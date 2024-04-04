Путин призвал не делать молодежную политику в России охранительной

Во время совещания с членами правительства глава государства также вспомнил сюжет из Евангелия о том, как Иисус пришел в Галилею и увидел рыбаков. «Он сказал – идите за мной и вы будете ловцами человеков, человеческих душ. Они стали проповедниками», – рассказал Путин. Проповедники нужны и сейчас, чтобы защищать традиционные ценности, культуру и историю, добавил он.