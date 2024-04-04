Путин призвал не делать молодежную политику в России охранительной

Путин призвал не делать молодежную политику в России охранительнойОна должна быть современной и соответствовать интересам страны
Молодежная политика в России не должна быть «охранительной», заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Программа, о которой мы говорим, и вся работа – она, конечно, шире, чем только эта программа, – не должна носить охранительного характера. Она должна быть современной и устремленной в будущее», – подчеркнул президент.
Во время совещания с членами правительства глава государства также вспомнил сюжет из Евангелия о том, как Иисус пришел в Галилею и увидел рыбаков. «Он сказал – идите за мной и вы будете ловцами человеков, человеческих душ. Они стали проповедниками», – рассказал Путин. Проповедники нужны и сейчас, чтобы защищать традиционные ценности, культуру и историю, добавил он.
Президент считает, что сохранение идентичности в современном мире – это сложная работа, но от ее результатов зависит многое. Она должна быть широкой и устремленной в будущее. «Конечно, страна будет меняться, и люди будут меняться, но сохранение идентичности лежит в основе будущего страны», – заключил он.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала президенту, что новый нацпроект «Молодежь и дети» будет включать в себя все ключевые меры поддержки молодых людей. Он будет направлен на создание условий для самореализации молодежи, кадровых и социальных лифтов.
«Сюда же войдут мероприятия по развитию современной инфраструктуры для детей и молодежи – это молодежные центры, капитальные ремонты школ, точечное строительство школ там, где это необходимо, и мы это оцениваем в 150, обновляем материально-техническую базу педагогических вузов», – добавила она
Голикова привела данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которому доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, за пять лет увеличилась с 64 до 81%. При этом доля испытывающих чувство гордости за Россию возросла с 58 до 92%. В России наметилась тенденция к увеличению доли проактивной, патриотически настроенной молодежи, заключила она.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков указал, что приоритет страны – это выявление и воспитание талантливой молодежи, а также помощь в построении карьеры – в том числе в области науки, технологий и технологического предпринимательства. Сегодня Россия входит в десятку мировых лидеров по масштабам научно-технологического комплекса.
«Отечественная наука – одна из самых молодых в мире. Практически каждый второй исследователь сегодня – моложе 39 лет (44%)», – подчеркнул министр. В 2023 г. зафиксирован прирост количества ученых в возрасте до 30 лет, что позволяет говорить о переломе многолетней тенденции сокращения занятости в науке.
Глава Росмолодежи Ксения Разуваева в свою очередь сообщила, что теперь Всемирный фестиваль молодежи будет проходить в России раз в шесть лет. «Нам важно сейчас этих ребят не потерять и сформировать устойчивое международное сообщество друзей России за рубежом. И мы здесь видим много возможностей для организации этой работы», – добавила она.
1 апреля президент поручил правительству разработать нацпроект «Молодежь и дети». По нему нужно построить не менее 150 новых школ (дополнительно на это выделить 210 млрд руб.), продлить до 2030 г. программу «Модернизация школьных систем образования» (дополнительное финансирование – не менее 317,5 млрд руб.), завершить подключение школ к высокоскоростному интернету. До 2030 г. во всех федеральных округах должно быть создано не менее 12 «передовых общеобразовательных организаций» и др.