В результате выборов в Европарламенте может значительно вырасти представительство правых сил

В результате выборов в Европарламенте может значительно вырасти представительство правых силНаселение недовольно экономическими проблемами и последствиями курса по поддержке Украины
На выборах в Европарламент (ЕП), которые состоятся через месяц, с 6 по 9 июня, значительно увеличится количество мест, занимаемых крайне правыми силами. Об этом говорится в докладе, подготовленном аналитическим центром Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Согласно исследованию, сразу в девяти государствах – Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше и Словакии – праворадикальные и евроскептические партии займут первые места, а в Болгарии, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Португалии, Румынии, Испании и Швеции – вторые или третьи.
С 1979 г. в ЕП выбирают депутатов прямым всеобщим голосованием. Каждое государство избирает от пяти до 99 депутатов. Выборы проходят раз в пять лет. Общее количество мест в новом созыве ЕП снизится с 751 до 720 из-за выхода из Европейского союза (ЕС) Великобритании.
Почти половину мест в ЕП займут силы, не принадлежащие к так называемой супербольшой коалиции, состоящей из правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), Прогрессивного альянса социалистов и демократов и либерального блока Renew. Согласно предварительным опросам от 29 марта Bloomberg, ЕНП получит 183 места, т. е. 23% голосов. В свою очередь, левоцентристский Прогрессивный альянс социалистов и демократов получит 140 мест, а либеральный блок Renew – 86 мест.
Как отмечается в докладе ECFR, уже в 2023 г. праворадикальные партии играли значительную роль в политических процессах в Европе. Они одерживали победу на национальных выборах и задавали повестку оппозиции. Праворадикальный блок «Идентичность и демократия», по прогнозам, может набрать 84 места в ЕП (сейчас у него 58).
При этом усилятся и позиции фракции «Европейские консерваторы и реформисты». В новом созыве они, вероятно, получат дополнительных 18 мест, доведя свою численность до 85 депутатов. А если к ним решит присоединиться и правящая партия Венгрии «Фидес», которая наберет 14 мест, то консерваторы и вовсе могут стать третьим по силе блоком в ЕП, обойдя либеральный Renew и праворадикалов из «Идентичности и демократии».
Что такое ECFR
Европейский think-tank, проводящий анализы по темам внешней политики и безопасности. Организация ставит перед собой цель укрепления общей и согласованной политики европейских государств и стран в этих сферах. Ее основали в 2007 г. 50 представителей политических элит европейских государств и стран, стремящихся к усилению роли Европы в мировой политике. Имеет офисы в семи столицах европейских государств – Берлине, Лондоне, Мадриде, Париже, Риме, Софии и Варшаве.
«Хотя ЕП – не самый значимый институт ЕС, когда речь заходит о внешней политике, его состав будет влиять на ряд важных вещей, в том числе на способность Европейской комиссии и Совета ЕС реализовать меры, связанные с зеленой политикой», – говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. У правых и крайне правых партий в преддверии выборов действительно высокие рейтинги, что говорит о заметном недовольстве граждан ЕС текущей политикой Брюсселя и национальных правительств, отмечает он.
Вокруг этих партий формируются свои оппозиционные группы, недовольные экономической политикой, зеленым переходом и действиями в отношении украинского кризиса. Именно правые партии предлагают наиболее решительный отход от курса ЕС и дальнейший выход из неблагоприятного для Европы положения, подчеркивает Соколов.
Правый подъем на выборах в ЕП связан не с ростом популярности правых партий как таковых, а с увеличением доли протестного голосования, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. При этом левые партии, так же скептически настроенные по отношению к общеевропейскому мейнстриму, смотрятся не так уверенно, ведь сам мейнстрим имеет леволиберальный характер, отмечает Соколов.
Можно будет ожидать падение результатов трех фракций – ЕНП, за которой все равно сохранится большинство, а также социал-демократов и либералов, считает Белов. При этом в преддверии выборов в ряде стран вроде Германии попытались зачистить внутреннее поле от неугодных правых кандидатов. Примером этого, говорит Белов, можно считать историю с депутатом от «Альтернативы для Германии» Максимилианом Кра, помощника которого обвинили в шпионаже в пользу Китая.
Тенденция на увеличение фракции крайне правых популистов в ЕП может быть любопытной, но она мало на что повлияет, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. С тем, что кардинальных изменений для руководства ЕС от таких результатов выборов не будет, согласен и Белов.
При этом на выборах в ЕП граждане стран ЕС «голосуют сердцем» в отличие от более осмотрительного голосования на национальных выборах, добавляет Лукьянов. Это объясняется тем, что избиратель, голосуя за праворадикалов, ничем не рискует, так как деятельность ЕП, по сути, никак не сказывается на его жизни. К тому же и через голосование за праворадикальные партии избиратель попросту «выплескивает на бюллетень свои эмоции», заключает Лукьянов.