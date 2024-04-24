США и Филиппины проводят масштабные учения в спорных водах

Пока спор в Южно-Китайском море не будет окончательно урегулирован, каждая из сторон будет и дальше вести себя в его акватории в соответствии со своей позицией, говорит научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дарья Панарина. Сторонам очень сложно прийти к компромиссу по данному вопросу, а Китай не берет в расчет решение Международного арбитражного суда в Гааге от 2016 г. о безосновательности его претензий почти на всю акваторию моря. С приходом к власти в 2022 г. президента Фердинанда Маркоса-младшего Филиппины снова сильно сблизились с США, с помощью этого партнерства отстаивая свои интересы. При этом Филиппины не хотели бы допустить серьезной деградации отношений с КНР, добавляет эксперт. Нынешние маневры одновременно позволяют филиппинцам послать сигнал Китаю, но при этом никто в регионе не хотел бы допустить эскалации, заключает Панарина.