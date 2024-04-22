Путин подписал закон о создании единого госреестра адвокатов

Путин подписал закон о создании единого госреестра адвокатовРанее с соответствующей инициативой выступил Минюст
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании Единого государственного реестра адвокатов (ЕГРА), документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с законом адвокаты получат право доступа в здания кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, автономной области и автономных округов.
Повышаются требования об образовании, предъявляемые претендентам на получение статуса адвоката. При этом кандидаты и доктора юридических наук со званием заслуженного юриста РФ получают освобождение от сдачи квалификационного экзамена. За претендентами также закрепляется обязанность представить справку о наличии или отсутствии судимости и факта уголовного преследования, и документ о том, что кандидат не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.
Отмечается, что уехавшие из страны более чем на год адвокаты могут потерять свой статус. Исключением станет выезд за пределы страны для лечения, обучения, сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых обязанностей за рубеж или по другим уважительным причинам.
За Министерством юстиции РФ закрепляются полномочия по ведению, определению порядка ведения и состава сведений данного реестра. Оператором системы будет Федеральная палата адвокатов.
В условиях цифровизации всех происходящих в нашей стране процессов адвокатура не должна оставаться в стороне, считает президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина.
По ее словам, Единый государственный реестр адвокатов будет содержать сведения как о действующих адвокатах, так и о тех претендентах, которым не удалось успешно сдать экзамен. Теперь адвокат получает право на профессиональную деятельность с момента включение в ЕГРА. «Доверители смогут получить полную информацию о наличии статуса, номере удостоверения, принадлежности к адвокатской палате», – говорит президент ФПА.
11 декабря 2023 г. Минюст РФ предложил поправки к закону об адвокатуре, которые повышают требования к уровню образования претендентов на получение статуса адвоката.
Также Минюст предложил признать выезд адвоката на постоянное местожительство либо на срок более одного года за границу основанием для прекращения статуса адвоката. Инициатива не касается случаев, когда адвокат выезжает за рубеж по уважительным причинам.
Помимо повышения требований к уровню образования претендентов на статус адвоката инициатива также предусматривала создание Единого государственного реестра адвокатов РФ. Ресурс позволит всем желающим получить информацию о статусе адвоката, его удостоверении, членстве в региональной адвокатской палате, отметили в Минюсте.