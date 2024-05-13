Дмитрия Чернышенко утвердили в должности вице-премьера с новыми полномочиями

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что с назначением Чернышенко деятельность образовательных проектов будет связана с информатизацией, искусственным интеллектом, а также мотивацией на решение сложных технологических задач. Ему также придется работать с тенденцией, когда все меньше школьников выбирают физику, химию, профильную математику на едином государственном экзамене (ЕГЭ). По словам Абанкиной, решать эту проблему придется через масштабные проекты, начиная с дошкольного образования. При этом она отмечает, что кураторство Голиковой над Минпросвещения было логичным, потому что ее деятельность связана прежде всего с социальной сферой. Сюда относилась поддержка семей с разным социальным статусом за счет материнского капитала и пособий, а также развивающие программы для детей с ограниченными возможностями. «Голикова теснее связана с решением этих проблем для сферы образования и здравоохранения именно как социальной сферы, чем Чернышенко. Но у любого решения есть свои плюсы и свои минусы», – добавила она.