Кандидатами на пост главы Кузбасса стали Руслан Кухарук и Илья Середюк

Кандидатами на пост главы Кузбасса стали Руслан Кухарук и Илья СередюкКухарук возглавляет Тюмень, Середюк – первый замгубернатора Кузбасса
На пост губернатора Кузбасса рассматриваются мэр Тюмени Руслан Кухарук и первый замгубернатора Кузбасса – председатель правительства Кузбасса Илья Середюк. Об этом «Ведомостям» сказали двое собеседников, близких к администрации президента. Кухарук является выпускником пятого потока «школы губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Должность главы Кузбасса освободилась после того, как председатель правительства Михаил Мишустин предложил губернатора Сергея Цивилева на пост министра энергетики.
Кухаруку 45 лет, он родом из ХМАО. До 2011 г. он работал на разных должностях в департаменте имущественных отношений Тюменской области. Затем возглавил департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени. В 2016 г. Кухарук был назначен заместителем главы администрации Тюмени. В мае 2018 г. он стал врио главы администрации Тюмени, а в октябре 2018 г. – мэром города. Кухарук с 2020 г. возглавляет Союз российских городов, в 2022 г. стал сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
Середюку 48 лет, он родом из Кемерова и всю жизнь проработал в регионе. С 2003 г. Середюк занимал разные должности в администрации Кемерова, потом перешел на пост главы Кемеровского муниципального района. В 2015 г. стал замгубернатора Кузбасса. А с 2016 г. был мэром Кемерова, причем избранным на прямых выборах. В 2021 г. был одобрен уже горсоветом на второй срок гордумой Кемерова. В 2022 г. он стал первым замгубернатора – председателем правительства Кузбасса. Он сейчас учится в «школе губернаторов», говорит один из собеседников «Ведомостей».
Сейчас довольно редко случается преемственность на посту губернатора и исключения бывают как раз в случае ухода главы региона на повышение, сказал политолог Александр Кынев. Он вспоминает, что когда нынешний мэр Москвы Сергей Собянин в 2005 г. возглавил администрацию президента, то его преемником на посту губернатора Тюменской области стал Владимир Якушев, а когда Якушев перешел в правительство, то регион возглавил Александр Моор. Схожая ситуация была с Юрием Трутневым – когда он уходил с поста губернатора Пермского края, то главой региона стал на тот момент его соратник Олег Чиркунов. «Кузбасс – регион управляемый.
После того как им руководил Аман Тулеев, там жестко отстроенная вертикаль, которая действует до сих пор», – говорит Кынев. Поэтому вопрос – учтут ли пожелания Цивилева в назначении главы региона, если они у него будут, или тех, кто будет лоббировать Кухарука, добавляет эксперт.