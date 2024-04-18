Эксперты: детям не хватает антикоррупционного воспитания

Эксперты: детям не хватает антикоррупционного воспитанияРаньше в этой сфере работали «антироссийские силы», рассказали на форуме в Счетной палате
В борьбе с коррупцией в России поможет просветительская деятельность среди учащихся, об этом рассказали участники международной научно-практической конференции XIII Евразийский антикоррупционный форум «Правовое просвещение и противодействие коррупции» на базе Счетной палаты и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.
Антикоррупционное воспитание способствует тому, что новые знания в сфере противодействия коррупции получают нравственную оценку и в итоге становятся частью ценностной ориентации личности, современного человека, говорится в докладе директора института Талии Хабриевой (сама она отсутствовала из-за болезни). По ее мнению, коррупция является одной из основных угроз современному обществу и сейчас уже недостаточно только применения со стороны государства запретительных и ограничительных антикоррупционных мер.
Поэтому, следует из оглашенного доклада, в борьбе с коррупцией остро необходима просветительская деятельность. «До последнего времени данная сфера общественных отношений не имела достаточного правового регулирования, что служило предпосылкой для бесконтрольного расширения антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом широкого круга пропагандистских деструктивных мероприятий, поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой Россией госполитики», – поясняет Хабриева.
Аудитор Счетной палаты, экс-губернатор Светлана Орлова заметила уже большую проделанную работу в сфере патриотического воспитания, особенно кадетское воспитание. «У Следственного комитета очень хороший опыт работы по детскому воспитанию, – привела пример Орлова. – В России большая проделанная работа в целом по кадетскому воспитанию, например казачье кадетское воспитание». Кроме того, учить молодежь Орлова предложила и финансовой грамотности.
Как изменилась программа по обществознанию
В феврале 2024 г. Министерство просвещения разработало проект приказа, которым предлагается убрать «Обществознание» из школьный программы 6–8-х классов и оставить на изучение предмета один урок в неделю в 9-м классе. Сейчас федеральная рабочая программа по «Обществознанию» отводит на предмет в 6–9-х классах 136 часов. Минпросвещения же предлагает сократить время на обучение до 34 часов в 9-м классе. Представитель Минпросвещения, впрочем, заверил, что у школьников не возникнет трудностей со сдачей ОГЭ по обществознанию в 9-м классе: экзамен будет адаптирован под обновленный курс. Из демонстрационного варианта ЕГЭ по обществознанию 2024 г., например, уже убрали темы «Демократия», «Гражданское общество и государство», «Международное право» и «Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба», говорится в документе, опубликованном на сайте Федерального института педагогических измерений.
Аудитор напомнила, что патриотизм и служение Отечеству относятся к российским традиционным ценностям и эти основы «не совместимы с таким злом, как коррупция». «Выражу уверенность, что по результатам работы форума будут выработаны конкретные практические предложения по совершенствованию государственной антикоррупционной повестки», – сказала она.
Замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Аслан Юсуфов заявил, что формирование негативного отношения к коррупционному поведению, готовности содействия по пресечению таких правонарушений очень важны. «Важно встречаться с молодежью и разговаривать – у них есть свой совершенно взгляд на многие вещи», – продолжил прокурор. В заключение Юсуфов предложил подумать над созданием движения по аналогии, например, со спортивными командами: антикоррупционные молодежные на базе образовательных организаций.
Статс-секретарь – замминистра просвещения Андрей Корнеев отдельно остановился в своем выступлении на вопросах правового и антикоррупционного просвещения молодых людей, обучающихся на ступенях общего и среднего профессионального образования. Корнеев уверен, что развитие правовой культуры юных граждан должно происходить последовательно и постепенно. Именно такой принцип, отметил он, заложен в утвержденной министерством федеральной образовательной программе. «Основы гражданственности и патриотизма начинают формироваться уже на уровне дошкольного образования, где основной из задач образовательной деятельности является воспитание уважения, уважительного отношения к Родине», – подчеркнул Корнеев. Он рассказал, что представление о неприемлемости коррупции начинает формироваться, как ни странно, на уроках литературы, где обучающиеся разбирают поведение персонажей художественных произведений, а также синхронно на уроках истории, анализируя факты и исторические источники.
Таким образом, продолжил Корнеев, сформировав собственное понимание коррупции как негативного явления, обучающий подходит к 9-му классу подготовленным к изучению материала о противодействии. «Уже с опорой на нормы права в рамках предмета «Обществознание». На уровне старшей школы вопросы противодействия коррупции и антикоррупционной политики изучаются на уроках обществознания в глобальном контексте обеспечения национальной безопасности страны», – отметил замминистра.
Кроме того, для антикоррупционного просвещения будет задействован новый предмет – «основы безопасности защиты Родины», который начнет преподаваться в 8–11-х классах уже с 1 сентября текущего года.
В подготовке статьи участвовала Анастасия Майер