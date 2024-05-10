Источники «Ведомостей»: Чернышенко и Оверчук останутся в правительстве

Нынешние и. о. вице-премьеров Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук продолжат работать в новом составе правительства, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к администрации президента. О том, что они скорее всего сохранятся в этом статусе в случае переназначения Михаила Мишустина, прежде говорили и другие собеседники «Ведомостей».