будут перечислены в Фонд развития курортной инфраструктуры Петербурга – на «финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры».

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Эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы платят при заселении в гостиницы, идет в России с 2018 г. В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий эксперимент в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2024 г. Тогда же в число регионов, которым разрешено взимать курортный сбор, включили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», где проходила зимняя Олимпиада 2014 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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