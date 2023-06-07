Курортный сбор в Петербурге могут начать взимать с 1 апреля 2024 года

Уточняется, что документ вступит в силу с 1 октября 2023 г., однако сбор начнут взимать только с 1 апреля следующего года. Ставка составит 100 руб. в сутки. При этом сумма не будет автоматически включаться в стоимость проживания, туристам необходимо будет заплатить за фактическое число дней проживания в отеле за исключением дня заезда на месте, при заселении.