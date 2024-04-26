Молодые люди в России считают основными ценностями мир и справедливость

Молодые люди в России считают основными ценностями мир и справедливостьОб этом говорится в монографии про «русские ценности» близких Кремлю экспертов
Среди основных ценностей российской молодежи оказались мир и справедливость. Такой вывод сделан в монографии «Русские ценности: традиционные смыслы и их отражение в сознании современной молодежи», которая была издана при поддержке близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Монография вышла под редакцией руководителя созданного два месяца назад департамента просветительской деятельности ЭИСИ профессора МГУ Антонины Селезневой и профессора МГУ Сергея Перевезенцева.
В монографии говорится, что в системе политических ценностей российской молодежи сегодня наиболее значимыми являются мир (так говорят 70,7%), справедливость (69,8%), безопасность – 68%, права человека – 67,3%, законность (63,8%), свобода (59,7%) и порядок (57,7%). Наименее значимыми же ценностями являются: национализм (12,6%), традиционность (22,1%) и коллективизм (25,7%).
Последнее десятилетие основные ценности для молодых людей устойчивы, пишут авторы исследования. Однако в 2020 г. впервые были зафиксированы изменения и на первое место вышли права человека. Но с 2022 г. мир и безопасность снова стали для молодых людей более важными, отмечается в монографии.
Исследования, которые легли в основу самой монографии, проводились на факультете политологии МГУ в 2008–2023 гг. Специально для выявления ценностей проводились соответствующие опросы и фокус-группы. Приведенные выше данные основаны на всероссийском опросе молодежи в возрасте 14–30 лет, который был проведен в 2022 г. Перевезенцев на пресс-конференции, где представляли монографию, заявил, что «мы фактически выявили и обосновали важнейший факт, что на протяжении всей отечественной истории существовал определенный комплекс базисных традиционных ценностей». По его словам, в свою очередь, этот «комплекс базисных традиционных ценностей» лег в основу исследования «политического сознания современной молодежи», которое проводили политические психологи под руководством Селезневой.
Авторы выявили характеристики российского государства в представлениях молодежи. Основными среди них оказались: сильное (31,3%), где хочется жить (30,2%), проводящее грамотную внешнюю политику (27,9%), уважаемое в мире (27,1%) и развивающееся (24%). При этом «представления о проводимой внутренней политике государства являются самыми неоднозначными», отмечают авторы. К примеру, 16,5% считают, что «российское государство успешное во внутренней политике», а 14,4% считают обратное. Кроме того, затруднения у молодых людей вызвало и определение того, какую политику проводит государство: 22,5% сказали, что «ориентированную на будущее», а 19,4% – «ориентированную на прошлое».
Молодых людей также спрашивали о том, с какими основными понятиями ассоциируется «Российское государство»: родина (62,4%), отечество (47,4%) и держава (30,4%) стали тремя основными ответами. Наименьший ответ получило понятие «мордор» (4,8%). Большинство молодых россиян считают себя патриотами – 79,6%, не относят себя к их числу 14,5%. Для 52,9% молодежи патриотизм это «любовь к отечеству», для 31,5% – «забота об отечестве». Понятие «свобода» же для 65,7% молодых людей это «независимость», а на втором месте для 45% – «безопасность». Для 51,3% молодых людей свобода нужна для самореализации, для 40,2% – «свобода имеет ценность сама по себе» и для 30,7% – «для достижения целей». Что касается «справедливости», то для 55,3% «это равенство всех перед законом», для 33% – «равные возможности для всех людей» и для 30,7% – «следование правде, честность, порядочность». При этом основными субъектами восстановления справедливости 61,4% назвали суд, 48,8% – народ, 34,6% – самого человека.
По словам Селезневой, «с долей грусти надо сказать, что наша сегодняшняя молодежь имеет достаточно размытые и фрагментарные представления о России», когда нет общего понимания о том, что «есть Россия как страна и государство». Поэтому «образование и гражданское просвещение» позволяют исправить это, считает Селезнева. Она говорит, что «искаженные представления, что молодежь у нас не та, определяются теми образами, которые есть в медийном пространстве, и недостатком наших научно обоснованных знаний о молодых людях». «Индивидуалистические установки присущи любому человеку. Вопрос в соотношении установок на «я» и на «мы». Это «мы» в сознании молодых людей есть. Они готовы включаться в общую совместную социально-значимую деятельность, когда они понимают, где их интерес и что они получат», – говорит политолог.
Более старшее поколение сначала жило с ценностями коллективизма, потом уходило от них, у молодых людей же этого нет, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин: «Поэтому для них обычные ценности – это либеральные. Они исходят из того, что их ценности были всегда, они для них комфортны и нормальны». Нынешняя молодежь воспитывалась в современной России, у нее нет ностальгии по СССР, для нее это история, поэтому полученные результаты исследования «адекватные» и показывают «поколенческие настроения, которые серьезно расходятся – что является вызовом для госполитики», отмечает он. Понятие «безопасности» молодые люди, скорее, тоже трактуют не как порядок, а как внутренний комфорт и соблюдение границ, полагает эксперт: «То есть молодые люди остаются при своем мнении, стараясь не конфликтовать». По словам политолога, они ориентированы на жизнь в рыночной экономике, хотят самореализовываться, комфортно жить и чтобы никто не нарушал их границ.