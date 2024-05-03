К чему приведет появление российских военных в Нигере вместо американцев

В декабре 2023 г., незадолго до окончания вывода французских войск из Нигера также по требованию его властей, замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, которого источники «Ведомостей» называли куратором российского «Африканского корпуса», впервые посетил страну. Он встретился с министром обороны Нигера генералом Салифу Моди. До Нигера Евкуров побывал в Мали и Буркина-Фасо. Эти две страны, где военные пришли к власти в 2020–2021 и 2022 гг. соответственно, еще в июле прошлого года заявили о поддержке коллег в Нигере. Заявление было сделано после того, как страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввели против Нигера санкции и объявили о подготовке интервенции, которая так и не состоялась. В сентябре 2023 г. Мали, Буркина-Фасо и Нигер создали военный союз «Альянс государств Сахеля» в противовес ЭКОВАС.