Эксперты: детям не хватает антикоррупционного воспитания

Как изменилась программа по обществознанию

В феврале 2024 г. Министерство просвещения разработало проект приказа, которым предлагается убрать «Обществознание» из школьный программы 6–8-х классов и оставить на изучение предмета один урок в неделю в 9-м классе. Сейчас федеральная рабочая программа по «Обществознанию» отводит на предмет в 6–9-х классах 136 часов. Минпросвещения же предлагает сократить время на обучение до 34 часов в 9-м классе. Представитель Минпросвещения, впрочем, заверил, что у школьников не возникнет трудностей со сдачей ОГЭ по обществознанию в 9-м классе: экзамен будет адаптирован под обновленный курс. Из демонстрационного варианта ЕГЭ по обществознанию 2024 г., например, уже убрали темы «Демократия», «Гражданское общество и государство», «Международное право» и «Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба», говорится в документе, опубликованном на сайте Федерального института педагогических измерений.