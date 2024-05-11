Кто предложен в новый состав правительства«Ведомости» собрали все предложения по гражданским вице-премьерам и министрам
Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму предложения о новом составе правительства. Как следует из ранее подписанного президентом указа, в его структуру, как и ранее, будут входить 10 вице-премьеров и 21 министерство.
В качестве первого вице-премьера Мишустин предложил кандидатуру Дениса Мантурова, курирующего промышленность.
Вице-премьеры:
Виталий Савельев (сейчас – министр транспорта; будет курировать развитие транспорта и логистики);
Дмитрий Патрушев (сейчас – министр сельского хозяйства; будет курировать сельское хозяйство, АПК и экологию);
Александр Новак (продолжит курировать энергетику и будет курировать экономический блок);
Дмитрий Григоренко (продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы);
- Дмитрий Чернышенко (продолжит курировать Министерство науки и высшего образования, Министерство спорта и Минэк в части развития туризма, координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельность, а также будет курировать Министерство просвещения и Росмолодежь);
- Татьяна Голикова (продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры. В сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей);
Алексей Оверчук (курирует вопросы Евразийской интеграции, сотрудничества с международными организациями и планирования и организации международных мероприятий с участием председателя правительства);
Юрий Трутнев (курирует вопросы комплексного социально-экономического развития субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа);
Марат Хуснуллин (курирует строительство, архитектуру и градостроительную деятельность, ЖКХ и др.).
Федеральные министры:
министр транспорта – Роман Старовойт (сейчас – губернатор Курской области);
министр промышленности и торговли – Антон Алиханов (сейчас – губернатор Калининградской области);
министр энергетики – Сергей Цивилев (сейчас – глава Кузбасса);
министр сельского хозяйства – Оксана Лут (сейчас – замминистра сельского хозяйства);
министр спорта – Михаил Дегтярев (сейчас – губернатор Хабаровского края);
министр труда и социальной защиты – Антон Котяков;
министр природных ресурсов и экологии – Александр Козлов;
министр просвещения – Сергей Кравцов;
министр культуры – Ольга Любимова;
министр экономического развития – Максим Решетников;
министр финансов – Антон Силуанов;
министр здравоохранения – Михаил Мурашко;
министр строительства и ЖКХ – Ирек Файзуллин;
министр науки и высшего образования – Валерий Фальков;
министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексей Чекунков;
министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев.