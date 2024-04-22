В ближайший месяц можно ожидать до трех губернаторских отставок

В ближайший месяц можно ожидать до трех губернаторских отставокОни могут быть связаны в том числе с ротацией на федеральном уровне
В ближайший месяц может произойти несколько губернаторских отставок. Об этом «Ведомостям» сказали четверо собеседников, близких к администрации президента (АП). По словам одного из них, отставки будут точечные, их будет одна-две. Причем, по его словам, не исключен переход глав регионов на федеральный уровень и, наоборот, назначение на губернаторские посты бывших федеральных чиновников. Второй источник «Ведомостей» говорит, что может быть до трех отставок, причем, подчеркивает он, ротация затронет тех, у кого срок полномочий истекает позже 2024 г.
С большой вероятностью отставки не коснутся тех губернаторов, у которых в этом году истекает первый срок на посту глав регионов, говорит один из собеседников «Ведомостей». Но трое источников называют одно вероятное исключение – это губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Ведомости» в ноябре 2023 г. писали о возможной отставке Паслера, которая может состояться весной. Сейчас собеседники подтверждают, что рассматривается вариант его замены, в том числе на это повлияла ситуация с паводками в регионе. Хотя он и прежде просил об отставке, говорил источник, близкий к АП: по его словам, Паслер «комфортней чувствовал себя в бизнесе».
Среди других возможных «отставников» собеседники «Ведомостей» называют глав регионов, которые могут пойти на повышение. Среди таких губернаторов называют главу Нижегородской области Глеба Никитина. До прихода в Нижегородскую область Никитин был замминистра промышленности и торговли. Среди тех, кто может пойти на повышение, один из источников называет губернатора Калининградской области Антона Алиханова (об этом писал и «Коммерсантъ»). Еще два собеседника говорят про возможный переход в федеральную власть губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В регионе все активней обсуждают это, говорит один из источников «Ведомостей».
«Ведомости» направили запросы в пресс-службы правительств Нижегородской, Иркутской и Оренбургской областей. Начальник управления по информполитике и взаимодействию со СМИ правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сказал «Ведомостям», что в регионе ничего не известно об уходе Алиханова.
Президент Владимир Путин в начале апреля начал встречи с главами регионов, которые идут на переизбрание (см. врез). Близкие к АП собеседники «Ведомостей» говорят, что встречи будут проходить до начала мая.
Кто встретился с Путиным для переизбрания
Первыми с главой государства 3 апреля встретились губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и губернатор Забайкальского края Александр Осипов. После этого 9 апреля прошла встреча с главой Башкирии Радием Хабировым, а 15 апреля – с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Последние две встречи прошли 18 апреля – Путин встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и главой Крыма Сергеем Аксеновым. Каждый из губернаторов затронул на встрече с Путиным возможность продолжить работу в регионах и баллотироваться на новый срок. А Лимаренко даже сказал, что просит «благословения баллотироваться в этом году, в сентябре, на пост губернатора». Президент всех губернаторов поддержал.
В некоторые предвыборные регионы президент приезжал в начале года. К примеру, в марте он посещал Ставропольский край, где проводил встречу с губернатором Владимиром Владимировым, в феврале в Челябинской области встречался с губернатором Алексеем Текслером, а в январе в Санкт-Петербурге – с губернатором Александром Бегловым. В Ставрополье, в Челябинской области и Санкт-Петербурге в сентябре также предстоят губернаторские выборы. Кроме того, 1 апреля президент встречался с единственным пока врио, который будет участвовать в сентябрьских выборах, – возглавившим в октябре 2023 г. Вологодскую область Георгием Филимоновым.
Вряд ли следует ожидать большое количество отставок в этом году, скорее будут точечные перестановки, говорит вице-президент РАПК Петр Быстров. С тем что отставки будут точечными, согласен и руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Год от года число внеплановых отставок снижается. Идет настройка системы госуправления, поэтому прибегать к таким спецмерам, как внеплановые отставки глав регионов, приходится все реже».
Кадровый вопрос решается в два захода, полагает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Сейчас подтверждают тех, кто не уйдет ни в отставку, ни в центр. И их много, т. е. работа губернаторов признается положительной, но и продвигать их наверх не намерены». Второй цикл, уже с заменами, связан с тем, какие перемены будут наверху и потребуются ли там губернаторы.
Прогнозировать судьбы губернаторов довольно сложно, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, в зоне риска из числа тех, чьи полномочия пока не подтверждены, – Паслер, глава Курганской области Вадим Шумков, глава Калмыкии Бату Хасиков, глава Алтая Олег Хорохордин. «Суперуспешных карьер» у переехавших в Москву губернаторов почти не было, за редким исключением: «Но важно понимать, что многие главы регионов живут мечтой возвращения в Москву».