Источники «Ведомостей»: кандидатом в министры спорта стал Михаил Дегтярев

Источники «Ведомостей»: кандидатом в министры спорта стал Михаил ДегтяревВпрочем, рассматриваются и иные варианты
В новом составе правительства вероятнее всего сменится министр спорта, говорят источники «Ведомостей» (об этом ранее писал РБК). Сейчас пост в ранге и.о. занимает Олег Матыцин.
В качестве кандидата на эту должности рассматривается экс-депутат Госдумы от ЛДПР, член высшего совета партии, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Об этом сообщили четыре источника «Ведомостей»: один – близкий к региональным властям, один – близкий к партии, один – близкий к администрации президента (АП) и один в АП.
Дегтярев – мастер спорта по фехтованию. Он причастен к работе ведомства: в VII созыве руководил профильным комитетом, кроме того, является членом попечительского совета Федерации хоккея России.
Во время обсуждения в Госдуме кандидатуры премьер-министра лидер ЛДПР (с 2022 г.) Леонид Слуцкий заявил, что рекомендует включить в новый состав правительства Дегтярева. До этого близкий к ЛДПР собеседник отмечал, что в окружении Слуцкого говорят о возможности такого назначения: во время каждой смены кабмина партии предлагают своих кандидатов в его состав.
По словам близкого к региональным властям источника, вопрос обсуждается и в крае.
То, что Дегтярев может стать министром спорта, не исключает и собеседник в АП.
Близкий к АП источник также говорит, что Дегтярев обсуждается в качестве кандидата на пост министра спорта. По его словам, сам губернатор хотел бы возглавить министерство. Дегтярев, в случае ухода в правительство, будет рекомендовать на пост главы региона первого вице-губернатора края Александра Никитина, говорит этот собеседник «Ведомостей».
Но, по его словам, в этом случае могут быть и другие кандидаты. Также он добавляет, что Дегтярев всего лишь один из кандидатов на должность главы ведомства, еще один – это замминистра спорта Одес Байсултанов.
«Ведомости» направили запрос в аппарат правительства.