США и Филиппины проводят масштабные учения в спорных водах

США и Филиппины проводят масштабные учения в спорных водахЭто еще один сигнал Пекину
В Южно-Китайском море стартовали совместные, самые масштабные со времен холодной войны учения Филиппин и США Balikatan (на тагальском языке означает «плечом к плечу»). Они продлятся до 10 мая. В них будет задействовано более 16 700 военнослужащих – около 11 000 американцев и 5000 филиппинцев. В это число не включены участвующие представители Австралии и Франции. 14 стран послали своих наблюдателей – среди них Индия, Германия и Вьетнам, но нет Китая. Отличительной особенностью нынешних учений в напряженной и без того ситуации в акватории Южно-Китайского моря станет то, что учения впервые с 1991 г. будут проходить и за пределами территориальных вод Филиппин, пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц. Свои притязания в Южно-Китайском море на спорные острова и прилегающие воды помимо Филиппин высказывают КНР, Вьетнам и другие страны региона.
Кроме того, в ходе учений США разместили на Филиппинах ракеты SM-6 с максимальной дальностью более 400 км и способный их запускать новый сухопутный ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon, передают ТАСС и CNN. Как заявил пресс-секретарь учений Balikatan 2024 Майкл Логико, его планируют использовать только в целях обучения вопросам материально-технического обеспечения, но при этом обойдутся без стрельб. Он подчеркнул, что учения не направлены против Китая, при этом напомнив в другом интервью, что у вооруженных сил есть цель – подготовка к войне.
Учения Balikatan в 2024 г. будут включать в себя «отслеживание имитируемых воздушных угроз и нацеливание на них нескольких систем противовоздушной и противоракетной обороны», сообщили ранее в американском посольстве на Филиппинах. Известно, что войска двух стран отработают сценарий захвата трех островов, что, по словам Логико, связано с подготовкой к возможному сценарию по возвращению какого-либо филиппинского острова, если «кто-то захватит» его.
Подобные сценарии свидетельствуют о том, что «учения выходят за рамки целей самообороны», заявил бывший старший научный сотрудник Военно-морской исследовательской академии НОАК Цао Вэйдун агентству Bloomberg. «Намерение нацелиться на материковую часть Китая предельно ясно. Мы также можем развернуть соответствующее вооружение и средства оповещения, чтобы иметь возможность ответить», – сказал он. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь еще 17 апреля, комментируя совместные учения США и Филиппин, заявил, что привлечение в Южно-Китайское море внерегиональных стран для «демонстрации силы и разжигания конфронтации» может лишь усилить напряженность.
Пока спор в Южно-Китайском море не будет окончательно урегулирован, каждая из сторон будет и дальше вести себя в его акватории в соответствии со своей позицией, говорит научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дарья Панарина. Сторонам очень сложно прийти к компромиссу по данному вопросу, а Китай не берет в расчет решение Международного арбитражного суда в Гааге от 2016 г. о безосновательности его претензий почти на всю акваторию моря. С приходом к власти в 2022 г. президента Фердинанда Маркоса-младшего Филиппины снова сильно сблизились с США, с помощью этого партнерства отстаивая свои интересы. При этом Филиппины не хотели бы допустить серьезной деградации отношений с КНР, добавляет эксперт. Нынешние маневры одновременно позволяют филиппинцам послать сигнал Китаю, но при этом никто в регионе не хотел бы допустить эскалации, заключает Панарина.