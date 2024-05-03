К чему приведет появление российских военных в Нигере вместо американцев

К чему приведет появление российских военных в Нигере вместо американцевФранция и США вынуждены были уступить Москве одну из ключевых точек контроля в Сахеле
Российские военнослужащие занимают объект на американской военной базе 101, которая находится рядом с международным аэропортом Амани Диори (NIM) в столице Нигера Ниамее. Об этом 3 мая агентству Reuters сообщил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Гонолулу. «Русские находятся в отдельном комплексе и не имеют доступа к силам США или к нашему оборудованию», – заверил Остин. По его словам, угрозы для американских военнослужащих в этой связи нет.
Сутками ранее, 2 мая, CNN со ссылкой на представителя минобороны США сообщил, что российские и американские военные действуют на одной и той же военной базе в Нигере в течение как минимум нескольких недель. Один из анонимных собеседников телеканала, знакомых с вопросом, заявил, что россияне занимают на базе «отдельный ангар».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг факт нахождения российских военнослужащих в Нигере. «Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами, – заявил он 3 мая журналистам. – Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы».
Информация о появлении российских военнослужащих в Ниамее появилась на фоне окончательного ухода оттуда контингента США по требованию военных властей Нигера. Еще 17 марта правительство страны, пришедшее к власти в июне 2023 г., заявило о разрыве военных связей с США, действовавших с 2014 г. Для предыдущего режима американцы были важным партнером в борьбе с трансграничными террористическими группировками в африканском регионе Сахель. США использовали территорию Нигера в том числе для базирования ударных беспилотников.
В марте дипломатические и военные чиновники США, в том числе генерал Майкл Лэнгли, командующий Африканским командованием США, и Селеста Валландер, помощник министра обороны по вопросам международной безопасности, посетили Нигер и выразили обеспокоенность по поводу вероятного российского военного присутствия в стране.
В декабре 2023 г., незадолго до окончания вывода французских войск из Нигера также по требованию его властей, замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, которого источники «Ведомостей» называли куратором российского «Африканского корпуса», впервые посетил страну. Он встретился с министром обороны Нигера генералом Салифу Моди. До Нигера Евкуров побывал в Мали и Буркина-Фасо. Эти две страны, где военные пришли к власти в 2020–2021 и 2022 гг. соответственно, еще в июле прошлого года заявили о поддержке коллег в Нигере. Заявление было сделано после того, как страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввели против Нигера санкции и объявили о подготовке интервенции, которая так и не состоялась. В сентябре 2023 г. Мали, Буркина-Фасо и Нигер создали военный союз «Альянс государств Сахеля» в противовес ЭКОВАС.
По словам научного сотрудника Института востоковедения РАН Григория Лукьянова, появление российских военнослужащих происходит в рамках политики по закреплению в Сахеле. Регион является перспективным транспортным перекрестком на пути из Тропической Африки в Северную, а также в Средиземноморье и ЕС, отмечает он.
Происходящее вписывается также в логику выдавливания французского военно-политического влияния в регионе, продолжает эксперт. По мнению Лукьянова, в этих условиях американцы, покидающие Нигер, провели своеобразный аудит своего присутствия в целом в регионе и сочли его реальную полезность для себя мизерной. Наличие здесь американских военных скорее служило «костылем» для традиционного, но крайне непрочного французского военного присутствия в области технической разведки и военной логистики, полагает он.
«При этом американцы, лишая Францию поддержки в Западной Африке, стараются перевести ее внимание на противостояние с Россией в Европе, демонстрируя через занятие Москвой былой французской сферы влияния в Сахеле, что Москва – это стратегический соперник Парижа», – допускает Лукьянов.
Американцы фактически оставляют значительную зону контроля на континенте, говорит старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорь Шкробтак. Эксперт считает, что, несмотря на наличие у США опорных пунктов в других африканских странах, база в Нигере была одной из наиболее ценных со стратегической точки зрения. Нигер равноудален от всех наиболее важных районов северной части континента.
Как полагает Шкробтак, именно с этой целью и была построена база 101, которая была жизненно необходима авиационным подразделениям ВВС США для контроля воздушного пространства, эффективного мониторинга и транспортировки грузов. Можно предположить, что процесс прихода российских подразделений будет продолжением дальнейшего выхода французских, американских и других военных из африканских стран, резюмирует он.