Молодые люди в России считают основными ценностями мир и справедливость

Более старшее поколение сначала жило с ценностями коллективизма, потом уходило от них, у молодых людей же этого нет, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин: «Поэтому для них обычные ценности – это либеральные. Они исходят из того, что их ценности были всегда, они для них комфортны и нормальны». Нынешняя молодежь воспитывалась в современной России, у нее нет ностальгии по СССР, для нее это история, поэтому полученные результаты исследования «адекватные» и показывают «поколенческие настроения, которые серьезно расходятся – что является вызовом для госполитики», отмечает он. Понятие «безопасности» молодые люди, скорее, тоже трактуют не как порядок, а как внутренний комфорт и соблюдение границ, полагает эксперт: «То есть молодые люди остаются при своем мнении, стараясь не конфликтовать». По словам политолога, они ориентированы на жизнь в рыночной экономике, хотят самореализовываться, комфортно жить и чтобы никто не нарушал их границ.