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/ Политика

Источники «Ведомостей»: Чернышенко и Оверчук останутся в правительстве

Не исключена корректировка функционала вице-премьеров
Максим Иванов
Ирина Овчарова
Гавриил Григоров / ТАСС / Пресс-служба президента России

Нынешние и. о. вице-премьеров Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук продолжат работать в новом составе правительства, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к администрации президента. О том, что они скорее всего сохранятся в этом статусе в случае переназначения Михаила Мишустина, прежде говорили и другие собеседники «Ведомостей».

Чернышенко перед назначением занимал должность президента Континентальной хоккейной лиги и главы холдинга «Газпром-медиа». Оверчук перед назначением в кабмин был заместителем руководителя ФНС, начальником которой был до 2020 г. Мишустин. Оба и. о. вице-премьера пришли в Белый дом в 2020 г. в составе новой команды.

В правительстве Чернышенко сейчас отвечает за вопросы цифрового развития, государственной политики в области связи, национальной политики, сферу туризма и пр. Оверчук координирует госполитику в сфере международных отношений, интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и пр.

При этом, как рассказывает один из источников «Ведомостей», может быть скорректирован функционал вице-премьеров, количество и поименный состав которых изменится. В частности, по его утверждению, «могут быть перераспределены обязанности Чернышенко».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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