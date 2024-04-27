Школам и вузам могут разрешить не отвечать на запросы госорганов

Школам и вузам могут разрешить не отвечать на запросы госоргановАвторы соответствующего законопроекта считают, что это снизит бюрократическую нагрузку на преподавателей
Университетам, школам и колледжам разрешат не предоставлять информацию и документы государственным органам и органам местного самоуправления при отсутствии оснований, предусмотренных в федеральных законах. Для этого главы комитетов по просвещению и науке и образования Ольга Казакова («Единая Россия») и Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предложили внести изменения в ст. 29 и 47 закона «Об образовании». Такой законопроект они внесли в Госдуму 26 апреля.
Парламентарии предложили дать право образовательной организации не предоставлять организациям, а также государственным органам и органам местного самоуправления информацию и документы, если они уже делали это в текущем календарном году. Они также смогут отказать органам власти, если на предоставление запрашиваемой информации нет оснований, предусмотренных в федеральных законах.
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что его принятие снизит административную нагрузку на педагогов и позволит сконцентрироваться на непосредственных обязанностях – обучении и воспитании. Как пояснила «Ведомостям» соавтор законопроекта, первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия»), сейчас от школ могут требовать отчеты для органов соцзащиты, пожарного надзора, территориальных органов Роспотребнадзора. По ее словам, ГИБДД также может написать запрос о необходимости проведения воспитательной работы среди детей, приложить материалы и потребовать отчет по итогу мероприятия.
Законопроект носит рамочный характер, сказал еще один его автор, первый зампред комитета по науке и образованию Госдумы Олег Смолин. «Но мы надеемся, что любое ограничение количества документов приведет к снижению бюрократической нагрузки на образовательные организации и педагогических работников», – добавил он. В вузы, по словам депутата, ежедневно приходит до восьми запросов, половина из них излишние, а за год в итоге необходимо ответить на 2000 запросов (за 250 рабочих дней). Статистики, демонстрирующей, какая доля из них не предусмотрена законодательством, нет.
Например, омская общественная палата по итогам круглого стола с директорами школ выяснила, что школы получают до 50 запросов от различных органов власти, с тем чтобы предоставить ту или иную информацию. По подсчетам НИУ ВШЭ, на которые ссылается депутат, ежегодно на заполнение только лишь двух форм обязательной статистической отчетности для образовательных учреждений требуется по восемь часов в квартал работы высококвалифицированного специалиста. Смолин признает, что в российском обществе не развита культура отказа на просьбы представителей вышестоящих организаций. Поэтому потребуется, например, внесение поправок в КоАП, предусматривающих штрафы для чиновников за не предусмотренные законами запросы. Стоит отметить, что в законопроекте нет аспекта, касающегося ответов на депутатские запросы (как правило, они направляются в региональные минобры, но те для подготовки ответа часто запрашивают учебные заведения) .
Партнёр адвокатской коллегии «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры», президент благотворительного фонда «Юристы помогают детям» Виктория Дергунова напомнила, что для школ предусмотрены плановые и внеплановые проверки. Например, ученик школы может совершить где-то хоть в школе, хоть за ее пределами какие-то противоправные действия, в результате которых может решаться вопрос о поставке ребенка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних или о его привлечении к административной, даже уголовной ответственности.
В подобных случаях, указывает адвокат, уполномоченные органы у школ запрашивают ряд документов, в том числе личные дела детей, характеристики на них, информацию о проведенных профилактических мероприятиях, принятых мерах, результатах расследований, поступавших жалобах и так далее. «Тут возникает вопрос: если школа уже предоставляла ряд этих документов в течение года в какое-либо учреждение или государственный орган, в таком случае, может ли она отказать в их повторном предоставлении запрашиваемым их ведомствам?», - говорит Дергунова. Не ясно, как в таких ситуациях будет осуществляться межведомственный обмен информацией, отмечает она.
Может возникнуть и другая ситуация: учеников задерживает ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, например, за то, что они переходили дорогу в не положенном месте. В таком случае ведомство может попросить школу провести разъяснительные мероприятия и просветить детей о правилах дорожного движения. «По смыслу законопроекта вместо сообщения ГИБДД о результатах, школа может попросту сослаться на отсутствие у них такой обязанности и вовсе проигнорировать обращение», - отмечает эксперт. На учебное заведение нельзя будет повлиять, а образовательный процесс сведется только к утвержденным нормативам и программам, добавляет Дергунова.
18 апреля премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым поручил к сентябрю текущего года снизить бюрократическую нагрузку на педагогов. По словам Музаева, в Госдуму уже переданы соответствующие поправки в закон «Об образовании». «Два министерства наделяются полномочиями формировать перечни для оставшихся категорий преподавателей и педагогических работников учебных заведений различного уровня образования – для воспитателей, преподавателей техникумов, колледжей и профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений», – рассказал он.