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Четверо губернаторов переходят в правительство

Это главы Калининградской, Курской, Кемеровской областей и Хабаровского края
Елена Мухаметшина
Губернатору Калининградской области предложена должность в правительстве России/ Андрей Гордеев / Ведомости

Сразу четверо губернаторов переходят в правительство России. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов возглавит Минпромторг. Губернатор Курской области Роман Старовойт станет главой Минтранса. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавит Минэнерго. А губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев станет министром спорта.

Алиханов возглавит Минпромторг, которым руководил вице-премьер Денис Мантуров, совмещая сразу две должности. В новом правительстве Мантуров станет первым вице-премьером. Старовойт сменит на посту главы Минтранса Виталия Савельева, который ушел на повышение – и станет вице-премьером. Цивилев во главе Минэнерго будет вместо Николая Шульгинова, а Дегтярев во главе Минспорта приходит на смену Олегу Матыцину. Шульгинов и Матыцин в новый состав правительства не войдут.

Алиханову 37 лет. В 2015 г. он был назначен зампредседателя правительства Калининградской области, где курировал сельское хозяйство и промышленность. А в октябре 2016 г. был назначен врио губернатора Калининградской области после ухода с поста Евгения Зиничева. На тот момент он был самым молодым губернатором России. В сентябре 2017 г. Алиханов был избран главой Калининградской области, а в сентябре 2022 г. переизбран на второй срок.

«Антон Алиханов – квалифицированный и сильный управленец. На посту губернатора он смог обеспечить развитие экономики промышленности региона. Благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях у него есть понимание стоящих на повестке задач и решений, что крайне важно для отрасли, за которую ему предстоит отвечать в должности главы Минпромторга», – говорит пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Роману Старовойту 52 года. Он с 2012 по 2018 г. возглавлял Росавтодор. Затем всего десять дней в 2018 г. был в должности замминистра транспорта. После чего был назначен врио губернатора Курской области. Избрался он главой региона в 2019 г.

«В 2012–2018 гг. Старовойт руководил Росавтодором, в 2019 г. возглавил подгруппу "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" по подготовке президиума Госсовета по транспорту. Знает отрасль изнутри. Кроме того, Роман Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств», – говорит Беляков.

Сергею Цивилеву 62 года. Он возглавил Кемеровскую область в апреле 2018 г. после ухода с поста губернатора «тяжеловеса» Амана Тулеева в статусе исполняющего обязанности, а в сентябре был избран на пост главы региона. До назначения врио главы Кузбасса он месяц был заместителем губернатора региона. До прихода в Кемеровскую область Цивилев занимался инвестициями в горнодобывающей сфере. С 2014 г. был генеральным директором угольной компании «Колмар», активы которой расположены в Якутии. В январе 2018 г. Цивилев стал контролирующим акционером «Колмара», выкупив 30% компании у Андрея Бокарева и доведя долю в ее капитале до 70%. После назначения заместителем губернатора Кемеровской области в марте 2018 г. Цивилев передал долю в «Колмаре» своей супруге Анне Цивилевой, которая возглавляет совет директоров компании. Участия в управлении компанией он сейчас не принимает.

«Многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона, а также работа на федеральном уровне в президиуме Государственного совета РФ и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению "Энергетика" дают основания полагать, что Сергей Цивилев обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли», – отмечает Беляков.

Михаилу Дегтяреву 42 года. Он мастер спорта по фехтованию. Он был депутатом Госдумы от ЛДПР VI и VII созывов. В VII созыве он возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. В июле 2020 г. он назначен врио главы Хабаровского края после ареста своего однопартийца, губернатора Сергея Фургала. Возглавляет регион с сентября 2021 г.

«Помимо опыта работы в должности главы региона, он дважды избирался в качестве депутата Госдумы, где возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Немаловажно, что он является мастером спорта по фехтованию, призером всероссийских и международных соревнований. Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить активное развитие этой сферы», – говорит Беляков.

Владимир Путин 10 мая подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства после того, как его в этот же день на этом посту утвердила Госдума. В нижней палате 12 мая соберутся комитеты на встречи с кандидатами в вице-премьеры и министры. Затем 12 мая на пленарном заседании пройдет утверждение вице-премьеров, а 13 мая – министров. Кроме того, 14 мая Совет Федерации должен будет провести консультации по поводу глав МИДа, Минобороны, Минюста, МЧС. Их кандидатуры напрямую назначает президент (после консультаций с Советом Федерации) в отличие от «гражданских» министров, предлагаемых председателем правительства.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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