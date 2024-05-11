Четверо губернаторов переходят в правительство

Сергею Цивилеву 62 года. Он возглавил Кемеровскую область в апреле 2018 г. после ухода с поста губернатора «тяжеловеса» Амана Тулеева в статусе исполняющего обязанности, а в сентябре был избран на пост главы региона. До назначения врио главы Кузбасса он месяц был заместителем губернатора региона. До прихода в Кемеровскую область Цивилев занимался инвестициями в горнодобывающей сфере. С 2014 г. был генеральным директором угольной компании «Колмар», активы которой расположены в Якутии. В январе 2018 г. Цивилев стал контролирующим акционером «Колмара», выкупив 30% компании у Андрея Бокарева и доведя долю в ее капитале до 70%. После назначения заместителем губернатора Кемеровской области в марте 2018 г. Цивилев передал долю в «Колмаре» своей супруге Анне Цивилевой, которая возглавляет совет директоров компании. Участия в управлении компанией он сейчас не принимает.