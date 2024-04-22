В Армении начались протесты после передачи Азербайджану четырех сел

В Армении начались протесты после передачи Азербайджану четырех селК протестам присоединились служители армянской церкви
Жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области перекрывали автомагистраль, связывающую Ереван и Тбилиси. Позже они разблокировали трассу, пообещав продолжить демонстрации до тех пор, пока власти не выполнят их требование. «Требование очень простое: люди хотят жить в своих домах. В условиях односторонних уступок жизнь в этом селе станет невыносимой, безопасность снизится до нуля», – цитирует Sputnik Armenia одного из участников акции. К демонстрантам присоединился глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян и призвал сельчан объединиться, чтобы провести совместные масштабные акции. 21 апреля демонстранты не позволили представителям власти начать работы по разминированию на территории приграничного храма Святой Богородицы.
Помимо этих сел, как пишет газета Hraparak, первоначально на акцию вышли жители сел Воскепар, Коти, Воскеван и Барекамаван. На следующий день к ним присоединились сельчане из Киранца и Ноемберяна. Все эти населенные пункты находятся рядом с селами, которые будут переданы Баку по соглашению о начале делимитации армяно-азербайджанской государственной границы на севере. Оно было заключено вице-премьерами Армении Мгером Григоряном и Азербайджана Шахином Мустафаевым.
Документ предусматривает возвращение Баку четырех неанклавных сел Казахского района Азербайджана (Ашагы-Аскипара, Баганис-Айрум, Хейримли и Гызылхаджылы), занятых Ереваном в начале 1990-х. В том же направлении Армения также удерживает три анклавных села (Бархударлы, Софулу, Верхняя Аскипара), возвращение которых планируется обсудить на следующих этапах.
Описание северного участка границы будет составлено с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности до 15 мая. Параллельно начнется размещение пограничных служб. Процесс делимитации будет проводиться на основе Алма-Атинской декларации от 1991 г., после которой прекратил свое существование СССР, говорится в сообщении на сайте МИД Армении.
20 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил журналистам, что после делимитации границ наблюдатели пограничной службы ФСБ России покинут Тавушскую область, и добавил, что соглашение изменило восприятие Армении на международной арене. «Это значит, что у нас нет линии фронта, у нас есть граница», – цитирует премьера News.am.
Решение приветствовали пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, госсекретарь США Энтони Блинкен, председатель Евросовета Шарль Мишель и МИД Турции.
Ранее Пашинян на встрече с жителями приграничных сел в Тавушской области предупреждал об угрозе войны, если армянские власти не согласятся проводить делимитацию и демаркацию границ.
Ереван пошел на односторонние уступки, азербайджанцы получили 24 военные позиции и, самое главное, – участки трассы, которые ведут в Грузию, отмечает армянский политолог Грант Микаэлян.
Местные жители боятся повторить судьбу карабахских армян, которые вынуждены были покинуть свои дома после военной операции Баку в сентябре 2023 г. и остались наедине со своими проблемами в Армении: им так и не предоставлена полноценная программа обустройства и интеграции, продолжает Станислав Притчин из ИМЭМО РАН. «Соглашение о границе не приведет к заключению армяно-азербайджанского договора, поскольку Баку и Анкара настаивают на открытии Зангезурского коридора через территорию Армении и поднимают другие территориальные вопросы, считает Микаэлян.
Армения же идет на уступки из-за давления со стороны западных государств, которые требуют от армянских властей любой ценой урегулировать отношения с соседями, чтобы далее вывести Ереван из-под влияния Москвы, резюмирует эксперт.