Абрамченко стала одним из главных кандидатов на ротацию в правительстве

Абрамченко стала одним из главных кандидатов на ротацию в правительствеОна может получить статусную должность, но за пределами Белого дома
В течение недели начнется процесс кадровых перестановок в высших эшелонах власти, точками отсчета для которых станут инаугурация президента РФ (7 мая; ст. 82 Конституции) и последующая отставка правительства (ст. 116 Конституции). Среди тех, кого может коснуться ротация в Белом доме, четыре источника «Ведомостей» называют вице-премьера Викторию Абрамченко (см. врез), которая курирует Минсельхоз, Минприроды, три федеральные службы и четыре агентства, а также – с 2021 г. – Сибирский федеральный округ.
Уход Абрамченко из правительства обсуждался с 2023 г., но среди возможных путей для кадрового маневра не было шагов, подразумевающих лишения ее серьезного аппаратного статуса, говорит один из собеседников «Ведомостей». К примеру, этот источник считает, что под Абрамченко (как статусного чиновника, которому могут не найти места в новом кабинете министров) могла держаться позиция председателя Счетной палаты, которая остается вакантной после отставки Алексея Кудрина в ноябре 2022 г. (сейчас врио по должности – Галина Изотова. – «Ведомости»).
Высокий конституционный статус Счетной палаты как контрольного ведомства предполагает, что им должен руководить человек, пользующийся безусловным личным доверием первых лиц, говорили ранее источники «Ведомостей». Не исключено, что Абрамченко продолжит работать в ином статусе в президентском контуре: к примеру, допускает один из собеседников «Ведомостей», она может получить близкую ей по тематике должность на Старой площади.
Абрамченко «скромно себя чувствовала» на посту вице-премьера, поэтому с высокой вероятностью покинет свой нынешний пост, объясняет один из близких к администрации президента собеседников «Ведомостей». При этом, по его словам, тема экологии становится с каждым годом все более важной. Он напоминает, что в послании Федеральному собранию 29 февраля Владимир Путин объявил о создании нацпроекта «Экология». А в поручениях по итогам послания говорится, что на 2025–2030 гг. на этот проект в бюджете нужно заложить финансирование в размере не менее 600 млрд руб.
Путин в послании сказал, что в рамках проекта «Чистый воздух» в 12 индустриальных центрах удалось снизить вредные выбросы в атмосферу: «С прошлого года к проекту подключилось еще 29 городов. В целом по стране объем вредных выбросов в атмосферу должен быть сокращен вдвое». Для оценки должна быть создана комплексная система мониторинга качества окружающей среды. Новая цель – вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России, отмечал президент.
По словам Путина, за последние пять лет уже было ликвидировано 128 крупных свалок в городах и 80 объектов накопленного экологического вреда, которые буквально отравляли жизнь людей в 53 регионах России: «В безопасное состояние приведены территории полигона «Красный Бор», Байкальского ЦБК и Усолья-Сибирского <...> На этих объектах проведены пока только самые неотложные мероприятия, но это далеко не все. Оставлять их в таком состоянии, как сейчас, тоже ни в коем случае нельзя. Надо довести эту работу до конца, создать здесь всю необходимую инфраструктуру».
Необходимо, подчеркивал президент, создавать стимулы для бизнеса и внедрять зеленые технологии. «Задача к 2030 г. – сортировать все, что подлежит сортировке, все твердые отходы, и не менее четверти из них использовать вторично», – сказал Путин. Также он говорил в послании о необходимости наведения порядка с нелегальными вырубками, восстановлении лесов, повышении зарплат экологам и специалистам, которые работают в лесном хозяйстве. Он предложил создать фонд грантов на 1 млрд руб. для поддержки инициатив в сфере экологии.
Чем известна Абрамченко
Виктории Абрамченко 48 лет. Она родом из Хакасии, училась в Красноярском государственном аграрном университете и РАНХиГС. В конце 1990-х работала в комитете РФ по земельным ресурсам и землеустройству, затем в Земельной кадастровой палате. С 2001 по 2005 г. была на разных должностях в Росземкадастре и Роснедвижимости. После этого Абрамченко перешла в Минэкономразвития, где была в том числе замдиректора департамента недвижимости. Затем в 2011–2012 гг. была замруководителя Росреестра, а в 2012–2015 гг. – директором департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза, после два года пробыла замминистра сельского хозяйства. В 2016–2020 гг. была замминистра экономического развития – руководителем Росреестра. И в 2020 г., когда Михаил Мишустин занял должность премьер-министра, стала его заместителем.
За последние годы курируемая Абрамченко тема экологии, которая всегда была на периферии деятельности правительства, стала одним из основных направлений работы, согласен директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов: «Могут быть разные оценки того, насколько эффективно происходит работа Российского экологического оператора (РЭО), насколько быстрыми темпами и без сбоев идет продвижение мусорной реформы, есть много позитивного и негативного, но отрицать, что эта тема вошла и осталась в повестке правительства, бессмысленно». Кроме того, в последние годы стала подниматься тема подъема затонувших судов, ревитализации территорий. Но мало внимания, на взгляд Климанова, уделено развитию особо охраняемых территорий.
Ротация в Белом доме не происходит автоматически. После утверждения предложенного президентом премьер-министра (судя по графику Госдумы и сложившимся традициям, вероятнее всего, это произойдет уже 8 мая. – «Ведомости») тот в течение недели представит главе государства предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти (ст. 112 Конституции). Это значит, что объем полномочий членов кабмина также может корректироваться, и это один из ключевых факторов при формировании правительства.
Что говорят про Абрамченко
За период действия «мусорной реформы» (была начата в 2019 г.) Абрамченко курировала все, что связано с обращением с отходами, работу РЭО, напомнил «Ведомостям» общественный уполномоченный по вопросам экологии в Москве Михаил Замарин: «То, что сделали [совместно] Абрамченко и РЭО за последние несколько лет, очень усилило ход реформы, также они построили дорожную карту на ближайшие шесть лет». Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов также хвалит реализацию «мусорной реформы», которая стала составляющей частью экономики замкнутого цикла, ликвидацию объектов накопленного вреда и создание института расширенной ответственности производителя.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что в случае ротации была бы некоторая логика в замене Абрамченко на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева: «Тем более Патрушев – один из двух курируемых ею министров – более влиятельный, чем не снискавший большого успеха министр природных ресурсов Александр Козлов». При этом, отмечает эксперт, повышения бывают разные: «Одни означают признание заслуг на предыдущем посту и рост статуса, другие становятся поводом для предметной экспансии в передаваемые блоки».
В правительстве Мишустина уже есть примеры роста министров до вице-премьеров: в 2020 г. такой пост получил Александр Новак, занимавший ранее кресло министра энергетики, а в 2022 г. до заместителя председателя был повышен Денис Мантуров, сохранивший при этом должность министра промышленности. Впрочем, есть и обратные примеры: Антон Силуанов, совмещавший в правительстве Дмитрия Медведева посты вице-премьера и министра финансов, в кабинете Мишустина сохранил лишь министерский портфель.
Еще один возможный вариант для Абрамченко – сокращение ее функционала с выделением части ее полномочий под другого вице-премьера, говорили ранее два источника «Ведомостей».
Многое зависит и от общей конфигурации будущего кабинета министров: сколько всего будет вице-премьеров, будут ли перераспределены курируемые ими сферы и где будет центр принятия решений – у них или у министров, заключает Виноградов.
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, в аппарат правительства и пресс-службу Минсельхоза. Представитель Абрамченко отказался от комментариев.