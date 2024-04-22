Путин подписал закон о создании единого госреестра адвокатов

Повышаются требования об образовании, предъявляемые претендентам на получение статуса адвоката. При этом кандидаты и доктора юридических наук со званием заслуженного юриста РФ получают освобождение от сдачи квалификационного экзамена. За претендентами также закрепляется обязанность представить справку о наличии или отсутствии судимости и факта уголовного преследования, и документ о том, что кандидат не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.