В ближайший месяц можно ожидать до трех губернаторских отставок

С большой вероятностью отставки не коснутся тех губернаторов, у которых в этом году истекает первый срок на посту глав регионов, говорит один из собеседников «Ведомостей». Но трое источников называют одно вероятное исключение – это губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Ведомости» в ноябре 2023 г. писали о возможной отставке Паслера, которая может состояться весной. Сейчас собеседники подтверждают, что рассматривается вариант его замены, в том числе на это повлияла ситуация с паводками в регионе. Хотя он и прежде просил об отставке, говорил источник, близкий к АП: по его словам, Паслер «комфортней чувствовал себя в бизнесе».