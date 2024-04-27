Школам и вузам могут разрешить не отвечать на запросы госорганов

Например, омская общественная палата по итогам круглого стола с директорами школ выяснила, что школы получают до 50 запросов от различных органов власти, с тем чтобы предоставить ту или иную информацию. По подсчетам НИУ ВШЭ, на которые ссылается депутат, ежегодно на заполнение только лишь двух форм обязательной статистической отчетности для образовательных учреждений требуется по восемь часов в квартал работы высококвалифицированного специалиста. Смолин признает, что в российском обществе не развита культура отказа на просьбы представителей вышестоящих организаций. Поэтому потребуется, например, внесение поправок в КоАП, предусматривающих штрафы для чиновников за не предусмотренные законами запросы. Стоит отметить, что в законопроекте нет аспекта, касающегося ответов на депутатские запросы (как правило, они направляются в региональные минобры, но те для подготовки ответа часто запрашивают учебные заведения) .