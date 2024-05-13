Дмитрия Чернышенко утвердили в должности вице-премьера с новыми полномочиями

Дмитрия Чернышенко утвердили в должности вице-премьера с новыми полномочиямиОн будет курировать все образование и молодежную политику, но не цифровое развитие
Госдума утвердила Дмитрия Чернышенко в должности вице-премьера России. За него проголосовали 432 депутата, «против» – нет, воздержавшихся – нет. Чернышенко будет курировать Минобрнауки, Минспорта, Минэкономики в части развития туризма, Минпросвещения и Росмолодежь. Ранее последние два ведомства курировала Татьяна Голикова. Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности. При этом из зоны его ответственности премьер-министр Михаил Мишустин исключил цифровое развитие.
12 мая на заседании с депутатами из комитета науки и высшего образования Чернышенко заявил о необходимости пересмотреть структуру приема в вузы: необходимо наращивать объем бюджетных мест по специальностям, необходимым для реализации нацпроектов и обеспечения технологического лидерства. «Мы с вами вместе работаем по поручению президента над формированием новой модели высшего образования. С 2026 г. планируется ее полномасштабное внедрение более чем в 1000 вузов страны», – добавил он.
Помимо этого Чернышенко анонсировал, что комиссия по научно-технологическому развитию при правительстве (НТР) уже в июне представит Совету при президенте РФ по науке и образованию перечень приоритетных наукоемких технологий. После утверждения перечня президентом эти технологии станут приоритетными для всех мер, «где есть хоть какая-то копеечка государственной поддержки». Это позволит сфокусировать на них усилия не только государства, но и институтов развития, и корпораций, добавил он.
Чернышенко занимал должность вице-премьера по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта с 21 января 2020 по 7 мая 2024 г. В 2007-2014 гг. он возглавлял Организационный комитет XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 г. в Сочи. С января 2015 г. по январь 2020 г. был генеральным директором холдинга «Газпром-медиа».
Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что с назначением Чернышенко деятельность образовательных проектов будет связана с информатизацией, искусственным интеллектом, а также мотивацией на решение сложных технологических задач. Ему также придется работать с тенденцией, когда все меньше школьников выбирают физику, химию, профильную математику на едином государственном экзамене (ЕГЭ). По словам Абанкиной, решать эту проблему придется через масштабные проекты, начиная с дошкольного образования. При этом она отмечает, что кураторство Голиковой над Минпросвещения было логичным, потому что ее деятельность связана прежде всего с социальной сферой. Сюда относилась поддержка семей с разным социальным статусом за счет материнского капитала и пособий, а также развивающие программы для детей с ограниченными возможностями. «Голикова теснее связана с решением этих проблем для сферы образования и здравоохранения именно как социальной сферы, чем Чернышенко. Но у любого решения есть свои плюсы и свои минусы», – добавила она.
Курирование двух образовательных министерств одним вице-премьером логично, потому что процесс воспитания личности начинается еще до школы, отмечает экономист и профессор Финансового университета Александр Сафонов. Школа и вуз, по его словам, должны иметь единое целеполагание. Создание единой цепи в образовании также предотвратит повторение целей среди разных ведомств, а также выделение средств на одни и те же задачи в пределах разных ведомств, добавил эксперт.
А что с цифрой?
Во вновь назначенном правительстве курировать «цифру» в статусе вице-премьера вместо Чернышенко будет Дмитрий Григоренко – руководитель аппарата Белого дома. «Несмотря на санкционное давление, IT-отрасль под руководством Чернышенко развивалась высокими темпами, – пояснял это решение представитель Белого дома. – Теперь требуется внедрение созданных платформ и механизмов». Поэтому курировать вопросы цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы будет Григоренко.
Основными вопросами IТ-индустрии, которыми занимался Чернышенко в последние четыре года, было развитие искусственного интеллекта, игровой индустрии и киберспорта. Изначально федеральный проект «Искусственный интеллект» был частью нацпрограммы «Цифровая экономика», запущенной в 2019 г. В конце июля 2022 г. Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство над развитием различных высокотехнологичных направлений. Чернышенко был назначен куратором искусственного интеллекта и квантовых вычислений. В августе того же года Чернышенко анонсировал запуск Национального центра развития ИИ при правительстве РФ и поручил создать дорожную карту сотрудничества в сфере.
С 2019 по 2023 г. бюджет федпроекта «Искусственный интеллект» составил 19,2 млрд руб., говорилось в презентации, с которой министр цифрового развития Максут Шадаев выступал на стратсессии в правительстве 21 ноября 2023 г. За это время было создано 12 исследовательских центров, выдано более 800 грантов на развитие технологий ИИ и поддержано более 700 стартапов, говорилось в документе. В начале 2024 г. президент Владимир Путин утвердил обновленную Стратегию развития ИИ, о которой писали «Ведомости».
В соответствии с этой стратегией к 2030 г. во всех субъектах России ИИ должен быть внедрен при оказании социальных услуг. Выступая на Дне искусственного интеллекта на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, Чернышенко отметил, что благодаря ИИ и повсеместному развитию технологий становится возможным переход «от экономики дефицита к экономике изобилия». Согласно стратегии, накопленный рост ВВП за счет использования ИИ должен увеличиться в 56 раз – с 200 млрд руб. в 2022 г. до 11,2 трлн руб. к 2030 г. «Ежегодный объем оказанных услуг по разработке и реализации решений в области ИИ в 2030 г. должен вырасти не менее чем до 60 млрд руб. по сравнению с 12 млрд руб. в 2022 г.», – говорилось в документе.
Чернышенко уделял особое внимание на посту вице-премьера игровой индустрии. «Можно сказать, что тот факт, что за последние два года Чернышенко лично стал в истеблишменте ассоциироваться с «главным человеком по играм», во многом связан с патронатом и организацией Игр будущего (международный мультиспортивный турнир, объединивший компьютерные игры и традиционные виды спорта, впервые проведенный в начале 2024 г., – «Ведомости»), — рассуждает руководитель Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников. — В процессе подготовки к этим играм он и его команда сильно подразобрались в индустрии и прошли путь от нескладного визионерского выступления в Казани в 2022 г., где говорилось о многочисленных российских ААА-играх (высокобюджетных. – «Ведомости»), до вполне конкретных предложений. В частности, 23 мая 2023 г. на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае Чернышенко заявил о возможности получения квоты и лицензий для российских продуктов на китайском рынке».
В структуре правительства не обязательно, чтобы вице-премьеры были погружены в ту или иную сферу, которую курируют, считает политолог Александр Немцев. «У них роль координатора стратегического развития, а не тактической работы (в отличие от министров). Поэтому Минцифры может курировать любой из вице-премьеров, ничего сверхъестественного в этом нет», – считает он. «Цифра» – сфера важная, а Григоренко в последнее время считали самым аппаратно сильным из вице-премьеров этого правительства», – говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.