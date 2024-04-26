Молодежные организации расскажут о связи спецоперации и Великой Отечественной

Молодежные организации расскажут о связи спецоперации и Великой ОтечественнойТаким образом будет продемонстрирована преемственность поколений
Российские молодежно-патриотические организации проведут ряд мероприятий в честь Дня Победы, в которых особая роль будет отведена участникам специальной военной операции на Украине. Так, Росмолодежь организует большинство мероприятий вместе с «Движением первых», сказал представитель пресс-службы ведомства. Акция «Наследники Победы» пройдет по всей России 9 мая. «С победителями встретятся наследники победы – вернувшиеся со спецоперации военнослужащие: они поздравят ветеранов Великой Отечественной войны с праздником», – пояснил собеседник «Ведомостей». В преддверии праздника военные со спецоперации также запишут видеопоздравления ветеранам, добавил он.
Российское движение детей и молодежи (РДДМ) в преддверии 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) присоединится к акции «Письмо солдату». Как сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы движения, активисты напишут письма, а также отправят открытки и рисунки с поздравлениями российским военным, которые принимают участие в спецоперации.
Также активисты движения при поддержке «Юнармии» покажут военно-патриотический спектакль «Классика Победы. Дети-герои». Театральная постановка расскажет истории героев войны, совершивших отважные поступки в юности, указал представитель пресс-службы. Зрителями спектаклей станут ветераны и школьники. «Специально на премьеру приедет Вадим Подкосов из ДНР, который во время обстрела поселка Ханженково-Северная спас оказавшегося под завалами раненого друга», – подчеркнул представитель движения. Еще одним специальным гостем станет 14-летний гардеробщик Артем Донской – он помогал спасать людей во время теракта в «Крокус сити холле». Премьера спектакля состоится в Москве на сцене Центрального академического театра Российской армии.
Представитель пресс-службы центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» сообщил «Ведомостям», что в подготовке к празднику приняли участие все их филиалы. В ЯНАО курсанты и инструкторы центра уже участвуют в благотворительной акции «Красная гвоздика». Организатор акции – благотворительный фонд «Память поколений» с 2015 г. занимается поддержкой ветеранов ВОВ и других боевых действий. В сетевых магазинах можно приобрести значок с гвоздикой, вырученные средства направляются в фонд. «Все собранные деньги будут направлены на помощь ветеранам и участникам боевых действий. А еще на ткань для пошива формы и шевронов ямальцам, участвующим в спецоперации», – пояснил представитель пресс-службы фонда. На Камчатке курсанты в рамках акции «Солдатский треугольник» напишут поздравления с Днем Победы в формате писем-треугольников и вручат их также участникам спецоперации.
«Во всех наших филиалах запланирована большая программа. Но самое важное состоит в том, что 10 мая эта работа не закончится: мы продолжим ухаживать за воинскими захоронениями, навещать ветеранов ВОВ, помогать участникам спецоперации – будем делать все, чтобы сохранить историческую память, чтобы строить свое будущее на прочном фундаменте, в основе которого деятельный патриотизм», – сказал «Ведомостям» директор центра «Воин» Игорь Казарезов.
Если раньше День Победы был сугубо историческим праздником, то сейчас через него показывается связь поколений, преемственности в том числе по спецоперации, говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Теперь все зависит от руководства конкретного учебного заведения», – добавил он.
9 мая в школе
9 мая в российских школах пройдут «Разговоры о важном» на тему «День Победы. Бессмертный полк». Сценарий урока подразумевает, что учителя расскажут о шествии «Бессмертный полк», о символах победы – георгиевской ленте и знамени, о понятии «историческая память», а также о ключевых событиях и битвах ВОВ. В методических материалах к уроку также говорится, что учителя должны способствовать формированию «благодарного и уважительного» отношения к участникам спецоперации и желания оказывать поддержку людям, чьи родители или близкие родственники имеют к ней отношение. Помимо этого школьники должны обсудить значимость исполнения гражданского долга перед страной – как участия в военных действиях, так и в волонтерских и гуманитарных движениях.
Политолог Александр Немцев отмечает, что мероприятия ко Дню Победы долго не проводились из-за ковидных ограничений: школы и вузы работали в дистанционном формате. Если рассматривать постковидную историю, то празднования здесь зависят от региона. В Белгородской, Курской, Брянской областях массовых мероприятий не будет из соображений безопасности. «Очевидно, что празднование будет сопряжено с параллельными ситуациями – спецоперацией. Будет говориться о том, что современное поколение россиян вносит свой вклад в борьбу с тем недобитым злом, в частности фашизмом», – продолжил Немцев, добавив, что «нить времен» будет раскрываться в праздновании 9 мая.