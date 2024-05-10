Источники «Ведомостей»: Чернышенко и Оверчук останутся в правительстве

Источники «Ведомостей»: Чернышенко и Оверчук останутся в правительствеНе исключена корректировка функционала вице-премьеров
Нынешние и. о. вице-премьеров Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук продолжат работать в новом составе правительства, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к администрации президента. О том, что они скорее всего сохранятся в этом статусе в случае переназначения Михаила Мишустина, прежде говорили и другие собеседники «Ведомостей».
Чернышенко перед назначением занимал должность президента Континентальной хоккейной лиги и главы холдинга «Газпром-медиа». Оверчук перед назначением в кабмин был заместителем руководителя ФНС, начальником которой был до 2020 г. Мишустин. Оба и. о. вице-премьера пришли в Белый дом в 2020 г. в составе новой команды.
В правительстве Чернышенко сейчас отвечает за вопросы цифрового развития, государственной политики в области связи, национальной политики, сферу туризма и пр. Оверчук координирует госполитику в сфере международных отношений, интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и пр.
При этом, как рассказывает один из источников «Ведомостей», может быть скорректирован функционал вице-премьеров, количество и поименный состав которых изменится. В частности, по его утверждению, «могут быть перераспределены обязанности Чернышенко».