Молодежные организации расскажут о связи спецоперации и Великой Отечественной

Представитель пресс-службы центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» сообщил «Ведомостям», что в подготовке к празднику приняли участие все их филиалы. В ЯНАО курсанты и инструкторы центра уже участвуют в благотворительной акции «Красная гвоздика». Организатор акции – благотворительный фонд «Память поколений» с 2015 г. занимается поддержкой ветеранов ВОВ и других боевых действий. В сетевых магазинах можно приобрести значок с гвоздикой, вырученные средства направляются в фонд. «Все собранные деньги будут направлены на помощь ветеранам и участникам боевых действий. А еще на ткань для пошива формы и шевронов ямальцам, участвующим в спецоперации», – пояснил представитель пресс-службы фонда. На Камчатке курсанты в рамках акции «Солдатский треугольник» напишут поздравления с Днем Победы в формате писем-треугольников и вручат их также участникам спецоперации.