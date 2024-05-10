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Источники «Ведомостей»: кандидатом в министры спорта стал Михаил Дегтярев

Впрочем, рассматриваются и иные варианты
Максим Иванов
Елена Мухаметшина
Михаил Дегтярев (на фото слева) и Олег Матыцин/ Евгений Биятов / РИА Новости

В новом составе правительства вероятнее всего сменится министр спорта, говорят источники «Ведомостей» (об этом ранее писал РБК). Сейчас пост в ранге и.о. занимает Олег Матыцин.

В качестве кандидата на эту должности рассматривается экс-депутат Госдумы от ЛДПР, член высшего совета партии, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Об этом сообщили четыре источника «Ведомостей»: один – близкий к региональным властям, один – близкий к партии, один – близкий к администрации президента (АП) и один в АП.

Дегтярев – мастер спорта по фехтованию. Он причастен к работе ведомства: в VII созыве руководил профильным комитетом, кроме того, является членом попечительского совета Федерации хоккея России.

Во время обсуждения в Госдуме кандидатуры премьер-министра лидер ЛДПР (с 2022 г.) Леонид Слуцкий заявил, что рекомендует включить в новый состав правительства Дегтярева. До этого близкий к ЛДПР собеседник отмечал, что в окружении Слуцкого говорят о возможности такого назначения: во время каждой смены кабмина партии предлагают своих кандидатов в его состав.

По словам близкого к региональным властям источника, вопрос обсуждается и в крае.

То, что Дегтярев может стать министром спорта, не исключает и собеседник в АП.

Близкий к АП источник также говорит, что Дегтярев обсуждается в качестве кандидата на пост министра спорта. По его словам, сам губернатор хотел бы возглавить министерство. Дегтярев, в случае ухода в правительство, будет рекомендовать на пост главы региона первого вице-губернатора края Александра Никитина, говорит этот собеседник «Ведомостей».

Но, по его словам, в этом случае могут быть и другие кандидаты. Также он добавляет, что Дегтярев всего лишь один из кандидатов на должность главы ведомства, еще один – это замминистра спорта Одес Байсултанов.

«Ведомости» направили запрос в аппарат правительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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