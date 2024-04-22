В Армении начались протесты после передачи Азербайджану четырех сел

Жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области перекрывали автомагистраль, связывающую Ереван и Тбилиси. Позже они разблокировали трассу, пообещав продолжить демонстрации до тех пор, пока власти не выполнят их требование. «Требование очень простое: люди хотят жить в своих домах. В условиях односторонних уступок жизнь в этом селе станет невыносимой, безопасность снизится до нуля», – цитирует Sputnik Armenia одного из участников акции. К демонстрантам присоединился глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян и призвал сельчан объединиться, чтобы провести совместные масштабные акции. 21 апреля демонстранты не позволили представителям власти начать работы по разминированию на территории приграничного храма Святой Богородицы.