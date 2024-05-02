Абрамченко стала одним из главных кандидатов на ротацию в правительстве

Чем известна Абрамченко

Виктории Абрамченко 48 лет. Она родом из Хакасии, училась в Красноярском государственном аграрном университете и РАНХиГС. В конце 1990-х работала в комитете РФ по земельным ресурсам и землеустройству, затем в Земельной кадастровой палате. С 2001 по 2005 г. была на разных должностях в Росземкадастре и Роснедвижимости. После этого Абрамченко перешла в Минэкономразвития, где была в том числе замдиректора департамента недвижимости. Затем в 2011–2012 гг. была замруководителя Росреестра, а в 2012–2015 гг. – директором департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза, после два года пробыла замминистра сельского хозяйства. В 2016–2020 гг. была замминистра экономического развития – руководителем Росреестра. И в 2020 г., когда Михаил Мишустин занял должность премьер-министра, стала его заместителем.