В результате выборов в Европарламенте может значительно вырасти представительство правых сил

При этом усилятся и позиции фракции «Европейские консерваторы и реформисты». В новом созыве они, вероятно, получат дополнительных 18 мест, доведя свою численность до 85 депутатов. А если к ним решит присоединиться и правящая партия Венгрии «Фидес», которая наберет 14 мест, то консерваторы и вовсе могут стать третьим по силе блоком в ЕП, обойдя либеральный Renew и праворадикалов из «Идентичности и демократии».