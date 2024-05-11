Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Кто предложен в новый состав правительства

«Ведомости» собрали все предложения по гражданским вице-премьерам и министрам
Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму предложения о новом составе правительства. Как следует из ранее подписанного президентом указа, в его структуру, как и ранее, будут входить 10 вице-премьеров и 21 министерство.

В качестве первого вице-премьера Мишустин предложил кандидатуру Дениса Мантурова, курирующего промышленность.

Вице-премьеры:

  • Виталий Савельев (сейчас – министр транспорта; будет курировать развитие транспорта и логистики);

  • Дмитрий Патрушев (сейчас – министр сельского хозяйства; будет курировать сельское хозяйство, АПК и экологию);

  • Александр Новак (продолжит курировать энергетику и будет курировать экономический блок);

  • Дмитрий Григоренко (продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы);

  • Дмитрий Чернышенко (продолжит курировать Министерство науки и высшего образования, Министерство спорта и Минэк в части развития туризма, координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельность, а также будет курировать Министерство просвещения и Росмолодежь);
  • Татьяна Голикова (продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры. В сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей);

  • Алексей Оверчук (курирует вопросы Евразийской интеграции, сотрудничества с международными организациями и планирования и организации международных мероприятий с участием председателя правительства);

  • Юрий Трутнев (курирует вопросы комплексного социально-экономического развития субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа);

  • Марат Хуснуллин (курирует строительство, архитектуру и градостроительную деятельность, ЖКХ и др.).

Федеральные министры:

  • министр транспорта – Роман Старовойт (сейчас – губернатор Курской области);

  • министр промышленности и торговли – Антон Алиханов (сейчас – губернатор Калининградской области);

  • министр энергетики – Сергей Цивилев (сейчас – глава Кузбасса);

  • министр сельского хозяйства – Оксана Лут (сейчас – замминистра сельского хозяйства);

  • министр спорта – Михаил Дегтярев (сейчас – губернатор Хабаровского края);

  • министр труда и социальной защиты – Антон Котяков;

  • министр природных ресурсов и экологии – Александр Козлов;

  • министр просвещения – Сергей Кравцов;

  • министр культуры – Ольга Любимова;

  • министр экономического развития – Максим Решетников;

  • министр финансов – Антон Силуанов;

  • министр здравоохранения – Михаил Мурашко;

  • министр строительства и ЖКХ – Ирек Файзуллин;

  • министр науки и высшего образования – Валерий Фальков;

  • министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексей Чекунков;

  • министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных